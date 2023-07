Klimaatactivisten Extinction Rebellion voor de rechter: ‘Bij een blokkade komen mensen wel, bij een demonstratie komen mensen niet’

Leden van Extinction Rebellion (XR) woensdag met hun advocaten in de rechtbank in Den Haang, voorafgaand aan de inhoudelijke behandeling van de zaak tegen acht activisten verdacht van opruiing. Beeld ANP

Ze willen de feiten wel even in perspectief zetten, de acht activisten van Extinction Rebellion (XR) die op woensdag voor de Haagse rechter moeten verschijnen. ‘Wat in deze zaal gebeurt, voelt heel klein, in die context van leven en dood’, zegt Jelle de Graaf (34). Immers: ‘We leven in het meest duistere moment in de menselijke geschiedenis ooit’.

Medeverdachte Tessel Hofstede (47): ‘Op dit moment zijn er moeders die hun kind zien sterven, vanwege de klimaatcrisis. Zo’n blokkade op de A12 geeft een beetje chaos, maar de echte chaos is er over een paar jaar, dan spoelen er auto’s door diezelfde tunnelbak, en kijken we terug: dat met die rebellen, dat viel best mee.’

De activisten riepen eind 2022 en begin 2023 online op om mee te doen aan een blokkade van het begin van snelweg A12 in Den Haag, precies tussen het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en het tijdelijke gebouw van de Tweede Kamer. Volgens justitie is dat een oproep tot een strafbaar feit, oftewel opruiing. Twee verdachten worden daarnaast vervolgd voor vernieling.

Zeven van de activisten horen deze woensdag taakstraffen van 60 tot 90 uur tegen zich eisen. Voor één verdachte vraagt het OM vrijspraak, omdat de betreffende activist alleen actief was in een groepschat met deelnemers die al hadden besloten dat ze zouden meedoen aan de A12-blokkade. Dat kan volgens Justitie niet worden opgevat als opruiing.

‘Best wel brave types’

Tijdens de zitting zegt activist Anne Hofstede (50), die haar huis in Amsterdam te koop heeft gezet om in de Achterhoek te gaan wonen ‘op een comfortabele 23 meter boven zeeniveau’, dat ze niet begrijpt waarom specifiek deze acht verdachten hier zitten, en niet de honderden anderen die dezelfde oproep deelden.

‘Wij zijn best wel brave types over het algemeen. We zijn niet de ceo van KLM, niet de ceo van Shell en niet de ceo van Tata. En we zijn ook niet de bewindspersonen die zich niet aan hun eigen akkoorden houden.’

Volgens het OM is gekozen deze acht activisten te vervolgen, omdat zij meermaals oproepen tot een blokkade deelden, zij in veel gevallen ‘een lange lijst antecedenten’ op hun naam hadden staan en zij op het moment van het onderzoek volgens justitie ‘de meest actieve en invloedrijke rol’ hadden binnen XR.

Over de daden van de acht activisten is iedereen het eens. Ze hebben online berichten gedeeld om mensen aan te moedigen zich aan te sluiten bij acties op 26 november 2022 en 28 januari 2023. Verdachten Lucas Winnips (48) en Sieger Sloot (45) hebben daarnaast met spuitverf leuzen gespoten in de tunnelbak van de A12: ‘Stop Fossiele Subsidies’ – een feit dat tot hilariteit van de zaal op zeker moment juridisch wordt samengevat als ‘openlijke geweldpleging tegen een muur’. Verder heeft Winnips zich op 28 januari niet gehouden aan een opgelegd gebiedsverbod. Niemand ontkent deze feiten.

De moeilijkheid in deze zaak gaat dus niet zozeer om het vaststellen van wat er is gebeurd, maar meer over de vraag: is het gebeurde strafbaar?

Blokkeerfriezenarrest

Het cruciale woord is woensdagochtend ‘blokkade’. Op de flyer die XR-aanhangers online verspreidden, staat het woord in grote roze blokletters. De vraag die de driekoppige Haagse rechtbank moet beantwoorden, is of het oproepen tot het meedoen aan deze blokkade van de snelweg A12, te begrijpen is als simpelweg een aansporing om te komen demonstreren (niet strafbaar) of als een oproep tot deelname aan een wegblokkade (wel strafbaar).

Daarom wil de rechter weten: waarom hebben de XR-activisten ervoor gekozen het woord blokkade te gebruiken, als een vreedzame demonstratie het doel was?

Volgens Winnips, die de actie mede organiseerde, is de blokkade geen doel op zich. ‘We willen demonstreren op een plek waar dat relevant is. Het is heel gevaarlijk om tussen rijdende auto’s te demonstreren, dus wil je dat daar doen, dan zal op de een of andere manier de weg geblokkeerd moeten worden.’ De Graaf noemt het een kwestie van ‘goede marketing’. ‘Bij een blokkade komen mensen wel, bij een demonstratie komen mensen niet.’

Volgens justitie kan er geen misverstand over zijn dat het creëren van een wegblokkade wel strafbaar is. Dat blijkt volgens het OM bijvoorbeeld uit het zogenoemde Blokkeerfriezenarrest. Hoewel in dat geval de daders met hun wegblokkade juist een demonstratie (tegen Zwarte Piet) wilden voorkomen, in plaats van een demonstratie mogelijk te maken, vindt de officier de zaken wel degelijk vergelijkbaar: ‘Het was ook een blokkade met het doel anderen de weg te versperren, en zo anderen te dwingen iets te doen, niet te doen of te dulden.’

Dat de activisten het hogere doel van hun acties belangrijker vinden dan burgerlijke ongehoorzaamheid, doet daar volgens het OM niets aan af. ‘Het strafrecht is kleurloos, dat kan ook niet anders in een rechtsstaat.’