Kleine versoepelingen: dit kan vanaf vandaag weer wél

Zwemschool De Winter Sport. Beeld ANP

Zwemlessen

De zwembranche maakte zich al grote zorgen over de borstkrabbelvaardigheid van een nieuwe generatie Nederlanders. De Nationale Raad Zwemveiligheid tipte ouders: vind een manier om je kinderen toch dat water in te krijgen. Bijvoorbeeld door die ene badmeester te zoeken die een met water gevulde zeecontainer op een parkeerplaats plaatst.

Nu kunnen ook de conventionele zwembaden weer open voor zwemles. Kinderen tot twaalf jaar zijn welkom om te oefenen voor hun A-, B- of C-diploma.

Winkels

Winkeliers reageerden matig enthousiast op de vorige versoepelingen. De mogelijkheid om twee klanten per verdieping te mogen ontvangen was ‘een stap in de goede richting’, sprak branchevereniging InRetail, maar nog zeker niet genoeg voor een rendabel verdienmodel. Vooral grote winkels hadden er weinig aan.

De nieuwe versoepeling biedt hen meer soelaas. Van grotere winkelketens wordt verwacht dat zij in staat zijn om klanten voldoende te spreiden. In de nieuwe regeling mogen zij dus één bezoeker per 25 vierkante meter ontvangen, met een limiet van vijftig personen. Bij een kleinere onderneming mogen nog steeds twee mensen tegelijkertijd naar binnen. Winkels moeten blijven werken met tijdvakken en afspraken dienen nog steeds van tevoren gemaakt worden.

Sporten

De oude regeling bracht een tweedeling in menig seniorenteam. De jongere teamleden mochten wel weer hun gezicht laten zien op het sportveld, maar amateursporters ouder dan 26 niet. Leeftijdsdiscriminatie, klonk op social media.

Nog steeds valt dat verwijt vanaf dinsdag te maken, maar in mindere mate dan voorheen. Oudere amateurs mogen in groepjes van maximaal vier personen met elkaar trainen op sportaccommodaties. Voorwaarde is dat zij voldoende afstand tot elkaar houden.

Jongere sporters hoeven geen afstand te houden tot elkaar en mogen in groter gezelschap bijeenkomen. Hereniging van het voetbal- of hockeyteam zit er dus nog niet in; jongeren en ouderen moeten officieel apart van elkaar trainen.

Theorie-examens

Vanaf dinsdag mogen theorie-examens weer worden afgenomen bij het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen. Maar lang niet voor iedereen. Het CBR mag alleen mensen examineren die een rijbewijs nodig hebben voor bepaalde beroepen of bedrijven. Ook kan het instituut weer cursussen en nascholing aanbieden.

Inreisverbod

Strenge inreisverboden zijn noodzakelijk nu het virus in allerlei varianten is gemuteerd. Toch durft de overheid ook hier een klein beetje te versoepelen. Het is nog steeds zeker niet de bedoeling dat burgers zomaar de Europese Unie verlaten. Maar Nederland maakt wel weer ruimte voor uitzonderingen op de regel: zakenreizigers, studenten, kennismigranten, professionals uit de culturele en creatieve sector en langeafstandsgeliefden mogen weer binnenkomen.