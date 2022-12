Klimaatluis van BP en Shell krijgt steun grote investeerders

Protesten bij de aandeelhoudersvergadering van Shell in juni 2018. Beeld Hollandse Hoogte / Anke Teunissen

Diverse institutionele beleggers, met een totaal geïnvesteerd vermogen van 1.300 miljard euro, gaan samen met Follow This klimaatresoluties indienen tijdens aandeelhoudersvergaderingen bij Shell, BP, ExxonMobil, en Chevron. Hierin worden energieconcerns opgeroepen hun CO2-emissies voor 2030 af te stemmen met het klimaatakkoord van Parijs.

Onder meer het Franse investeringsfonds Edmond de Rothschild, met een totaal belegd vermogen van 75 miljard, Degraaf Petercam Asset Management (50 miljard) en Achmea Asset Management (175 miljard) beloven zich achter Follow This te scharen.

Marges op fossiel ‘geweldig’

Hoewel Shell eigen klimaatdoelen heeft geformuleerd, gaan die niet ver genoeg, stelt Follow This. Oprichter Mark van Baal zegt dat energieconcerns zich verschuilen achter een gebrek aan vraag naar en aanbod van duurzame energie. Zolang het aanbod van duurzaam niet sterker groeit, of de vraag naar energie niet voldoende afneemt, blijft fossiele energie nodig, stellen de energieconcerns. ‘Maar wat ze er niet bij zeggen is dat ze nauwelijks groene energie aanbieden, omdat de marge erop te klein is’, aldus Van Baal. ‘Terwijl marges op fossiel nu geweldig zijn.’

De recordwinsten die energieconcerns het afgelopen jaar hebben geboekt, zijn deels een gevolg van de oorlog in Oekraïne, waardoor gasprijzen zijn geëxplodeerd. ‘Maar de winsten zijn ook zo hoog doordat de schade die fossiel veroorzaakt niet in het bedrijfsmodel verwerkt zit’, aldus Van Baal. Als dat verandert, is het volgens hem snel gedaan met de fossiele industrie.

Dat een nieuwe groep investeerders zich nu achter de strengere klimaatresoluties van Follow This schaart, tilt de strijd tegen klimaatverandering volgens Van Baal naar een nieuw niveau.

Shell: uitstoot daalt al

Shell stelt dat het zijn uitstoot minder snel hoeft te verminderen doordat het voornamelijk opereert in de transportsector, die lastiger te vergroenen is dan bijvoorbeeld de energiesector of zware industrie. Het concern heeft naar eigen zeggen daarom meer tijd om de uitstoot van zijn klanten terug te dringen dan Shell nu gegeven wordt door onder meer de rechter, die het energieconcern vorig jaar de opdracht gaf de uitstoot voor 2030 met 45 procent te verlagen.

Shell zegt goed op weg te zijn de eigen klimaatdoelen voor 2030 te halen. Volgens het concern was de eigen uitstoot wereldwijd eind 2021 met 18 procent gedaald en stoten zijn klanten 16 procent minder uit sinds 2016. Het energieconcern investeert miljarden in de energietransitie, met onder meer de bouw van een fabriek voor groene waterstof op de Maasvlakte (van 1 miljard euro).

Ook zijn investeringen in windparken naar eigen zeggen opgevoerd. Zo won het concern vorige week de aanbesteding van een deel van het windpark Hollandse Kust west, samen met Eneco. Dit grote park krijgt een vermogen van ruim 750 megawatt.

Milieuorganisaties noemen de investeringen in duurzaam een schijntje vergeleken bij de miljardenwinsten. De stempercentages van de resoluties (die Follow This ook bij andere grote energieconcerns indient) moeten volgens Van Baal omhoog

Ongeveer eenderde van de beleggers steunt de strengere klimaatresoluties van Follow This al, maar een aantal van hen steunt tegelijkertijd ook de minder verregaande klimaatresolutie van Shell zelf. Het olieconcern zag vorig jaar de acceptatie van de eigen resolutie groeien tot 80 procent.

Van Baal: ‘Als onze stempercentages niet omhoog gaan en de meeste beleggers blijven meestemmen met Shell, gaat er niets veranderen. Want Shell kan blijven zeggen: we voeren uit wat onze aandeelhouders willen.’

Hij heeft de hoop dat het aanhaken van een nieuwe groep beleggers ook andere grote investeerders over de streep zal trekken met Follow This mee te stemmen.