Kleine groep ongevaccineerden veroorzaakt grootste deel opnamen

Van alle patiënten (inclusief ic-) die recent zijn opgenomen is 75 procent ongevaccineerd, aldus het RIVM. Beeld Arie Kievit

Kleine groep ongevaccineerde ouderen vormt groot deel van opnamen

De meeste patiënten die momenteel met covid-19 worden opgenomen in het ziekenhuis, zijn 50 jaar of ouder. Zo’n 90 procent van deze leeftijdsgroep is weliswaar gevaccineerd, maar daarmee blijven er nog ruim 600 duizend ongevaccineerden over. Als het virus snel rondgaat onder hen, wat nu het geval is, raakt de zorg alsnog overbelast.

Van alle patiënten (inclusief op de ic’s) die recent zijn opgenomen is 75 procent ongevaccineerd, aldus het RIVM. Samen met de hoge vaccinatiegraad en het aantal opnamen van 50-plussers, duidt dit erop dat een kleine groep mensen goed is voor het grootste deel van de opnamen.

Gevaccineerde personen die worden opgenomen in het ziekenhuis hebben vaak last van onderliggend lijden. Om die reden worden nu ook derde prikken toegediend aan personen met een verzwakt immuunsysteem. Hiervoor komen zo’n 300 duizend mensen in aanmerking, waarvan tot dusver 49 duizend mensen weer zijn ingeënt. De duur van deze campagne hangt mede af van het moment waarop deze kwetsbaren een griepprik krijgen: daarna moeten zij nog drie weken wachten voor ze een covid-vaccinatie kunnen krijgen.

Maatregelen krikken vaccinatiegraad vooralsnog niet op

Het is de vraag of maatregelen gericht op ongevaccineerden de animo voor een prik vergroten. Na het aankondigen van de coronapas versnelde het vaccinatietempo eventjes licht, maar inmiddels worden dagelijks nog maar 12 duizend prikken toegediend. Minister Hugo de Jonge sprak bij de invoering van de coronapas de hoop uit dat meer mensen zich zouden laten vaccineren. Ook in andere Europese landen krikken soortgelijke maatregelen de vaccinatiegraad niet op. In Duitsland, Frankrijk en Italië gelden al meer beperkingen voor ongevaccineerden. Zo moeten Italianen hun bewijs tonen op het werk, en Fransen in het openbaar vervoer. Toch blijf ook hier blijft een permanente versnelling van het vaccinatietempo uit.