Klassiek Duits links betoogt tegen wapensteun Oekraïne. En als extreem-rechts er ook is, ach ja

De demonstratie tegen Duitse wapensteun aan Oekraïne trok zondag in Berlijn enkele duizenden betogers. Beeld Hannibal Hanschke / EPA

Dus toch, een paar stuks. Vlak na de demonstratie tegen Duitse wapensteun aan Oekraïne loopt op Unter den Linden een man met een reusachtige Duitse vlag. Ervoor een andere man, met een dikke groene tatoeage in zijn nek. Ter hoogte van de Russische ambassade staat juist een groepje tegendemonstranten met Oekraïense vlaggen te zwaaien. Een van hen hapt naar adem bij het zien van de Duitse vlag en nektatoeage. ‘Een neonazi! Een duidelijk herkenbare neonazi! Waarom lopen er neonazi’s mee in jullie demonstratie?!’

Dat is een goede vraag. In Berlijn kwamen zaterdag enkele duizenden mensen samen om te protesteren tegen het Oekraïne-beleid van de Duitse regering. Eisen: een onmiddellijk staakt-het-vuren. Vredesonderhandelingen. Geen wapens meer voor Oekraïne. De hele week al had de demonstratie de Duitse media in haar greep, vooral omdat extreem-rechtse groepen massaal naar Berlijn dreigden te komen. De demonstratie werd georganiseerd door Sahra Wagenknecht (53), een querulante politica van de uiterst linkse politieke partij Die Linke. Zij hoopt armere Duitsers terug te winnen die de afgelopen jaren massaal overliepen naar radicaal-rechts.

Over de auteur Remco Andersen is correspondent Duitsland. Hij woont in Berlijn. Als Midden Oosten-correspondent won hij in 2015 de Lira-prijs voor buitenlandjournalistiek voor zijn werk in Syrië en Irak.

Op extreem-rechtse chatkanalen werd opgeroepen naar de demonstratie te komen, en de uiterst rechtse partij Alternative für Deutschland ondertekende de bijbehorende petitie. Maar uiteindelijk kwamen er nauwelijks aanhangers van extreem-rechts opdagen. Een handjevol op pakweg vijfduizend andere demonstranten.

Wie er wel kwamen? Klassiek links, is de beste omschrijving. Veel blauwe vlaggen met witte vredesduiven. Een foto van Gandhi. Een handjevol Russische vlaggen. Een paar ‘Amis go home’-spandoeken, verwijzend naar de Amerikanen. Conservatief links, is misschien een betere term. Of: Dúíts links. Hoofdzakelijk ouderen, veel uit de voormalige DDR, typisch Duitse pacifisten die er heilig van overtuigd zijn dat wapens sturen naar een conflict, hoe dan ook, de boel alleen verergert. Dat Duitsland wel het laatste land moet zijn dat zich in een oorlog mengt. Mensen die minstens zo wantrouwig zijn naar het Westen, de Navo en de VS als naar Rusland.

‘Rusland verdedigt zichzelf’

Of ronduit sympathiseren met Moskou, zoals de advocaat Stefan Habibi (47). ‘De Navo voert de ene oorlog na de andere, maar als Rusland zijn soevereiniteit verdedigt dan zijn het ineens tirannen’, zegt hij, terwijl iemand langsfietst met een aanhangwagentje vol speakers waaruit John Lennons Imagine schalt. Verderop zingt iemand van de Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands een liedje over revolutie. Habibi: ‘In de jaren negentig beloofde de Navo niet verder naar het oosten uit te breiden, inmiddels staan ze aan de rand van Rusland. Dus Rusland verdedigt zichzelf. En onze regering stuurt wapens naar Oekraïne! Wij Duitsers zeiden altijd ‘nooit meer oorlog’. Nu lijkt het wel alsof we zeggen: ‘Nooit meer oorlog zonder ons’.’

Gevraagd waar hij politiek staat, vlak voor de demonstratie begint, zegt Habibi ‘ganz links’. En stel nou dat hij straks schouder aan schouder staat te protesteren met extreem-rechts? Geen probleem, zegt Habibi. ‘Als de verkeerde mensen het juiste argument naar voren brengen, is dat argument nog altijd correct.’

De hele week al had de demonstratie in Berlijn de Duitse media in haar greep. Beeld Hannibal Hanschke / EPA

Het is dat schouderophalende vergoelijken van extreem-rechts dat de autoriteiten zorgen baart, om maar niet te spreken van Duitse media en opiniemakers. Het is een relatief nieuwe ontwikkeling, aangejaagd door jaren van tanend vertrouwen in democratische instituties onder vooral – maar niet alleen – Oost-Duitsers. Tien jaar geleden zou een gemiddelde Duitser er niet over hebben gepeinsd om naar een betoging te gaan waar ook types op afkomen met Duitse vlaggen en bomberjacks voorzien van runetekens.

Coronacrisis

Maar tijdens de coronacrisis demonstreerden burgers met vaccinatiezorgen zij aan zij met extreem-rechtse groepen, vaak onder aanvoering van Alternative für Deutschland. Vorig jaar, tijdens de energiecrisis en prijsstijgingen, gebeurde dat opnieuw.

Wagenknecht ziet kansen in deze onvrede. Zij probeert al jaren een linkse beweging met nationalistische inslag op de been te brengen en verscheurt daarmee haar eigen partij Die Linke. Zaterdag was een van haar grootste successen tot nu toe.

Halverwege de middag, als het volk langzaam vanaf de Brandenburger Tor de demonstratie begint te verlaten, duiken steeds meer tegendemonstranten op. Vaak zijn het eenlingen – ook al zo’n Duits fenomeen, de eenmansdemonstratie. Omringd door politiemensen zwaaien die met Oekraïense vlaggetjes. Een man houdt een handgeschreven A4'tje omhoog waarop staat ‘Fight Russo-fascism’. Het spandoek van een vrouw somt netjes op wat volgens de peilingen ongeveer de helft van de Duitse bevolking vindt.

‘Wapens voor Oekraïne zijn voor zelfverdediging’, staat erop. ‘Het zijn de (Russische) moordenaars die niet willen onderhandelen.’