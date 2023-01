Klimaatactivist Thunberg aangehouden bij hernieuwd protest tegen bruinkoolwinning in Lützerath

Leden van de Duitse Mobiele Eenheid dragen Greta Thunberg weg bij Garzweiler 2, de bruinkoolmijn bij Lützerath. Beeld AP

‘We weten toch wel wie u bent’, zei een van de Duitse politieagenten die Greta Thunberg in zittende houding optilde en afvoerde, zonder zoals gebruikelijk eerst haar identiteit te controleren. Zo werd de wereldberoemde jonge Zweedse klimaatactivist gearresteerd, twee weken na haar 18de verjaardag.

Dit tafereel voltrok zich aan de rand van de bruinkoolmijn Garzweiler II, vlak bij het leegstaande dorpje Lützerath, direct over de grens bij Roermond. Afgelopen zaterdag demonstreerden daar al duizenden mensen tegen de uitbreiding van de mijn waarvoor het dorp moet wijken. En tegen de manier waarop de politie omging met de honderden activisten die de afgelopen weken in leegstaande boerderijen van rode baksteen waren getrokken.

Thunberg was toen ook van de partij en sprak haar duizenden medestanders toe. De uitbreiding van de vervuilende bruinkoolmijn, eigenlijk in strijd met het Duitse streven naar klimaatneutrale energie, noemde ze een ‘verraad’ aan toekomstige generaties. Ook wreef ze de Duitse regering onder de neus dat het land een lange geschiedenis van vervuilende activiteiten kent.

Inmiddels hebben de activisten Lützerath allemaal verlaten, velen onder dwang. De laatste twee, die zich hadden verschanst in een zelfgebouwde tunnel, vertrokken maandag vrijwillig. De komende dagen zal het dorp ten prooi vallen aan de al klaarstaande bulldozers.

Toch gingen dinsdag opnieuw duizenden mensen de straat op. Niet alleen in Lützerath, maar ook elders in de deelstaat Noordrijn-Westfalen. Bij een andere bruinkoolmijn, in Inden, bezetten activisten een Schaufelradbagger, een bakbeest van een graafmachine die bruinkool uit de grond schraapt. In Keulen lijmden activisten zich vast aan het wegdek, in Düsseldorf aan een overheidsgebouw en bij Rommerskirchen bezetten zo’n 120 mensen een spoorlijn die naar een energiecentrale leidt.

Thunberg werd gearresteerd toen ze met zestig andere demonstranten een sit-in hield op de rand van de afgraving bij Lützerath. Volgens de politie is dat levensgevaarlijk in verband met instortingsgevaar. De politie vroeg de groep eerst om vrijwillig te vertrekken. Toen niemand dat deed, begon het wegdragen.

Thunberg kreeg een vipbehandeling, voor zover mogelijk in de context van een arrestatie. Volgens een aanwezige journalist van de Süddeutsche Zeitung hadden de agenten haar eerst beleefd en in het Engels gevraagd of ze de weg naar de politiebus lopend wilde afleggen. Thunberg had nee geschud. Toen ze haar vervolgens optilden vroegen ze haar of dit lot haar in het buitenland ook al eens ten deel was gevallen. Thunberg antwoordde niet, maar getuige foto’s speelde er op weg naar de politiebus een glimlach om haar lippen. De politie van Aken liet weten dat Thunberg en de anderen dinsdagavond nog zondere verdere straf zouden worden vrijgelaten.