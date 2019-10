Klein beetje lucht voor pensioenfondsen: ze mogen rekenen met iets hogere rente

Ouderen op het strand van Bloemendaal aan Zee. Beeld ANP XTRA

Dit is het gevolg van de nieuwe rentestanden waarmee de pensioenfondsen moeten rekenen. Toezichthouder De Nederlandsche Bank heeft deze rentes woensdag gepubliceerd. Stijgt de rente, dan staan de fondsen er op papier beter voor. Daalt de rente, dan verslechteren hun vooruitzichten.

Voor zo’n tien miljoen pensioenen dreigt volgend jaar verlaging. Het gaat om de pensioenopbouw van werkenden en de uitkering aan ouderen bij circa veertig pensioenfondsen. Deze fondsen staan er al jaren slecht voor. Toezichthouder DNB stelt dat deze fondsen eigenlijk te weinig premie innen, het risico van een dalende rente niet hebben afgedekt en relatief veel in aandelen beleggen. Het gaat bijvoorbeeld om de twee grote fondsen voor metaalbedrijven. Fondsen die er goed voor staan, heffen een kostendekkende premie, hebben het renterisico wel afgedekt en beleggen relatief minder in aandelen. Sommige mensen hebben door baanwisseling bij meer fondsen pensioen opgebouwd, dus het gaat om minder dan tien miljoen mensen.

Doordat de rente in augustus sterk daalde, dreigden ook acute kortingen bij het ambtenarenpensioenfonds ABP en het fonds voor de zorg, PFZW. Mogelijk profiteren deze fondsen nu dermate van de iets gestegen rente dat die kortingen volgend jaar nog niet nodig zijn. Halverwege oktober maken de fondsen zelf bekend hoe zij ervoor staan. Uiteindelijk gaat het om de stand bij de jaarwisseling. Als deze fondsen er dan toch erg slecht voor staan, moeten zij volgend jaar korten.

Hoogspanning

De dreigende pensioenkortingen zetten het overleg tussen vakbeweging, werkgevers en kabinet onder hoogspanning. In juni sloten zij een akkoord over vernieuwing van het pensioenstelsel. De hoop was dat dat stelsel kortingen zou voorkomen. De sindsdien sterk gedaalde rente gooit roet in het eten. De vakbeweging dreigt het akkoord op te zeggen als er toch pensioenen verlaagd worden. Het kabinet wil kortingen voorkomen of zoveel mogelijk beperken met het oog op de verkiezingen.

Dat zou bijvoorbeeld kunnen door de rente waarmee pensioenfondsen moeten rekenen aan te passen, of door de behaalde beleggingswinsten een groter gewicht te geven bij de berekening van de financiële positie. Toezichthouder DNB wil niets weten van noodmaatregelen of aanpassing van de regels. DNB dringt erop aan de pijn te nemen en de kortingen door te voeren.

Indirect verhoogt de vakbeweging samen met de werkgevers de druk op het kabinet om toe te geven. De sociale partners besturen samen de pensioenfondsen. Sommige fondsen mogen eventuele kortingen uitsmeren over tien jaar. Een korting van 10 procent komt dan neer op een verlaging met 1 procent per jaar. Zulke kortingen zou het kabinet met belastingmaatregelen kunnen compenseren, zodat ouderen er in koopkracht niet op achteruit gaan. Maar nu dreigen de fondsen de korting in drie jaar door te voeren. Dat zou betekenen dat een pensioenverlaging van 10 procent wordt omgezet in drie jaar opeenvolgend 3,3 procent verlaging. Zo’n korting is voor het kabinet lastig met maatregelen te compenseren, omdat de forse korting een specifieke groep treft en belastingmaatregelen voor alle ouderen gelden. Bovendien hebben werkenden van wie de pensioenopbouw ook wordt verlaagd, niets aan zulke maatregelen.