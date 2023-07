Klimaatminister Rob Jetten stapt nu wel naar voren bij D66: ‘Het is tijd voor een nieuwe generatie’

Rob Jetten, demissionair minister voor Klimaat en Energie, op het Binnenhof in Den Haag. Beeld ANP

Na het vertrek van Alexander Pechtold in 2018 fungeerde Jetten al twee jaar als aanvoerder van de partij, maar voor de verkiezingen van 2021 deed hij een stap terug om ruimte te maken voor Sigrid Kaag. Nu zij vertrekt, stapt hij alsnog naar voren. In een interview met het AD zegt de demissionaire bewindsman dat het tijd is voor een nieuwe generatie, ‘die wat minder dat verleden met zich meesleept en open en onbevangen probeert de zaken op te lossen’.

Aangezien de lijsttrekker bij D66 wordt gekozen door de leden, is het mogelijk dat hij nog concurrentie krijgt. ‘Ik hoop natuurlijk op veel steun van de partij, niet alleen uit de top, maar ook van de gewone leden die straks campagne moeten voeren op straat.’

Jetten geldt binnen D66 al jaren als grote belofte. Hij maakte in 2017 zijn entree in de Tweede Kamer, waar hij het woord voerde over onder meer energie, klimaat en economische zaken. Eerder was hij voorzitter van de Jonge Democraten, de jongerenpartij van D66. Tussen 2010 en 2017 was Jetten gemeenteraadslid en fractievoorzitter in Nijmegen. Buiten de politiek werkte hij als adviseur en regiomanager bij ProRail.

‘Klimaatdrammer’

Na een wat stroeve start als fractievoorzitter, met enkele minder geslaagde mediaoptredens, vond hij zijn draai en oogstte hij binnen en buiten de partij goede kritieken. In 2021 voerde hij met Kaag de formatieonderhandelingen over het regeerakkoord van het vierde kabinet-Rutte. Daarin trok D66 het klimaat- en natuurbeleid voor een belangrijk deel naar zich toe. Vervolgens besloot Jetten die portefeuille zelf te gaan uitvoeren als minister.

Daarmee kan hij voor D66 een lijsttrekker zijn met een sterk profiel op een van de belangrijkste campagnethema’s voor de partij. Sinds toenmalig VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff hem een ‘klimaatdrammer’ noemde, voert Jetten die titel als geuzennaam. Onlangs nog presenteerde hij namens het kabinet een pakket van meer dan honderd maatregelen dat ervoor moeten zorgen dat Nederland de klimaatdoelstellingen voor 2030 haalt. Het geheel van regels, belastingen en subsidies gaat ongeveer 28 miljard euro kosten en is erop gericht dat ook lagere inkomensgroepen van de transitie profiteren.

Met ook Jetten in het veld, wordt alweer iets duidelijker hoe het stembiljet er komend najaar uit gaat zien. In de VVD krijgt Dilan Yesilgöz waarschijnlijk geen geduchte concurrentie meer. De ChristenUnie wees eerder dit jaar Mirjam Bikker al aan als opvolger van Gert-Jan Segers. De belangrijkste vacatures liggen nog open in het CDA en in de nieuwe RoodGroene coalitie van PvdA en GroenLinks. Daarnaast is nog niet duidelijk of en hoe het onafhankelijke Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt zich meldt aan het front.