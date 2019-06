Klaver en Asscher ‘proeven ruimte’, maar tijd dringt voor pensioenoverleg

Goedemiddag,

Wouter Koolmees heeft nog een krappe maand de tijd om kortingen op de pensioenen - en daarmee de toorn van menig gepensioneerde - te vermijden. De minister is daarvoor aangewezen op de hulp van Jesse Klaver en/of Lodewijk Asscher, die vanochtend dan ook vol bravoure aanklopten bij het Torentje voor het eindspel.

Intussen gaat de Tweede Kamer zich na jaren van vermaningen mogelijk eindelijk buigen over haar eigen integriteitsregels, na de ophef over de dubieuze onkostenvergoedingen van Theo Hiddema en Dion Graus.

HET PENSIOENOVERLEG

Kabinet moet luisteren naar ‘links’

De uitkomst is nog ongewis, maar het eindspel van de pensioenonderhandelingen is ingezet. Slaan kabinet en oppositie de handen ineen of houden ze vast aan hun eigen gelijk? In dat laatste geval dreigen kortingen voor miljoenen pensioenen. En dus is de druk groot op premier Mark Rutte, minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken) en Jesse Klaver en Lodewijk Asscher, die vandaag bijeenkwamen voor de grote pensioenontknoping.

Klaver en Asscher arriveerden vol zelfvertrouwen bij het Torentje. De wensenlijstjes van de leiders van GroenLinks en PvdA zijn nagenoeg identiek: beide eisen dat mensen met zware beroepen eerder kunnen stoppen met werken. Ook moet de positie van zelfstandigen worden versterkt. Bovenal moet de AOW-leeftijd langzamer stijgen dan nu; het liefst zien de partijen dat de huidige leeftijd enkele jaren wordt bevroren.

Het kabinet richt zich in eerste instantie tot de ‘linkse’ oppositie van PvdA en GroenLinks omdat die goede banden met de FNV hebben, maar niet zoals de SP voor een verlaging van de AOW-leeftijd pleiten. De tijd dringt. Zijn er voor 1 juli geen nieuwe afspraken gemaakt, dan stijgt de AOW-leeftijd in 2020 door. Ook is de kans groot dat meerdere pensioenfondsen de pensioenuitkeringen moeten verlagen als vernieuwing van het stelsel uitblijft.

Na afloop van het overleg zei Klaver dat hij ‘ruimte proefde’ bij Rutte en Koolmees, maar dat nog niet duidelijk is wat zij precies te bieden hebben. ‘Er ligt huiswerk.’ Er moet nog een hoop gebeuren, vond ook Asscher, die al wel vooruitgang zag ten opzichte van november. Toen liepen de pensioenonderhandelingen uit op een fiasco.

DEBAT VAN DE DAG

Kamer wordt wel/niet strenger voor zichzelf

Dion Graus (PVV) tijdens een Tweede Kamerdebat. Beeld ANP

Het is al jaren bekend: de Tweede Kamer maakt weinig aanstalten bij de controle van de eigen integriteitsregels. Na ophef over dubieuze onkostenvergoedingen voor de Kamerleden Dion Graus (die blijft volhouden dat hij bij zijn moeder woont) en Theo Hiddema (die het geld inmiddels dubbel terugbetaalde, aan de Kamer én een poezenopvangboot), komt er nu wellicht alsnog een onafhankelijke commissie die toezicht gaat houden.

Tijdens het jaarlijkse overleg over het functioneren van de Kamer pleitten meerdere partijen maandag voor een snelle oplossing – liefst vóór 1 december – om de controle op de eigen (onkosten)regelingen te verbeteren. Kamervoorzitter Khadija Arib toonde zich bereid op zoek te gaan naar ‘een gouden oplossing’ en hintte daarbij op een onafhankelijke commissie die voortaan mogelijke integriteitsschendingen kan onderzoeken.

Volgende week zal de Kamer stemmen over het voorstel om Arib aan het werk te zetten. Het zou een kleine doorbraak zijn, want de Kamer houdt strenger toezicht al jaren af. Zelfs de aanhoudende kritiek van de Europese waakhond Greco kon daar niets aan veranderen. Door de twee nieuwe affaires lijkt de Kamer nu alsnog te neigen naar meer controle. ‘Geen verlegenheid meer, we moeten het nu goed gaan regelen,’ aldus CDA-Kamerlid Harry van de Molen.

ECONOMISCHE TOP MET VS

Huawei is gevoelig onderwerp

Stef Blok met de Amerikaanse buitenlandminister Mike Pompeo op de persconferentie. Beeld EPA

Ondertussen liepen vandaag de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo en zijn collega Stef Blok zich in Den Haag warm voor de aftrap morgen van de grote Nederlands-Amerikaanse economische top GES die morgen van start gaat. In een gezamenlijke persconferentie ging het vooral over China, ‘oneerlijke handelspraktijken’ en veiligheidszorgen.

Hoewel beide ministers zich uitputten in liefdesverklaringen voor de internationale vrijhandel, zit er wel licht tussen hun benadering van China. Pompeo: ‘We vragen onze bondgenoten niets te doen dat onze gedeelde veiligheidsstructuur of de mogelijkheid om gevoelige informatie te delen kan schaden.’ De VS zien graag dat de Europeanen, net als Washington zelf, het Chinese bedrijf Huawei in de ban doen, vooral als het gaat om de aanleg van infrastructuur voor 5G-netwerken.

Blok zei tijdens de persconferentie de ‘veiligheidszorgen’ te delen, en dat een speciale commissie zich hier nu over de 5G-kwestie buigt. Achteraf benadrukte hij tegenover Nederlandse journalisten dat dit ‘een nationaal besluit’ is, ‘al zullen we wel kijken of we dat in Europa met zoveel mogelijk landen kunnen afstemmen’.

NIEUWS VAN DE DAG

Renteverhoging studieleningen van de baan

De door studenten gevreesde verhoging van de rente op studieleningen komt er toch niet. Nog voor de Eerste Kamer er over kan stemmen trekt minister Ingrid van Engelshoven (Onderwijs) haar voorstel terug, nadat vorige week uit een debat bleek dat de verhoging waarschijnlijk niet op een meerderheid in de senaat kon rekenen.

EN DAN DIT NOG

Sommer op maandag

De Europese verkiezingen werden niet de vooraf geduide grote eindstrijd tussen Europeanen en nationalisten, schrijft politiek commentator Martin Sommer. De uitslag bevatte geen Groot Verhaal - en juist dat is het verhaal.

‘Politiek is vloeibaar geworden, vluchtig, kiezers kijken naar onderwerpen, naar leiderschap en persoonlijkheid. Je zou ook kunnen zeggen dat de Europese politiek volwassener is geworden, nu het kennelijk niet meer domweg over voor of tegen de Europese Unie gaat.’ Sommer op maandag!

Frans Timmermans (PvdA) in Milaan tijdens de campagne voor de Europese verkiezingen. Beeld AP

