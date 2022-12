Klimaatdoel groene stroom op land wordt gehaald, maar stagnatie dreigt

Windmolens in aanbouw in de buurt van de A27 bij Almere.

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), dat vandaag een voortgangsrapport publiceert over de energietransitie op land, concludeert dat de plannen voor nieuwe windmolens en zonneparken vertragen.

Vergeleken met vorig jaar zitten er minder projecten in de ‘pijplijn’; geplande wind- en zonneparken waarvoor subsidies, vergunningen en financiering al zijn geregeld. De daling komt doordat het afgelopen jaar wel nieuwe parken zijn gerealiseerd, maar er netto geen nieuwe projecten zijn bijgekomen.

‘We zitten op een punt dat stagnatie dreigt’, zegt PBL-onderzoeker Jan Matthijsen. Dat komt onder meer door een tekort aan personeel, problemen met een overbelast stroomnet en stijgende kosten door de hogere rente. Ook problemen rond milieuvergunningen leiden ertoe dat er minder windturbines gepland staan.

Er zijn wel veel zonneprojecten gepland, maar voor nieuwe windenergie op land is volgens Matthijsen sprake van een duidelijke afname. Dit komt onder meer doordat de plaatsing van windturbines maatschappelijk gevoelig ligt.

Oorlog in Oekraïne

Sinds de gemeenteraadsverkiezingen lijkt ook het bestuurlijk draagvlak afgenomen. Gemeenten, provincies en waterschappen zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de zogenoemde regionale energiestrategieën (‘Ressen’) en vooral de nieuwe lokale bestuurders zijn niet altijd enthousiast over de plannen van hun voorgangers.

PBL analyseerde ongeveer driehonderd coalitieakkoorden en concludeerde dat in bijna allemaal wordt gesproken over het belang van de opwek van groene stroom. ‘Door de oorlog Oekraïne staat energie nu overal op de radar’, aldus Matthijsen ‘Maar hoe dit vervolgens wordt uitgevoerd, is een punt van aandacht.’ In minder dan 5 procent van de gemeenten wordt bestaande Res omarmd.

De ambities gaan nu vooral richting zonne-energie, maar teveel zonnestroom veroorzaakt zijn eigen problemen. Zonneparken hebben een ‘onhandig profiel’, aldus de PBL-onderzoeker: op zonnige dagen in de lente en zomer overspoelen ze het net met elektriciteit, terwijl ze ’s avonds en in de winter weinig opleveren. De zonnestroomtsunami’s overbelasten het elektriciteitsnet, waardoor bijna het hele land nu op slot zit.

Om de problemen het hoofd te bieden, bepaalde het kabinet eerder dat nieuwe zonneparken worden afgeknepen tot 50 procent van hun maximale vermogen. Hierdoor worden hun stroompieken afgevlakt en duurt het langer voor het elektriciteitsnet overbelast raakt, terwijl de totale opbrengst relatief weinig vermindert.

Klimaatdoel ‘gaat wel lukken’

Het PBL is optimistisch dat het klimaatdoel van 35 terawattuur groene stroom op land in 2030 wordt gehaald. ‘We hebben zeven jaar om nog 4 terawattuur te realiseren. Dat gaat wel lukken.’

Maar na 2030 ziet het er minder goed uit. In 2035 moet alle elektriciteit hernieuwbaar zijn. Om dit doel te bereiken, moet nog veel gebeuren. ‘Haast is nodig.’

De oplossing komt volgens Matthijsen niet zonder meer van zee. Hij noemt de Nederlandse ambities voor offshore windvermogen ‘gigantisch, maar ook op zee zijn het voornamelijk nog plannen.’ Meer zon en wind op land zijn volgens het PBL nodig, al ziet de onderzoeker dat er een grens is wat er op land kan.

Jop Fackeldey, gedeputeerde in Flevoland, zegt dat hij de opvattingen over windenergie onder burgers ziet veranderen. Onder meer door de oorlog en de hoge energieprijzen, maar ook omdat meer en meer burgers zich realiseren dat zonneparken alleen de energietransitie niet gaan redden. ‘Ik zie de gesprekken tussen betrokkenen steeds meer op gang komen. De weerstand is niet weg, maar mensen realiseren zich dat ze een afweging moeten maken.’

Groot voor klein

Er staan nu ongeveer tweeduizend windturbines in Nederland. ‘Daar zullen er nog wat bij komen, maar geen vierduizend’, zegt Matthijsen. ‘Vooral kleinere molens zullen vervangen worden door grotere. Dat zal makkelijker gaan.’

Fackeldey zegt dat de ambities die eerder zijn uitgesproken, uitgevoerd moeten worden. ‘Het bod dat de regio’s hebben gedaan, is niet vrijblijvend. Er staan wel handtekeningen onder.’