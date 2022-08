Kleine woonunits en een centrale tent: in Horst aan de Maas krijgt de crisisnoodopvang een menselijke maat

Crisisnoodopvang van asielzoekers op veldbedjes in een sporthal? Steeds meer gemeenten vinden dat ‘onmenselijk’ en kiezen voor kleine woonunits rond een centrale paviljoentent. ‘Meer privacy, rust en comfort.’

Bij een temperatuur van bijna 30 graden en de zon strak aan de hemel lijkt het wel een beetje op een klein vakantiepark vol eenvoudige huisjes rond een centrale paviljoentent met terras. Maar de werkelijkheid is minder plezierig: dit is de crisisnoodopvang van 150 asielzoekers in de Limburgse gemeente Horst aan de Maas, gesitueerd op een evenemententerrein in de bossen vlakbij de kasteelruïne van Huys ter Horst.

‘We moeten een keer ophouden met het stapelen van mensen op veldbedjes in een sporthal of bibliotheek’, zegt locatiemanager Etienne van den Elzen tijdens de rondleiding over het terrein. ‘Hier hebben de asielzoekers meer privacy, rust en comfort. Er zijn ook veel gezinnen bij, die moet je niet even wegleggen in een sporthal. Wij vinden deze opvang net iets humaner.’

Er staan 38 woonunits van 6 bij 3 meter langs de randen van het terrein. Elke unit heeft vier bedden, plus een kast, tafel en stoelen. Achterop het met hekken afgeschermde terrein zijn de toilet- en douchecabines. In het midden staat een grote paviljoentent van 40 bij 20 meter, als centrale ontmoetingsplek. Hier wordt niet alleen gegeten, maar vinden ook activiteiten en cursussen plaats.

Kroonluchters voor de sfeer

In de tent staan stoelen en tafeltjes met daarop plastic cactussen en andere planten. ‘Geen lange tafels en banken, dan lijkt het wel een strafkamp’, verklaart Van den Elzen. Voor de sfeer zijn ook enkele kroonluchters opgehangen. Buiten is een terras waar gerookt mag worden. Ook hangen er ledlampjes over het terrein – die zijn wat gezelliger dan schijnwerpers.

‘Er heerst een gemoedelijke sfeer als op een camping’, had een woordvoerder van Horst aan de Maas eerder gezegd. De Noord-Limburgse gemeente heeft deze setting niet zelf bedacht. Een delegatie uit Horst aan de Maas is vorige maand wezen kijken in de Oost-Brabantse gemeente Maashorst, die de crisisnoodopvang voor asielzoekers gedurende zeven weken eveneens op deze manier organiseerde.

In de gemeenschappelijke ruimte, een grote tent, is een groep jonge vrouwen druk bezig de Nederlandse taal machtig te worden. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Daarmee lijkt Maashorst een nieuwe trend te hebben gezet: crisisnoodopvang in kleine woonunits rond een centrale paviljoentent. Zelfs staatssecretaris Eric van der Burg stak zijn enthousiasme niet onder stoelen of banken toen de bewindsman voor Asiel en Migratie begin vorige week een kijkje kwam nemen in de Brabantse gemeente. ‘Dit is een voorbeeld voor andere gemeenten’, zei hij. De mensen hebben in ieder geval meer privacy dan in een sporthal. ‘Het is rustig, overzichtelijk, schoon en netjes’, aldus Van der Burg. ‘Dit is echt een nieuwe opzet die ik ga promoten.’

Showcase Maashorst

Behalve Horst heeft ook Doetinchem het voorbeeld gevolgd. De Achterhoekse gemeente heeft vorige week zelfs de woonunits vanuit Maashorst overgenomen. Twee andere gemeenten in Gelderland en Limburg gaan de crisisnoodopvang eveneens zo organiseren. ‘Er komen nu ook gemeenten bij ons kijken hoe wij het hebben georganiseerd’, zegt locatiemanager Van den Elzen. ‘Woensdag en donderdag krijgen we bezoek van drie gemeentelijke delegaties.’

Vanwege de opvangperikelen rond het aanmeldcentrum in Ter Apel deed staatssecretaris Van der Burg eind mei een dringend beroep op de 25 veiligheidsregio’s om in toerbeurt elk 150 asielzoekers tijdelijk te huisvesten op zogenoemde crisisnoodopvangplekken. Door de aanhoudende crisis werd dat aantal later verhoogd tot 225 mensen.

Het was het startsein voor een rondreizend circus van asielzoekers, zoals Vluchtelingenwerk Nederland dat noemt. Zo werd een groep van 150 asielzoekers eerst twee weken opgevangen in een oude bibliotheek in Terneuzen, daarna twee weken in een sporthal in Loon op Zand. De burgemeesters van beide gemeenten spraken toen ook al hun ongenoegen uit over dit ‘gesleep van mensen’.

Elke unit heeft een eigen plantenbak met kruiden en groenten die zijn gedoneerd door een plaatselijke kweker. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Geen gezeul met mensen

Diezelfde groep (weliswaar enigszins veranderd door afvallers en nieuwkomers) verhuisde daarna naar Maashorst. ‘Wij vinden het onwenselijk en onmenselijk om mensen als pionnen over een bord te schuiven en elke twee weken in een bus te stoppen naar de volgende noodoplossing in een sporthal’, verklaarde burgemeester Paul Rüpp. Daarom werd het verblijf van de asielzoekers in Maashorst verlengd tot zeven weken.

Hij was blij dat hij de vluchtelingen een wat rustiger huisvesting kon bieden, met meer privacy. ‘Sporthallen of leegstaande bibliotheken zijn geen oplossing’, aldus Rüpp. ‘Er moeten meer centrale structurele opvanglocaties komen. Dat is humane opvang, niet het gezeul met mensen.’

Diezelfde groep (grosso modo) bivakkeert sinds vorige week op het evenemententerrein Kasteelse Bossen in Horst aan de Maas. Volgens burgemeester Ryan Palmen kunnen de asielzoekers daar zelfs tot eind oktober blijven. ‘Hier kunnen we mensen op een fatsoenlijke manier opvangen', aldus Palmen. ‘Hoeven ze niet iedere week naar een andere sporthal. Zo nemen wij onze verantwoordelijkheid om het Rijk te helpen Ter Apel te ontlasten.’

Boswandeling tegen stress

‘I like the place’, zegt de Palestijns-Syrische asielzoeker Abed Al Rahim over de opvanglocatie in Horst. ‘De sfeer is goed, het eten en de bedden ook.’ Eerder zat hij in Ter Apel, Budel, Zwolle en Grubbenvorst. ‘We zitten ook naast een bos. Als je gestrest bent, kun je in het bos gaan wandelen om tot rust te komen, zegt de dertiger in de ruime paviljoentent, waar in een andere hoek Nederlandse les wordt gegeven door een vrijwilliger.

In de buurt ligt ook een recreatieplas met strand. ‘Daar hebben we de mensen wel voor gewaarschuwd’, zegt locatiemanager Van den Elzen. ‘Veel asielzoekers kunnen niet zwemmen. Dan kan zo’n waterplas best gevaarlijk zijn. Een paar jaar geleden zijn er twee Poolse arbeidsmigranten verdronken.’

Buiten staat voor elke woonunit een plantenbak, met radijsjes, boerenkool en andere planten die geschonken zijn door een lokale kweker. Een van de asielzoekers is de plantjes aan het begieten met een gieter. ‘Mooi toch’, wijst de locatiemanager naar het tafereel. ‘Begin september organiseren we ook een gezamenlijke barbecue met de buren.’