Klein Brabants bedrijf verslaat sportgigant Asics in geschil over streepjes op kleding

Dat je in merkenzaken niet groot hoeft te zijn om te winnen, bewijst het Brabantse bedrijf Van Lieshout Textiel. Deze week boekte het bedrijf uit Berkel-Enschot een klinkende overwinning op Asics, de bekende Japanse fabrikant van sportschoenen en een van de vijf grootste producenten van sportartikelen ter wereld.

Toen Van Lieshout in 2013 een Europese merkregistratie aanvroeg voor het logo van zijn kledingmerk Crosshatch, bestaande uit vier elkaar kruisende lijnen, maakte Asics bezwaar. Volgens de Japanners leek dit nieuwe Brabantse logo veel te veel op het beroemde beeldmerk dat Asics op zijn schoenen gebruikt, ook vier kruisende streepjes. Asics meende dat het publiek de merken zou kunnen verwarren.

Het logo van het merk Crosshatch van het Brabantse bedrijf Van Lieshout Textiel. Beeld Van Lieshout Textiel

Het wereldbekende logo van het Japanse sportmerk Asics. Beeld Asics

Strepen liggen uiterst gevoelig in de wereld van de sport. Adidas bijvoorbeeld staat bekend om zijn rechtszaken om zijn drie strepen te verdedigen. In maart verloor het Belgische bedrijf Shoe Branding bij het Europese Gerecht een door de Duitsers aangespannen zaak. De Belgen claimden merkrecht voor schoenen met twee parallelle strepen. Volgens de rechters trekken ze daarmee 'ongerechtvaardigd voordeel uit het oudere merk van Adidas dat drie parallel lopende strepen op de schoen weergeeft'. Ook een groot kledingconcern als H&M beet al in het stof tegen Adidas.

Onvoldoende gelijkenis

Het Europese merkenbureau stelde in twee instanties, in 2016 en 2017, vast dat de beeldmerken van het Brabantse bedrijf Van Lieshout Textiel en Asics onvoldoende op elkaar lijken om van een merkinbreuk te spreken. Desondanks wisten de Japanners van geen wijken. In 2017 tekenden zij beroep aan bij het Europese Gerecht.

Echter, ook daar vingen zij bot. Volgens het Gerecht bestaat het merk van de Brabanders uit vier dunne zwarte lijnen met een ‘gezaagd uiteinde’ en lijkt het merk vooral op een hashtag. Het merk van Asics daarentegen is opgebouwd uit vier dikke zwarte, gekromde lijnen, elementen die het logo ‘beweging’ geven. Volgens het Gerecht zal de consument op geen enkele manier een verband leggen tussen beide merken. Van merkinbreuk is dan ook geen sprake, aldus het Gerecht. De Brabanders kunnen hun logo behouden.

Asics heeft nu nog de mogelijkheid de zaak voor te leggen aan het Europese Hof van Justitie. Laten de Japanners het er bij zitten, dan kan Van Lieshout na ruim 5 jaar procederen tegen de sportgigant zich nu eindelijk volledig op de verkoop van zijn Crosshatch-kleding storten.