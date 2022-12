‘Kleurrijke’ vriendenclub kijkt samen naar toespraak van Rutte: ‘Ik dacht wel: god, wa hedde gij goede tekstschrijvers’

Carla Mohaameth onthaalt de toespraak van premier Rutte vol enthousiasme. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Aan de eettafel van Carla Mohaameth (73) is het onderwerp kleur nooit ver weg. Steeds duikt het weer op in vragen, onbeschroomd, nieuwsgierig, belangrijk maar niet beladen. Heel anders dan het ongemak dat maatschappelijke gesprekken over dit thema zo vaak kenmerkt.

‘Begin december ben ik oma geworden van een tweeling…’, vertelt een van de aanwezige vrouwen.

‘O! Wat voor kleur?’

‘Op dit moment zijn ze nog heel wit. Mijn dochter vroeg: ‘Mama, kleuren ze nog wel bij?’ Maar bij ons zit het witte bloed dichtbij. Mijn opa van vaderskant was een Hollander. Mijn oma werkte als kindermeisje bij mensen thuis, hij was de heer des huizes.’

Ze noemen zichzelf de zebra’s. Om de twee à drie maanden komt de Tilburgse groep bij elkaar om actuele kwesties te bespreken. De leden zijn wit en zwart, vandaar de naam. Vijf jaar geleden ontmoetten Carla Mohaameth en Willy de Lange (73) elkaar bij een dialoogtafel. Ze constateerden dat hun sociale omgeving zo weinig divers was.

‘Ik werkte al veertig jaar in het onderwijs en ik was nog nooit op een verjaardag van een witte vriendin geweest’, zegt Mohaameth.

De Lange: ‘Ik werkte al jaren in de inburgering en was nog nooit bij een zwart persoon op de verjaardag geweest.’

Surinaamse cake

Eigenlijk is het toeval dat ze deze maandagmiddag bij elkaar komen. De datum stond al in de agenda, lang voordat uitlekte dat het kabinet excuses zou gaan aanbieden voor het slavernijverleden. Voor de gelegenheid heeft Mohaameth nog meer mensen uit haar netwerk uitgenodigd, onder meer van het Comité 30 juni – 1 juli, dat bewustwording wil stimuleren over trans-Atlantische slavernij. En leden van het koor Pramisi en de AntiRacismeGroep. Er is Surinaamse cake gebakken, echtgenoot Joop loopt af en aan met koffie en thee.

Ze vertellen over de ontwikkeling die ze hebben doorgemaakt, hoe belangrijk de discussie over Zwarte Piet is geweest daarin. Niet alleen voor de witte aanwezigen. Stella Coffie (56) vertelt hoe haar dochter haar bewust maakte. ‘Mama’, zei die. ‘Er is een witte man op een paard en die is de baas van allemaal zwarte mensen. Dat klopt toch niet?’

Coffie: ‘Als een echte Antilliaan zei ik: ‘Je mag je moeder niet tegenspreken.’ Later moest ik toegeven dat ze gelijk had.’

De aanwezigen hebben wortels in Suriname, Curaçao, Aruba, Indonesië – of gewoon in Brabant. Zelf groeide ze op in Aruba, als kind van Surinaamse ouders, haar vader van hindoestaanse komaf, haar moeder van Afrikaanse. Dus zo komt deze middag, aan haar eettafel, ‘de complexe geschiedenis’ samen, zoals Rutte niet veel later in de toespraak zal zeggen.

Koning op Ketikoti

De voorbeschouwing van het NOS Journaal staat al even aan op de grote smart-tv in de woonkamer, maar om 14:59 uur loopt het beeld vast. Echtgenoot Joop probeert de verbinding gehurkt op de vloer te herstellen, terwijl de rest de eerste minuten van Ruttes historische toespraak op een smartphone op tafel kijkt, gepositioneerd tegen een keukenrol.

Na de toespraak komen de emoties. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

‘Yes!’, roept Mohaameth als Rutte vertelt dat de koning 1 juli bij Ketikoti aanwezig zal zijn. ‘Nice!’ Na de toespraak legt ze uit dat de aanwezigheid van de koning van grote symbolische waarde is. ‘Voor de koloniën is hij belangrijk, iemand op die positie maakt indruk.’ Ze hoopt dat 30 juni een dag van herdenken zal worden, en 1 juli een nationale feestdag.

De woorden van de premier worden positief ontvangen in Tilburg. ‘Ik ben best tevreden’, zegt Mohaamath. ‘Hij heeft zijn best gedaan.’ Het was goed dat hij benadrukte dat het verleden doorwerkt in het heden, vinden ze. Dat deze toespraak nadrukkelijk het begin van een dialoog was, geen afsluiting. En ze waarderen het dat Rutte namen noemde van verzetsleiders en stilstond bij meerdere belangrijke jaartallen.

Dubbel gevoel

‘Toch is dat ook dubbel’, verwoordt iemand de scepsis van de groep. ‘Op Curaçao zeggen wij dan: hij strooit zand in de ogen. We moeten zien of hij het echt meent.’

‘Er is duidelijk nagedacht over hoe iedereen tevreden gehouden kan worden’, vult een ander aan. ‘Rutte kwam vertrouwenwekkend over, maar ik vertrouw hem normaal gesproken voor geen cent.’

Weer een ander: ‘Tijdens het kijken dacht ik wel: god, wa hedde gij goede tekstschrijvers.’