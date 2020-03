Kleinzoon van ex-president Kazachstan op het matje voor peperdure panden

Ex-president Noersoeltan Nazarbajev eerder dit jaar tijdens een bezoek aan Moskou voor overleg met president Poetin. Als ‘leider van de natie’ heeft Nazarbajev ook na zijn aftreden nog steeds de touwtjes in handen in zijn land. Beeld AP

Als hij geen geloofwaardige uitleg kan geven, kunnen de Britse autoriteiten beslag laten leggen op de bezittingen van de 35-jarige Nurali Alijev. Het Britse Nationale Agentschap voor Misdaadbestrijding (NCA) verdenkt Alijev ervan dat hij de luxueuze villa met een ondergronds zwembad, tropische douches en een bioscoopzaal heeft gekocht met de opbrengst van criminele activiteiten van zijn vader, Rachat Alijev, die getrouwd was met de dochter van ex-president Nazarbajev. Alijev leek op weg Nazarbajevs opvolger te worden, totdat hij ruzie kreeg met de president. Hij pleegde in 2015 zelfmoord in een cel in Oostenrijk waar hij was aangeklaagd wegens de moord op twee Kazachstaanse bankiers.

Naast de villa aan wat in Londen bekendstaat als de ‘miljardairslaan’ bezitten Nurali Alijev en zijn moeder Dariga Nazarbajeva nog twee kapitale panden in de Britse hoofdstad met een gezamenlijke waarde van ongeveer 90 miljoen euro. De drie panden staan op naam van brievenbusfirma’s in Panama, Anguilla en Curacao.

Dariga Nazarbajeva is als voorzitter van de Senaat nog steeds een van de machtigste politici van Kazachstan en wordt genoemd als mogelijke president van het land. Haar vader trad vorig jaar af als president, maar heeft nog steeds de touwtjes in handen als voorzitter van de Nationale Veiligheidsraad, met de titel van ‘Jelbasy’ oftewel ‘leider van de natie’.

De Britse autoriteiten hanteren de zogenoemde Unexplained Wealth Orders-wet (UWO) die twee jaar geleden werd ingevoerd om greep te krijgen op steenrijke buitenlanders die allerlei huizen in Groot-Brittannië opkopen met geld van dubieuze herkomst.

Nazarbajeva klaagt dat zij niets heeft misdaan. Volgens haar heeft ze haar fortuin te danken aan een lange carrière als zakenvrouw. Maar het NCA verdenkt Nazarbajeva en Alijev ervan dat zij zich bezighielden met afpersing, omkoping, fraude en het witwassen van zwart geld.

Eerder pakten de autoriteiten al een uitgeweken Azerbeidzjaanse bankiersvrouw aan met een Unexplained Wealth Order, die ook wel bekendstaat als de McMafia-wet. Zamira Hajijeva had de argwaan van de politie gewekt door haar buitensporige uitgaven in het befaamde warenhuis Harrods. In tien jaar had ze daar voor achttien miljoen euro aan aankopen gedaan, waaronder ruim een miljoen euro aan speelgoed voor haar kinderen.

Volgens de Britse autoriteiten had ze het geld van haar man, een bankier die in Azerbeidzjan vastzit wegens fraude. Als directeur van de staatsbank International Bank of Azerbaijan zou hij samen met enkele medewerkers ruim 125 miljoen euro achterover hebben gedrukt. Een Britse rechtbank bepaalde vorig jaar dat de autoriteiten beslag op haar kapitale pand in het centrum van Londen mochten leggen, omdat ze de herkomst van haar fortuin niet kon verklaren.