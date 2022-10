Klimaatactivisten slaan toe in Mauritshuis, Meisje met de parel doelwit

Die activisten zijn na de actie door de politie gearresteerd. Het Mauritshuis is afgesloten. Beeld -

Klimaatactivisten hebben de laatste tijd vaker op soortgelijke manier toegeslagen in Europese musea. Twee weken geleden gooiden leden van Just Stop Oil tomatensoep over een schilderij van Vincent van Gogh in de National Gallery in Londen. Afgelopen zondag smeten activisten in het Duitse Potsdam aardappelpuree op een stilleven van de Franse schilder Claude Monet.

Op een video van het voorval die op Twitter circuleert, is te horen dat een van de twee activisten naar omstanders roept dat het schilderij zich achter een glazen plaat bevindt. ‘Het is in orde’, zegt hij. De mensen op het filmpje dragen shirts van de actiegroep Just Stop Oil.

BREEK - Meisje met de parel van Johannes Vermeer besmeurd in #Mauritshuis. pic.twitter.com/XzAZTOoBv9 — Steven Bakker (@Kolpen) 27 oktober 2022

De Haagse politie bevestigt dat zij donderdagmiddag drie personen heeft aangehouden ‘na openlijke geweldpleging tegen goederen’. Het Meisje met de Parel noemt de politie daarbij niet expliciet. ‘Op dit moment zijn wij hier bezig met sporenonderzoek’, aldus de politie.

Het in Den Haag gevestigde Mauritshuis bevestigt dat iemand zijn hoofd aan het glas had vastgeplakt en dat een ander zijn hand aan de groene wand naast het schilderij had gelijmd. Ook is er met een vloeistof gegoten, aldus het Haagse museum, dat het schilderij ‘zo snel mogelijk’ weer wil tentoonstellen. ‘Tot die tijd blijft deze zaal gesloten voor publiek.’