Klimaatbeweging verkettert ‘gevaarlijke’ nieuwe film van Michael Moore

De door Michael Moore geproduceerde documentaire Planet Of The Humans is de komende dertig dagen gratis te zien. De filmmaker heeft de docu in z'n geheel op zijn YouTube-kanaal gezet. Beeld EPA

In de vorige week uitgekomen documentaire Planet of the Humans, geschreven en geregisseerd door oud-milieu-activist Jeff Gibbs en vooralsnog gratis te bekijken op YouTube, worden talloze groene dogma’s onderuit geschoffeld. Zo wordt de haalbaarheid van de ‘groene energierevolutie’ betwijfeld, alsmede de mogelijkheid daarmee de opwarming van de aarde tegen te houden.

Zonne- en windenergie zullen ons volgens Gibbs en producent Moore (bekend van Fahrenheit 9/11 en Bowling for Columbine) niet redden. Ze zijn helemaal niet duurzaam, want het maken van zonnecellen en windmolens is onmogelijk zonder veel kostbare grondstoffen en fossiele energie. Olie en gas blijven ook nodig om de wisselvallige productie van zonne- en windenergie te ondersteunen. ‘We zijn dus afgescheept met een leugen.’ De grootste scam is biomassa: het opstoken van levende bomen als ‘duurzaam’ alternatief voor fossiele bomen, steenkool.

De klimaatbeweging fixeert zich volgens de filmmakers op het terugdringen van de CO 2 -uitstoot en denkt dat met groene, hernieuwbare energie alles is opgelost. Maar renewables zijn gewoon een nieuwe fase van de industriële beschaving – een desperate poging ‘om niet zozeer de planeet te redden maar onze manier van leven’. Het ware probleem zijn ‘wijzelf’, we zijn met te veel mensen en we consumeren te veel. ‘Oneindige groei op een eindige planeet is zelfmoord.’

Volgens Gibbs en Moore heeft de klimaatbeweging haar ziel verkocht aan het bedrijfsleven, dat een lucratieve markt ziet in groene energie. Zo zou Bill McKibben van 350.org in biomassaprojecten samenwerken met hout- en gasbedrijven en houdt klimaatgoeroe Al Gore er allerlei zogenaamd groene investeringsfondsen op na. ‘Wat hebben zij te verbergen’, vraagt de film suggestief. ‘Hebben ze soms een soort deal gesloten? En leiden ze ons nu allemaal de afgrond in?’

Klimaatactivisten hebben de online al vier miljoen keer bekeken documentaire verketterd. Website Films for Action haalde hem tijdelijk uit het aanbod omdat hij desinformatie zou bevatten, maar draaide dat terug om niet van censuur te worden beticht. Volgens klimaatwetenschapper Michael Mann zit de film vol ‘verdraaiingen, halve waarheden en leugens’. En een open brief van regisseur Josh Fox (van de docu Gasland) noemt hem ‘schokkend misleidend en absurd’. De film zou grossieren in ‘ontzenuwde redeneringen’ van de fossiele industrie.

Zo zijn zonne- en windenergie helemaal niet duur en onbetrouwbaar, maar worden ze juist steeds beter en goedkoper. En elektrische auto’s kosten dan wel veel energie om te maken, maar zijn al met al minder vervuilend dan gewone auto’s. Volgens wetenschappers zijn de vervanging van fossiele door groene energie en het realiseren van netto nul uitstoot in 2050 wel degelijk haalbaar.

Dat Bill McKibben biomassa heeft gepromoot klopt trouwens wel. Hij is er nu van teruggekomen. In The Guardian zegt McKibben dat hij gewend is aan aanvallen van de fossiele industrie en aan doodsbedreigingen. ‘Maar het doet meer pijn te worden aangevallen door mensen die zichzelf als milieuactivisten zien.’