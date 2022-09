Klimaatdoel kabinet raakt uit zicht, Jetten kondigt extra maatregelen aan

Een kolencentrale op de Rotterdamse Maasvlakte. Door de verminderde aanvoer van Russisch gas mogen kolencentrales tot 2024 weer op volle kracht draaien. Daardoor komt 10 megaton extra CO2 in de atmosfeer. Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant

Uit voorlopige berekeningen van het Centraal Planbureau (CPB) blijkt dat met de huidige maatregelen de emissies afnemen met 39 tot maximaal 50 procent. Zelfs in het gunstigste geval, een scenario dat het CPB niet erg waarschijnlijk acht, blijven de klimaatdoelen voor 2030 dus buiten beeld.

Om toch in de buurt van die doelen te blijven, wil Jetten de productie van elektriciteit al in 2040 CO2-vrij hebben, tien jaar eerder dan gepland. Ook moet de elektrificatie van de industrie en glastuinbouw sneller, onder meer door de inzet van elektrische boilers. Veel water voor industriële processen wordt nu nog verwarmd met gas. Daarvoor kan relatief gemakkelijk en tegen beperkte kosten worden overgeschakeld op elektriciteit. Zeker nu het aandeel groene elektriciteit de komende jaren sterk groeit, zowel via zonnepanelen als van windturbines op zee, waar de stroomproductie spectaculair moet toenemen.

Verder wil het kabinet bouwen met hout en andere biologische materialen als vlas stimuleren. Ook moet de ontwikkeling van ‘circulair plastic’ een impuls krijgen. Dit is kunststof die wordt geproduceerd zonder of met veel minder aardolie. Onder meer energiebedrijven Shell en Neste lopen op deze ontwikkeling vooruit met de bouw van fabrieken die kunststofafval kunnen omzetten in grondstoffen voor hernieuwbare plastics.

Jetten: ‘Gascrisis mag niet uitmonden in extra CO2-uitstoot’

Ten slotte moeten alle nieuwe zakelijke auto’s vanaf 2024 of 2025 volledig elektrisch zijn. Dit plan is eerder geopperd door onder meer ABN Amro, Shell, Leaseplan en de Nederlandse Vereniging voor Duurzame Energie. De invoering van deze verplichting moet in 2030 een besparing opleveren van 1 megaton CO2.

Dat de CO2-uitstoot nu niet snel genoeg daalt, komt onder meer doordat kolencentrales tot 2024 weer op volle kracht mogen draaien. Die waren juist afgeknepen tot 35 procent van hun jaarcapaciteit om het klimaat te sparen. Maar door de sterk verminderde aanvoer van Russisch aardgas besloot Jetten deze maatregel onlangs in te trekken: door meer elektriciteit op te wekken met kolenstroom, hoeven gascentrales minder hard te draaien.

Dit besluit heeft zijn prijs: door de extra kolenstroom komt naar schatting een kleine 10 megaton extra CO2 in de atmosfeer, waardoor het klimaatdoel verder uit beeld raakt. De Raad van State, die de klimaatdoelen van het kabinet controleert, waarschuwde dinsdag dat het ‘essentieel’ is dat er nu maatregelen worden genomen. ‘Het kabinet toont grote ambitie, maar geeft te weinig inzicht in wat er concreet gaat gebeuren’, aldus de Raad van State. De minister kondigde daarop de nieuwe ingrepen aan, ‘zodat de gascrisis niet uitmondt in extra uitstoot van broeikasgassen’.

Greenpeace laakt het gebrek aan vooruitgang. ‘Het kabinet is als een verstokte roker met halfzachte goede voornemens op oudjaar', aldus de milieuorganisatie.

Een gedetailleerde uitwerking van de plannen is er nog niet, maar Jetten denkt dat het pakket maximaal 17 megaton CO2-besparing oplevert. In het gunstigste geval wordt hiermee een CO2-daling van 54 procent bereikt, 1 procent onder het wettelijke doel. De energiecrisis brengt overigens niet alleen maar slecht nieuws voor het klimaat: door de hoge gas- en stroomprijzen, is het verbruik flink gedaald en daarmee ook de uitstoot van CO2.