Klimaatspijbelaar: ‘Mark Rutte kijkt tijdens klimaatdebatten alleen maar op zijn telefoon’

Melanie de With (15), Nadia Charif (14) en Pamela van Roon (13) van het Maas College in Den Haag

Melanie: ‘We zijn hier echt niet om vrij te zijn van school. Ik had liever in de klas gezeten, daar is het tenminste lekker warm.’

Pamela: ‘Ik had ook best leuke vakken vandaag, gym en scheikunde.’

Melanie: ‘Toch zijn hier omdat we onze stem willen laten horen.’

Nadia: ‘We willen er deel van uitmaken, het is toch onze toekomst. Wij proberen duurzaam te zijn. We douchen korter en scheiden afval. Al vergeet ik het soms wel.’

Melanie: ‘Ik mag maar 10 minuten douchen van mijn ouders.’

Pamela: ‘Wow, ik ben alleen al 10 minuten bezig met mijn haren wassen!’

Veganistische activist Merlijn Remming: ‘Als je geen vlees eet is dat beter voor het milieu’ Beeld de Volkskrant

Merlijn Remmig (16) van het Grafisch Lyceum Utrecht

‘Ik ben een veganistische activist. Normaal protesteer ik voor dierenrechten maar vandaag voor het klimaat. Het heeft eigenlijk ook allemaal met elkaar te maken, want als je geen vlees eet is dat beter voor het milieu. De regering doet niks, Mark Rutte kijkt tijdens klimaatdebatten alleen maar op zijn telefoon. De regering heeft ook aandelen in de vervuilende bedrijven. Ik verwacht niet dat er vandaag iets gaat veranderen, maar het is symbolisch dat ik hier sta. Ik hoop dat het mensen aan het denken zet.’

Berber Neef: ‘Mijn ouders hebben me ziek gemeld’ Beeld de Volkskrant

Berber Neef (17) van Thorbecke in Capelle aan den IJssel, kwam naar Den Haag met de metro

‘Save the earth, it’s the only planet with chocolate’, staat op mijn bord. Ik wil daarmee zeggen dat het klimaat voor iedereen belangrijk is. Iedereen houdt van chocola toch? Ik hoop dat heel Nederland vandaag kan zien dat kleine dingen een groot verschil maken. Twee dagen minder vlees eten scheelt al. Dat doen wij thuis ook, we scheiden ook afval. Op mijn school is niks gedaan met de staking, maar mijn ouders vonden dat ik zeker moest gaan dus ze hebben me ziek gemeld.’

Luc Nguyen (17) van het Theresialyceum in Tilburg is met een groep klasgenoten met de trein naar Den Haag gekomen

‘We kunnen nog niet stemmen dus we voelen ons ongehoord. Vandaag willen we laten zien dat we om het klimaat geven. Het gaat om onze toekomst, we zijn er meer mee bezig dan de oude mensen in de politiek. Ik probeer wel duurzaam te leven maar het is heel moeilijk. De politiek zou het makkelijker moeten maken om duurzame keuzes te maken. Nu weet je vaak niet wat de bron is en hoe het wordt geproduceerd.’

Mila Splinter (14) met broertje Jurre (12) van het Da Vinci College Kagerstraat in Leiden

Mila: ‘Ja klimaat speelt wel een rol in onze opvoeding. We hebben zonnepanelen en wij zijn vegetariër, al eet onze vader soms nog wel vlees. We zijn geen klimaatspijbelaars maar stakers, want we hebben toestemming van school.’ Jurre: ‘Het is echt niet erg om een dag school te missen, want we gaan al elke dag.’ Mila: ‘Als het moet staan we hier elke week, totdat de politiek echte stappen neemt. Zoals minder fossiele brandstoffen en palmolie.’