Klimaatpanel IPCC velt maandag waarschijnlijk zijn oordeel over ‘css’. Wat is die klimaat-Holle Bolle Gijs?

Wat is het belang van dit rapport?

Het rapport dat maandagochtend verschijnt, is de derde in een belangrijke reeks die in een klein jaar verschijnt. Eerder werd gekeken naar oorzaak en gevolgen van klimaatverandering, zoals meer extreem weer, droogte en mislukte oogsten.

Omdat de energietransitie niet snel genoeg verloopt, kijkt dit rapport ook naar andere manieren om de uitstoot van broeikasgassen in te dammen en naar technologieën om het teveel aan CO 2 weer uit de atmosfeer te halen.

De afgelopen twee weken is in Genève door vertegenwoordigers uit 195 deelnemende landen onderhandeld over wat er precies in dit derde rapport komt te staan, en dan met name in de belangrijke managementsamenvatting die vooral door politici gelezen wordt.

Die gesprekken verlopen doorgaans stroef, omdat alle landen zich in de conclusie moeten kunnen vinden en de belangen groot en vaak tegengesteld zijn. Denk aan landen waarvan de economie sterk leunt op de fossiele industrie. ‘Een race tegen de klok’, aldus een betrokkene eind vorige week.

Wat staat erin?

Dat weet de wereld pas in de loop van maandagochtend. De inhoud wordt zorgvuldig geheim gehouden tot er overeenstemming is. Maar er zal veel aandacht zijn voor technologische oplossingen om de uitstoot te beperken door CO 2 af te vangen en ondergronds op te slaan (carbon capture and storage, kortweg ccs) en zelfs naar methoden om het klimaat op te frissen door kooldioxide uit de atmosfeer te halen.

Kan CO 2 -opslag het klimaat helpen?

IPCC-rapporten geven geen adviezen, maar werken met scenario’s. In veel scenario’s wordt ccs als geitenpaadje naar minder opwarming genoemd. Ccs is vooral veelbelovend voor energie-intensieve processen die lastig te verduurzamen zijn, zoals de zware industrie. Vang de CO 2 op bij de schoorsteen en sla het vervolgens op onder hoge druk in de bodem.

Dat kan bijvoorbeeld in zoutcavernes onder land of in lege olie- en gasvelden in de bodem onder de zee. Daar blijft het gas dan voor eeuwig opgeslagen, is het idee. De technologie kan vooral grote klappers maken bij industrieclusters, zoals in de haven van Rotterdam. Daar liggen plannen om over twee jaar CO 2 op te vangen en via leidingen af te voeren naar een leeg gasveld in de Noordzee. In potentie kan dit project, Porthos genaamd, jaarlijks 2,5 miljoen ton CO 2 van diverse bedrijven opbergen, voor vijftien jaar achtereen. Ter vergelijking: Nederland stootte in 2020 164 miljoen ton broeikasgassen uit. Porthos alleen zou al zo’n 1,5 procent van de uitstoot kunnen wegnemen.

Wordt ccs al op grote schaal gebruikt?

Nee. Er zijn vooral veel voornemens. Wereldwijd groeide het aantal plannen om CO 2 af te vangen van 75 naar 111 miljoen ton, meldt het Global CCS Institute. Op wereldschaal een druppel op de gloeiende plaat en een groot deel van deze voorstellen is niet meer dan een eerste opzet, bij wijze van spreken bedacht door een raad van bestuur tijdens de vrijdagmiddagborrel. Eerder stelde het IPCC dat halverwege deze eeuw jaarlijks vijf tot tien miljard ton CO 2 moet worden afgevangen om de atmosfeer voldoende te ontlasten. Om dit te bereiken moeten jaarlijks zeventig tot honderd ccs-fabrieken per jaar gebouwd worden. Alle huidige plannen – uitvoering kost zeven tot tien jaar – zijn volstrekt onvoldoende. Momenteel draaien er wereldwijd 27 ccs-fabrieken die samen 37 miljoen ton CO 2 afvangen.

Welk prijskaartje hangt aan de afvang van CO 2 ?

Dat hangt af van de CO 2 -prijs. Hoe hoger de kosten om CO 2 in de atmosfeer te lozen, hoe aantrekkelijker ccs als alternatief. Goed nieuws: hoewel de CO 2 -prijs de afgelopen maanden zo ongeveer de enige ‘grondstofprijs’ was die is gedaald, is ze nog altijd veel hoger dan een jaar geleden en hoog genoeg om een project als Porthos met honderden miljoenen minder subsidie te kunnen uitvoeren, die namelijk alleen wordt uitgekeerd over het verschil tussen de meerkosten van ccs en de ‘echte’ CO 2 -prijs..

Ondanks kanttekeningen wordt ccs als onmisbaar gezien. Zoals een rapport van onderzoeksbureau CE Delft stelt: de benodigde snelle afname door de industrie kan niet worden gehaald met alleen maar efficiencyverbetering en duurzame energie. Op korte termijn kan ccs daarom grote klappers maken, ze is de Holle Bolle Gijs van het klimaat.

Maar niet elk land ligt aan een ondiepe zee met lege gasvelden, zoals Nederland. En ook niet bij elk industriegebied ligt een lege ondergrondse zoutopslag. Daarom denken sommigen dat hergebruik van CO 2 een grote rol gaat spelen. Het idee: vang het af, sla het tijdelijk op en laat CO 2 als grondstof dienen voor nieuwe producten als kunststoffen en vliegtuigbrandstoffen. Deze vorm van ccs heet ccu. Helaas: veel wetenschappers zien er weinig in. Zoals een recente studie van de Radboud Universiteit, die stelt dat hergebruik van CO 2 kostbaar is, veel energie vergt en daardoor mogelijk weinig klimaatwinst oplevert. Bovendien wordt de kooldioxide vaak maar tijdelijk uit de kringloop genomen, waardoor ze later alsnog in de atmosfeer terechtkomt. Bijvoorbeeld bij het verbranden van synthetische kerosine.

Ligt er nog meer op de tekentafel?

Later deze eeuw zal het waarschijnlijk noodzakelijk zijn om CO 2 uit de atmosfeer te halen, om het klimaat een beetje te laten afkoelen. Dat kan met grote stofzuigers die de buitenlucht opzuigen en de CO 2 eruit filteren. Aan deze techniek wordt nu al gewerkt. Maar ze is complex en kostbaar. Want er mag dan te veel CO 2 in de lucht zitten, het gaat nog altijd om slechts 422 (stand van zondag) deeltjes op de miljoen. Allemaal speldjes in een enorme hooiberg dus. Er worden her en der proeven mee gedaan, onder meer Shell doet wat onderzoekswerk, maar het energieconcern ziet er vooralsnog geen brood in.

Daar hoeven we voorlopig weinig van te verwachten?

Op korte termijn niet. Een alternatief is het gebruik van brandstoffen met een biogene oorsprong, planten dus. Als je die verbrandt, kan de vrijkomende energie worden gebruikt voor bijvoorbeeld de opwekking van elektriciteit. De planten hebben eerst CO 2 uit de lucht gehaald om te groeien en als de CO 2 die vrijkomt bij verbranding wordt afgevangen en opgeslagen, ontstaat ‘negatieve CO 2 -uitstoot’.

Hier worden proeven mee gedaan, onder meer bij een Nederlandse elektriciteitsfabriek die draait op kippenpoep. Op deze manier laat je de natuur het werk doen. Ook hier nadelen: bij verbranding komen schadelijke stoffen vrij als stikstofoxiden en biomassa kan mogelijk beter worden gebruikt om de chemiesector te vergroenen.