Klimaat moet even wachten; door energiecrisis is kolenstook weer koning

De kolencentrale van Onyx Power in Rotterdam. Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant

In totaal werd meer dan 8 miljard ton steenkool verbrand, waarmee het record uit 2013 is verbroken, aldus energieagentschap IEA. De verwachting is dat de hoge vraag naar kolen zeker aanhoudt tot 2025.

Een belangrijke reden voor de hernieuwde populariteit van kolen is het wegvallen van een groot deel van het Russische aanbod van aardgas. Dat heeft geleid tot een verschuiving van energiebronnen: Azië verstookt meer kolen om LNG te vervangen, dat nu in grote hoeveelheden naar Europa wordt verscheept.

Ongelimiteerde productie

Ook Nederland verstookte weer meer kolen. De beperking op de opwek met kolen werd eerder dit jaar opgeheven om aardgas uit te sparen. Hierdoor konden de drie resterende Nederlandse kolencentrales ongelimiteerd produceren.

Naast de energiecrisis als gevolg van de oorlog in Oekraïne leidden ook weersomstandigheden tot een hoger kolengebruik. Zo leverden waterkrachtcentrales op diverse plaatsen in Europa minder energie doordat er vanwege de droogte afgelopen zomer minder water beschikbaar was. In Europa kampte met name Frankrijk met problemen met de energievoorziening door kerncentrales, waarvan een groot deel stil lag voor onderhoud.

Sterke groei in EU

Op India na (7 procent groei) steeg het kolenverbruik in de EU het sterkst, met 6 procent. IEA verwacht dat de kolenstook in 2025 weer onder het niveau van 2020 duikt. Een van de redenen is dat de komende jaren meer LNG-productiecapaciteit beschikbaar komt. Ook wordt veel energie bespaard en groeit het aandeel duurzame energie.