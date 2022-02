Klimaatdoel van Urgenda gehaald, is Nederland op de goede weg?

Protesterende jongeren manen de overheid tot actie na het Urgenda-vonnis in 2019. Beeld ANP

25 procent minder uitstoot van broeikasgassen in 2020, dat is toch goed nieuws?

‘De voorlopige cijfers van vorig jaar lieten al zien dat het met de hakken over de sloot is gelukt, dit is de bevestiging. Op zich goed nieuws, het kabinet zal opgelucht zijn. Al is het vooral te danken aan de pandemie.

‘Er zijn de laatste jaren natuurlijk maatregelen genomen om te verduurzamen. Maar de reden dat de Urgenda-doelen nét zijn gehaald, is het lage steenkolengebruik in 2020 door goedkoop gas, en de economie die op een laag pitje stond. Wat dat betreft ziet het er nu ongunstiger uit: de kolencentrales draaien juist volle bak vanwege het dure gas.’

Is het dan mogelijk dat we over 2021 of ’22 het Urgenda-doel weer passeren? Maakt dat veel uit?

‘Ja, dat kan zeker. Het kabinet heeft wel een maximum gesteld aan de CO 2 -uitstoot van kolencentrales. Er mogen maar drie kolencentrales draaien, op eenderde van hun capaciteit, ze kunnen dus niet onbeperkt blijven draaien. Maar stel er is aan het einde van dit jaar weer een gastekort en er valt een keer een strenge winter in, dan moeten we zien of we een energietekort gaan accepteren, of dat we de kolencentrales toch weer aanzetten.

‘Maar eigenlijk vind ik het ook niet zo interessant of we dit jaar een doel halen of niet. Het gaat om de vraag hoe het er op de middellange termijn uitziet. Dat is onzeker. Als je kijkt naar wind op zee, de belangrijkste motor voor nieuwe groene energie in Nederland, dan ziet het er goed uit. Er komt in de komende tien jaar een kleine 20 gigawatt bij. Dat is veel: ongeveer veertig keer de productie van de kerncentrale van Borsele.

‘Maar het is niet genoeg. Er komt ook nog veel zon en wind op land bij, volgens het Klimaatakkoord, en dan is het nog afwachten hoe het zal verlopen met de opslag van CO 2 onder de grond. Daar zijn ambitieuze plannen voor, maar worden die allemaal uitgevoerd? Hetzelfde geldt voor energiebesparing, onder meer in de industrie en woningen.

‘Op papier ziet het er dus niet slecht uit, maar the proof is in the pudding. Volgens mij schiet je er niet veel mee op om naar elk afzonderlijk jaar te kijken, zeker niet in deze onrustige periode, met corona en een geopolitieke crisis.’

Waar zitten de voornaamste knelpunten voor het Nederlandse klimaatbeleid?

‘Dat zijn er heel veel. Het stroomnet loopt op veel plekken al vast: de netbeheerders, die dat in goede banen moeten leiden, zijn enorm aan het mopperen. Zij zeggen dat de regelgeving moet veranderen, zodat ze meer vrijheid hebben om te kiezen wie ze het eerst aansluiten op het stroomnet. Hier is nog niks over besloten.

‘Een andere belangrijke bottleneck is het personeelstekort. In Nederland en in heel Europa zijn er te weinig mensen die met hun handen dingen kunnen bouwen, er is een enorme strijd om geschikt personeel.

‘Het Planbureau voor de Leefomgeving ging afgelopen herfst nog uit van een reductie van 38 tot 48 procent in 2030 ten opzichte van 1990, op basis van de plannen van toen. Het spande erom of de ‘oude’ doelen gehaald zouden worden. Het doel van het nieuwe kabinet, 55 tot 60 procent reductie in 2030, is dus al helemaal een uitdaging.’

Kan het Klimaatfonds van 35 miljard euro dat het nieuwe kabinet voor de komende tien jaar heeft vrijgemaakt het verschil maken?

‘Dat is een enorme bak geld, fijn, maar zie het maar eens te besteden. Je kunt niet sneller bouwen dan de hoeveelheid beschikbaar personeel toelaat. Dat zie je met de geplande nieuwe windmolens op zee: dat lijkt allemaal nét te lukken, maar veel meer kan er de komende jaren niet bij. Als je zegt: doe er nog eens 5 gigawatt bij, dan gaat dat zo lang duren dat je voor de doelen van 2030 al te laat bent.’