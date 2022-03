‘Klassieke’ aanval op kerncentrale Zaporizja lijkt te gaan om macht over stroomvoorziening

Opnamen van een surveillancecamera van de in brand geschoten kerncentrale in Zaporizja. Beeld Zaporizhzhya NPP via YouTube / via Reuters

De wereld durft niet meer te geloven dat het zo’n vaart niet zal lopen. Een kernramp zou naadloos aansluiten bij Poetins onverholen dreiging met nucleaire wapens: het zou een volgende escalatie zijn in een oorlog die alleen maar van kwaad tot erger gaat. Toch past de aanval in een klassiek oorlogspatroon, dat Rusland nu lijkt te volgen, en is het feit dat de centrale nucleair is maar bijzaak.

Daar hebben Ruslands tegenstanders vooralsnog geen boodschap aan. De meest emotionele reactie komt natuurlijk van de Oekraïense president Volodimir Zelenski: ‘Voor het eerst in de geschiedenis van de mensheid begaat de terroristische staat nucleair terrorisme.’ De Britse minister van Defensie Ben Wallace spreekt van ‘een roekeloze en levensgevaarlijke aanval’, ‘het is spelen met vuur en heeft niets te maken met logica of noodzakelijkheid. Het is ongelooflijk gevaarlijk.’

In de loop van vrijdag staan de regeringsleiders vervolgens in de rij om te benadrukken dat ‘de veiligheid van Europa’ en zelfs van de hele wereld in het geding is als Rusland zelfs kerncentrales gaat aanvallen.

De schade in Zaporizja valt uiteindelijk mee, geen van de zes nucleaire reactoren is getroffen, er wordt geen toename van straling gemeten en de brand (in een bijgebouw) is snel geblust. Maar als het was misgegaan , had het kunnen leiden tot een ‘nieuw Tsjernobyl’, ‘maar dan zes keer zo erg’, aldus Zelenski.

‘Levensgevaarlijke’ beschieting

Russische troepen hebben al sinds het begin van de invasie geprobeerd de enorme kerncentrale (de grootste van Europa) te veroveren. Op 28 februari meldden ze al dat dit gelukt was, maar dat bleek voorbarig. Pas vrijdag, vier dagen na de ‘levensgevaarlijke’ beschieting, wordt de inname door Oekraïense bronnen bevestigd. De centrale werkt volgens Rusland zoals gebruikelijk en wordt volgens Oekraïense berichten nog bemand door de Oekraïense werknemers. Het enige verschil is dat nu Rusland aan de knop zit en de centrale elk moment kan worden uitgezet. De kans dat Rusland dat inderdaad zal doen, groeit met de dag.

Zaporizja produceert, samen met drie andere kerncentrales, bijna de helft van alle stroom van Oekraïne. Macht over deze stroomvoorziening is in het huidige Russische offensief cruciaal. Het past in een tactiek waarbij Rusland een steeds nauwer net rond de Oekraïense steden en troepen trekt. Terwijl in het Westen wordt gegniffeld over vermeende Russische onmacht, die wordt gesymboliseerd door een Russisch megakonvooi dat maar geen millimeter dichter bij Kyiv komt, verhevigen Russische troepen hun artilleriebeschietingen op de hoofdstad en op andere Oekraïense steden. Vooral woonwijken worden daarbij steeds zwaarder getroffen.

Bewoners zuchten bovendien in toenemende mate onder Russische blokkades van stroom, water en aanvoer van voedsel. De val van Cherson, de eerste zuidelijke stad, zal de Russische president Vladimir Poetin het gevoel geven dat deze tactiek werkt.

Burgemeesters van de zuidelijke steden Marioepol en Charkiv smeken al dagen om hulp, omdat hun steden getroffen worden door permanente zware beschietingen, stroomuitval, gebrek aan drinkwater en voedsel. Bij Marioepol dreigt bovendien de cruciale spoorlijn te worden afgesneden door Russische troepen.

De aanval op Zaporizja kan in Russische ogen een acceptabel risico zijn geweest. Het gebouw dat in brand vloog was een ‘trainingsfaciliteit’, de zes reactoren van de centrale bleven buiten schot en de centrale is blijven draaien.

In de reacties werd vrijdag uitsluitend benadrukt hoe makkelijk zo’n aanval mis had kunnen gaan. En dat in dat geval de kernramp bij Tsjernobyl uit 1986 nog maar een voorproefje zou zijn geweest.