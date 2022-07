Klap voor Boris Johnson: twee kopstukken uit regering stappen op, ook vicepartijvoorzitter weg

Minister van Volksgezondheid Sajid Javid (uiterst links) en Rishi Sunak, minister van Financiën (rechts naast Boris Johnson) stapten dinsdag op en uitten felle kritiek op de premier. Beeld AFP

‘Met tegenzin ben ik tot de conclusie gekomen dat we op deze manier niet kunnen doorgaan,’ schreef minister van Financien Rishi Sunak in zijn ontslagbrief. Zijn collega van Volksgezondheid, Sajid Javid, zag ook geen toekomst meer voor de ooit zo populaire leider. ‘De situatie zal niet veranderen onder jouw leiderschap,’ beet hij zijn baas toe. ‘Om die reden heb je mijn vertrouwen verloren.’

Voor deze twee heeft Johnson een keer te veel gelogen. Dat gebeurde bij het jongste schandaal dat de premier trof. Afgelopen vrijdag moest de plaatsvervangend fractiemanager, Chris Pincher, aftreden wegens ongewenste intimiteiten in een herenclub. Johnson gaf Pincher begin dit jaar promotie, ondanks waarschuwingen over handtastelijkheden waar deze politicus zich eerder al aan had bezondigd.

Johnson: ‘Ik had er geen herinnering aan’

Downing Street ontkende dit aanvankelijk, maar moest daar beetje bij beetje op terugkomen. Eerder vandaag beweerde Johnson dat hij geen herinnering had aan de waarschuwingen over Pincher. Opvallend was dat zijn vrouw Carrie de pers had laten weten dat haar man wel degelijk op de hoogste was gesteld. Een bewindsman die Johnson probeerde te verdedigen, werd in zijn gezicht uitgelachen door leden van het Hogerhuis. Dat was een veeg teken.

Voor Sunak en Javid was de affaire-Pincher de druppel. Tussen Sunak en Johnson botert het al een tijdje niet. Terwijl Johnson, in een poging zijn populariteit terug te winnen, enorm veel geld wil uitgeven, probeert de minister van Financiën het huishoudboekje van de staat enigszins op orde te houden. Javid was een van de kandidaten in de strijd om het leider- en premierschap dat Johnson drie jaar geleden overtuigend won.

Positie Johnson is al maanden wankel

De positie van Johnson is al een ruim een half jaar precair vanwege de borrels die tijdens de lockdowns op 10 Downing Street werden gehouden, in weerwil van de coronamaatregelen. Johnson werd vooral aangewreven dat hij geen openheid van zaken gaf. Begin vorige maand kwam hij zwaar gehavend uit een vertrouwensstemming. Na twee recente stembusnederlagen zochten tegenstanders naar nieuwe manieren om hem weg te krijgen.

Dat de premier zijn collega Pincher zo lang verdedigde, is typerend voor zijn leiderschap. Johnson eist loyaliteit van zijn mensen en is op zijn beurt ook loyaal als zij in de problemen komen. Zijn leiderschap is wel vergeleken met dat van een autocratische koning, compleet met een hofhouding. Ook heeft Johnson, een oud-journalist, de neiging om niet toe te geven aan druk vanuit de media. Pas als het echt niet anders kan, bindt hij in.

Na het opstappen van de twee bewindslieden neemt de druk op Johnson verder toe. David Frost, de voormalige Brexit-onderhandelaar die tegenwoordig in het Hogerhuis zit, sprak in een verklaring steun uit voor de twee vertrokken ministers. Volgens Frost hebben de gebeurtenissen van de afgelopen dagen aangetoond dat Johnson niet langer geschikt is als premier. ‘Het belang van het land is gediend bij een nieuwe leider,’ verklaarde hij.

Vicepartijvoorzitter stapt live op tv op

Later op de avond stapte ook vicepartijvoorzitter Bim Afolami op. Hij deed dat live in een nieuwsuitzending van TalkTV. Na de recente verkiezingsnederlagen vertrok al de voorzitter van de partij, Oliver Dowden. Dowden, voorheen een trouwe volger van Johnson, zei dat iemand zijn verantwoordelijkheid moest nemen. Dat was een duidelijke hint naar zijn baas, die ooit als stemmentrekker te boek stond.

Steun kreeg Johnson wel van minister Dominic Raab, zijn plaatsvervanger, en minister van Binnenlandse Zaken Priti Patel. Andere leden van de regering hielden zich stil. Als mogelijke opvolgers van Johnson worden de gematigde Ben Wallace en de neo-Thatcheriaan Liz Truss genoemd. De meeste kiezers zijn hun vertrouwen in Johnson al kwijt, blijkt uit peilingen. In Oekraïne geniet de Britse premier wel volop steun.