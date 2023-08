Klimaatactivisten Extinction Rebellion die opriepen tot snelwegblokkade veroordeeld voor opruiing

De blokkade van de A12 in mei door klimaatactivisten van Extinction Rebellion. Beeld Joris van Gennip voor de Volkskrant

Met herhaaldelijke blokkades van de A12, tussen het tijdelijke gebouw van de Tweede Kamer en het ministerie van Economische Zaken in, protesteert de actiegroep tegen overheidssubsidies op fossiele brandstoffen. De activisten die terechtstonden hadden opgeroepen hieraan mee te doen. De grote vraag voor de Haagse rechtbank was of dit moest worden gezien als een aansporing om te komen demonstreren, of als een oproep tot deelname aan een illegale wegblokkade.

Bij de zeven actievoerders ging het om dat laatste, oordeelde de rechtbank, en dat is strafbaar. Volgens de rechtbank kent de vrijheid van meningsuiting en vrijheid van vreedzame vergadering grenzen, die de activisten hebben overschreden. Wel is hun straf lager dan de 60 tot 90 uur taakstraf die het Openbaar Ministerie had geëist. Een achtste verdachte werd vrijgesproken. Het OM had in haar geval al om vrijspraak gevraagd, omdat ze alleen oproepen had gedaan in een appgroep met mensen die al hadden besloten mee te doen aan de blokkade.

Vernieling

Twee activisten werden naast opruiing ook verdacht van vernieling, omdat ze de woorden ‘Stop Fossiele Subsidies’ op de tunnelwanden hadden gespoten. De gemeente Den Haag wilde hiervoor een schadevergoeding. Die heeft de rechter toegekend. Het gaat om een bedrag van 9.053,22 euro.

Extinction Rebellion heeft aangekondigd in hoger beroep te gaan. Advocaat Willem Jebbink noemde de uitspraak ‘een ondermijning van de democratische rechtsstaat’. De klimaatactiegroep meent nog steeds dat het blokkeren van een weg als onderdeel van een vreedzame demonstratie mag volgens het Europees Hof voor de Rechten van de Mens.

Gebiedsverbod

De aanhouding van de klimaatactivisten vlak voor de snelwegblokkade van 28 januari maakte veel los, onder meer door de manier waarop een deel van de arrestaties werd uitgevoerd: zes activisten werden ’s morgens vroeg thuis van hun bed gelicht. Een ander werd in de boeien geslagen bij de school van zijn kinderen. Het College voor de Rechten van de Mens sprak van een ‘zeer zwaar middel dat niet makkelijk te rechtvaardigen valt’. Ook de Haagse rechtbank heeft ‘ernstige twijfels’ over de wijze waarop de activisten werden gearresteerden en heeft dit meegewogen in de hoogte van de straf.

Na hun arrestatie kregen de acht activisten een gebiedsverbod opgelegd, waardoor ze niet bij de demonstratie mochten zijn. In de weken daarop zetten rechters een streep door deze gebiedsverboden, omdat ze niet proportioneel waren.