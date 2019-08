Klimaatidool Greta Thunberg (16) arriveert per CO2-neutraal zeiljacht in New York voor VN-top

Om critici de wind uit de zeilen te nemen, koos klimaaticoon Greta Thunberg ervoor met de milieuvriendelijke Malizia II, een hightech racejacht, naar New York te reizen. Beeld AP

De Zweedse Thunberg stak per zeilboot vanuit Groot-Brittannië de Atlantische Oceaan over om New York te bereiken, waar ze komende maand een driedaagse klimaattop van de Verenigde Naties bijwoont. Zo’n honderd wereldleiders zullen daar op verzoek van VN-topman António Guterres samenkomen om te bespreken hoe de ambitieuze doelstellingen van het klimaatakkoord van Parijs alsnog gehaald kunnen worden. De voortekenen stemmen pessimistisch. Trump heeft aangekondigd in 2020 uit het akkoord te zullen stappen.

Maar pessimisme is geen woord dat in het woordenboek van Thunberg voorkomt. Ze is een jonge vrouw met een missie. In een jaar tijd groeide ze uit tot het gezicht van de wereldwijde klimaatbeweging. Geliefd bij de activisten, gehaat door de klimaatsceptici. Ruim twee miljoen scholieren spijbelden de afgelopen maanden in haar voetsporen om de opwarming van de aarde te agenderen bij de politiek. In maart werd ze genomineerd voor de Nobelprijs voor de Vrede. Elke stap die ze zet wordt breed uitgemeten in de internationale media.

Zo ook Thunbergs opmerkelijke overtocht naar de Verenigde Staten. Per vliegtuig reizen was vanwege de luchtvervuiling en CO 2 -uitstoot uiteraard geen optie. Om de critici de wind uit de zeilen te nemen, koos ze voor een oversteek met de milieuvriendelijke Malizia II, een hightech racejacht. De 18 meter lange boot is uitgerust met zonnepanelen om elektriciteit te genereren. Redelijk ‘uitstootloos’, was de gedachte.

Onder toezicht van de Duitse ervaren kapitein Boris Herrmann koos het schip op 14 augustus vanuit de haven van het Britse Plymouth het ruime sop. Aan wal stonden de supporters van Thunberg. ‘Be like Greta’, was te lezen op een rode trui. De bemanning van het schip bestond naast het klimaatidool en de kapitein uit vader Thunberg, Pierre Casiraghi (zoon van prinses Caroline van Monaco) en Nathan Grossman (een documentairemaker). De laatstgenoemde legde de hele reis op film vast, opdat niets van de epische klimaatmissie verloren gaat.

Land!! The lights of Long Island and New York City ahead. pic.twitter.com/OtDyQOWtF5 Greta Thunberg

Asperger

Regelmatig plaatste Thunberg foto’s op Twitter van de reis. De bemanning moest voor een sanitaire stop met een blauwe emmer naar de achterkant van het schip. De diners bestonden uit gevriesdroogde veganistische maaltijden. ’s Avonds had Thunberg een hoofdlampje nodig om te kunnen lezen. Ze had Quiet mee, een boek van de Amerikaanse schrijver Susan Cain, over hoe introverte mensen in de moderne prestatiemaatschappij stelselmatig onderschat worden. Thunberg heeft het syndroom van Asperger, een vorm van autisme.

Midden op de oceaan hoorde de klimaatactiviste over het recordaantal bosbranden in het Braziliaanse Amazonegebied, een extra impuls voor het broeikaseffect. ‘Mijn gedachten zijn met al diegenen die hierdoor geraakt worden. Onze oorlog tegen de natuur moet stoppen’, liet ze haar volgers op Twitter weten.

Thunbergs reis eindigt niet met de klimaattop in New York. Ze heeft een jaar vrij genomen van school om de opwarming van de aarde onder de aandacht te brengen. Zo woont ze begin december ook de grote VN-klimaatconferentie in Chili bij. En daarna? Dat weet ze nog niet. ‘Ik doe het allemaal stap voor stap’, zei ze eerder tegen de pers. ‘Ik weet nog niet precies hoe lang ik ga reizen. Ik wil flexibel kunnen zijn.’