Kleine moslimgemeenschap in Nieuw-Zeeland voelde zich altijd veilig

Inwoners van Christchurch in de buurt van de moskee, vlak na de aanslag. Beeld AP

Volgens voorzitter Farouk hadden de moslims op de eilandengroep nooit verwacht dat er zoiets als een terreuraanslag kon gebeuren. Tegen de zender TVNZ zei hij: ‘Maar dit zal helemaal niets veranderen aan wat we voor Nieuw-Zeeland voelen.’

De moslims in Nieuw-Zeeland vormen geen homogene groep. Ze zijn afkomstig uit een groot aantal landen. Velen hebben zich de afgelopen dertig jaar als vluchteling in het land gevestigd. Ook zijn er bekeerde moslims. Een kwart van de gelovigen is in Nieuw-Zeeland geboren.

Ruim 46 duizend moslims telt Nieuw-Zeeland, ongeveer 1 procent van de bevolking. De historie van de islam op de twee eilanden gaat zo’n 150 jaar terug, tot de komst van islamitische mijnwerkers uit China. In de jaren zeventig van de vorige eeuw vestigden zich veel arbeidsmigranten van Indiase komaf uit Fiji.

Vluchtelingen

De grote toename begon echter met de vluchtelingencrises van de jaren negentig. In 1990 telde het land slechts circa zesduizend moslims. Sindsdien is hun aantal verachtvoudigd.

Indiase Fijiërs vormen met 20 procent de grootste groep. De toptien bestaat verder uit immigranten uit Irak, Afghanistan, Somalië en landen in Zuid- en Zuidoost-Azië, waaronder Indonesië. Daarna volgt een groot aantal herkomstlanden, variërend van Kosovo tot Zuid-Afrika.

Volgens onderzoek van de Universiteit van Waikato en de krant The Herald is de werkloosheid onder moslims met 12 procent hoger dan onder de rest van de bevolking (4 procent). Dat komt deels door vooroordelen bij werkgevers, maar het heeft ook te maken met de beroepskwalificaties van sommige groepen en geringere bereidheid zich aan te passen aan de eisen van de arbeidsmarkt.

De bekendste moslim van Nieuw-Zeeland, rugbyspeler Sonny Bill Williams, vorig weekend tijdens een wedstrijd van zijn team Blues in het stadion van Auckland. Beeld AFP

Negatiever

Nieuw-Zeelanders denken negatiever over moslims dan over immigranten van andere religies, zo stelde het Centre for Applied Cross-cultural Research in 2010 vast. Uit het onderzoek bleek echter ook dat jonge moslims zich makkelijker aanpassen en op school minder problemen hebben dan andere jongeren.

Volgens de website van de islamitische federatie Fianz telt Nieuw-Zeeland 21 moskeeën en ongeveer 35 andere islamitische centra. De helft ervan staat in Auckland, de rest is verspreid over het land (vooral het Noordereiland). Christchurch heeft volgens opgave van Fianz slecht één moskee, Al Noor. Een foto van de andere getroffen moskee, in de wijk Linwood, toont een soort houten zomerhuisje.

De bekendste moslim van Nieuw-Zeeland is rugbyspeler en bokser Sonny Bill Williams. Hij bekeerde zich in 2009 tot de islam, toen hij in Frankrijk speelde voor de club Toulon. Vrijdag offreerde hij via Twitter zijn ‘liefde en gebeden’ aan de families van de doden.