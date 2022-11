Klimaatschade compenseren, hoe moet dat eigenlijk? Vier denkrichtingen op rij

De watersnood afgelopen zomer in Niger en Nigeria eiste 807 levens en trof zo’n 15 miljoen mensen. Beeld REUTERS

Zo’n 55 miljard dollar. Dat is ongeveer wat het de komende tien jaar zal kosten om Somalië te herstellen na de afschuwelijke droogte die het land nu al sinds de lente in zijn greep houdt, becijferde de Somalische econoom Mohamed Osman Mahmoud vorige week op de G20-top in Bali. Zo astronomisch zijn nu eenmaal de kosten van klimaatverandering. ‘Somalië betaalt nu al de prijs’, zei Mahmoud.

Wat de econoom waarschijnlijk niet besefte, is dat het geval van Somalië meteen een van de problemen aangeeft van klimaatcompensatie: het is zeer onzeker of droogtes in de hoorn van Afrika wel door klimaatverandering worden verergerd. ‘We kunnen niet aantonen dat klimaatverandering de kans op dit soort droogtes heeft beïnvloed’, constateerde het onderzoeksinititatief World Weather Attribution Initiative eerder, na de rampzalige droogte van 2017. Twee analyses zagen geen trend richting meer droogte, een derde slechts een flauwe.

Zo ingewikkeld kan het zijn, de invloed van klimaatverandering bepalen, zegt Maarten van Aalst, hoogleraar klimaat- en rampenbestendigheid aan de Universiteit Twente en lid van het attributie-initiatief. ‘Het is zuur, maar als je streng bent, zijn de data niet hard genoeg om te kunnen zeggen dat de honger in Somalië aan het klimaat ligt. Al is dit wel zo’n geval waarbij ik als wetenschapper ook niet 100 procent zeker zou durven zeggen dat het níét zo is’, tekent hij aan.

Compensatie voor ‘klimaatschade’, zoals dat gemakkelijk heet, was op de COP27-klimaattop een van de knelpunten. Kwetsbare, arme landen willen dat de geïndustrialiseerde wereld schadevergoeding betaalt bij droogtes, overstromingen en andere door klimaatverandering verergerde weersextremen. In de nacht van zaterdag op zondag werd de oprichting van een klimaatfonds voor verlies en schade voor de bijzonder kwetsbare landen aangenomen.

Maar hoe moet dat in de praktijk? Vier denkrichtingen op rij:

1| Stuur meer hulp

De westerse landen hélpen al, is een van de tegenwerpingen die westerse landen tegen het plan voor schadevergoedingen inbrachten. Via humanitaire hulp, de noodfondsen van de Wereldbank, of via de verzekeringsbanken, legt Van Aalst uit. Ook bij de Somalische hongersnood van 2017 kwam er hulp, in de vorm van voedsel, water, opvang en medicijnen.

Maar de ontwikkelingslanden wilden een fonds. Begrijpelijk, vindt Van Aalst: ‘Het huidige systeem is uiteindelijk gebaseerd op vrijgevigheid. Getroffen landen moeten elke keer de hand ophouden.’ Plus dat het huidige systeem tekortschiet. ‘We hebben het nu al te druk. In een grillig klimaat wordt dat nog lastiger’, zegt Van Aalst, die tevens verbonden is aan het Rode Kruis.

2| Bereken de klimaatschade

Een ‘harde’ oplossing zou zijn: bereken per ramp wat precies de invloed is van het klimaat. Neem bijvoorbeeld de watersnood die afgelopen zomer in Niger en Nigeria 807 levens eiste en zo’n 15 miljoen mensen trof. De extreme regen die daaraan voorafging, was door klimaatverandering 5 tot 20 procent intenser, becijferde het World Weather Attribution Initiative (WWAI).

‘Je zou dan de overstroming zoals die werkelijk was kunnen modelleren, en de situatie met 5 procent minder regenval’, vertelt Van Aalst. ‘En dan kijken: wat is het verschil in schade?’ Waarna men de meerschade zou betalen. Het is een benadering die men onder meer uitprobeerde nadat orkaan Harvey in 2017 bij Houston voor ruim 120 miljard aan schade aanrichtte en 107 mensenlevens eiste.

Een variatie daarop kan ook:

3| Kijk of men dit redelijkerwijs kon verwachten

De regen zoals die afgelopen zomer viel rond Nigeria, was niet alleen heviger, maar zal door de opwarming van de aarde ook vaker voorkomen. Zo eens in de tien jaar, becijferden de WWAI-wetenschappers. Zónder opwarming was dit maar eens in de 20 tot wel 200 jaar.

‘Je kunt dan best aanvoeren: dat is boven de grens van wat men redelijkerwijs kon verwachten’, legt Van Aalst uit. Want erg voorbereid was men niet: zo was een cruciale dam die veel van het water had moeten weghouden, nog niet gebouwd, en waren in laagliggende gebied inmiddels sloppenwijken verrezen.

Nadelen hebben zulke rekenmethodes echter ook. Van arme landen zijn lang niet altijd genoeg klimaatgegevens beschikbaar om de hand van het klimaat te becijferen. Plus dat het eindeloos gemiezemuis zou worden over de details, voorziet Van Aalst. ‘Dan zitten we weer zeven jaar te discussiëren.’

Wellicht handiger is daarom de vierde manier:

4| Versterk kwetsbare gebieden

‘Op basis van de IPCC-rapporten hebben we goed inzicht welke extremen we in welke gebieden kunnen verwachten’, vertelt Van Aalst. ‘Dat geeft je een aangrijpingspunt om in de kwetsbare landen in die gebieden in te grijpen.’

Zo zouden westerse landen afspraken met verzekeraars kunnen maken: als een bepaald land wordt getroffen door een cycloon, keer dan schade uit. Een andere, bewezen werkzame methode, zegt Van Aalst: geef geld via de sociale zekerheidssystemen van een land. Na een ramp zou het westen dan geld overmaken naar, zeg, de armen in een bepaald land. Of men zou dat zelfs al voorafgaand aan een ramp doen, als de cycloon of regenval nog onderweg is. ‘Zodat mensen bijvoorbeeld nog voorzorgsmaatregelen kunnen treffen’, zegt Van Aalst.

Ook die methode heeft nadelen: arme landen hebben vaak nauwelijks sociale zekerheid, en het systeem helpt niet bij het herstel van bijvoorbeeld vernietigde wegen of andere gemeenschappelijke voorzieningen. Anderzijds: ‘Je zou zo’n systeem misschien slimmer kunnen maken, het kunnen afstemmen op de gewone armoedebestrijding, het speciaal inrichten op klimaatschokken’, denkt Van Aalst.

Waarschijnlijk, denkt de hoogleraar, zal men uitkomen op een ‘mozaïek’ van maatregelen, waarbij men het beste van verschillende strategieën combineert. Áls het daarvan komt, natuurlijk. ‘Het zijn gewoon heel ingewikkelde discussies’, zegt Van Aalst. ‘Het wantrouwen tussen de rijke en arme landen is enorm.’