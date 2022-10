Klappen, poederbrieven en bedreigingen: geweld tegen deurwaarder neemt toe

Een deurwaarder belt aan bij een wanbetaler. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Cijfers van de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG) laten zien dat in de eerste helft van dit jaar 615 keer melding gedaan van geweldsincidenten. Dat zijn er fors meer dan de 445 meldingen die binnenkwamen over heel 2021. Deurwaarders, die in opdracht van schuldeisers beslag mogen leggen op loon en bezittingen, kregen te maken met telefonische bedreigingen, fysiek geweld, poederbrieven en bedreigingen met een vuurwapen.

De toename is volgens directeur Karen Weisfelt van de KBvG geen coronaeffect. Tijdens de pandemie legden deurwaarders minder huisbezoeken af en raakten minder mensen in de schulden dankzij de coronasteun, waardoor het aantal geweldsincidenten de afgelopen twee jaar logischerwijs lager lag. Maar ook in vergelijking met 2019 is het aantal geweldsincidenten nu hoger. Toen ging het om zeshonderd meldingen over een heel jaar. In 2018 waren dat er 722. Volgens Weisfelt wijst de toename erop dat nu meer schuldenaren het water aan de lippen staat als gevolg van de energiecrisis.

Ambtseed

Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek bleek eerder al dat door de gestegen prijzen van energie en boodschappen bij een op de vier huishoudens er meer geld uitgaat dan er binnenkomt. Het merendeel kan dit oplossen door spaartegoeden aan te spreken, maar 5 procent steekt zich in de schulden. Dit leidt vooralsnog niet tot een toename van het aantal huisbezoeken, stelt Weisfelt. ‘Tussen een openstaande schuld en een ambtshandeling zit meestal een halfjaar.’ Wel steeg het aantal incassotrajecten van 912.500 naar 925.900.

Volgens de brancheorganisatie vraagt het toegenomen geweld tegen deurwaarders om een andere aanpak. Hierover heeft zij aan de bel getrokken bij minister Weerwind (Rechtsbescherming). ‘Als de deurwaarder nu aangifte doet, wordt zijn woord net zo zwaar gewogen als dat van de agressor’, aldus Weisfelt. Als er geen getuige bij was, maakt zo’n aangifte weinig kans. De brancheorganisatie zou graag zien dat deurwaarders, net als politieagenten, op ambtseed mogen verklaren.