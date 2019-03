Kledingketen CoolCat vraagt faillissement aan, 1.180 banen in gevaar

In 2017 was het verlies al wel gehalveerd naar 4,9 miljoen euro, zo bleek vorig jaar augustus bij de bekendmaking van de jaarcijfers. ‘We hebben het stuur weer in handen’, zei ceo Lilian Vos bij die gelegenheid tegen het vakblad Retailnews. Dat lijkt nu een voorbarige vaststelling te zijn geweest.

CoolCat behoort tot het winkelimperium van de Amsterdamse ondernemer Roland Kahn. Daartoe behoren ook America Today en MS Mode, dat in 2016 kopje onder ging en een doorstart maakte. Van de drie ketens stond CoolCat er in 2017 nog het slechtst voor, ondanks een trits aan maatregelen. Zo werd de winkelvoorraad verkleind, werden er nieuwe afspraken gemaakt met de eigenaren van de huurpanden waarin de winkels zijn gevestigd en werden tien slecht lopende filialen gesloten.

CoolCat telt op dit moment nog 112 vestigingen, waar 1.180 mensen werkzaam zijn. Over het lot van winkels en werknemers is op dit moment niets bekend. Op de website van CoolCat staat dat er ‘wegens een technische storing op dit moment niets kan worden besteld’.

In 2013 kwam CoolCat in het nieuws toen de toenmalige minister Lilianne Ploumen voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking verweet geen oog te hebben voor de mensonterende omstandigheden waaronder in Bangladesh de kleding wordt gemaakt die in Nederlandse modewinkels hangt. Na de ineenstorting van grote naai-ateliers in Bangladesh waarbij honderden doden vielen vroeg Ploumen alle modeketens een convenant te tekenen waarin ze beloofden geen textiel meer te betrekken van dubieuze leveranciers.

Eigenaar Kahn van CoolCat zei die afspraken alleen maar te willen onderschrijven als bekend was wat de financiële en juridische gevolgen waren. Daarop zei Ploumen dat ‘deze bedrijven voor de keus staan. Of ze verliezen hun geloofwaardigheid bij de klant, of ze tekenen. Nu staan ze aan de verkeerde kant van de lijn. Dat moeten ze niet willen.’

Na kritiek van Ronald Kahn en anderen trok de minister haar beschuldigingen tegen CoolCat in. Haar woorden, zo stelde Ploumen, zouden in de media zijn verdraaid.