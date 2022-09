Klanten bij de dierenvoedselbank: ‘Eigenlijk had ik dat spuitje met mijn bewindvoerder moeten bespreken’

Penny Nienhuis bestiert de Leeuwarder afdeling van dierenvoedselbank Wie vult mijn bak. ‘Wij voeden op jaarbasis 7.500 bekjes.’ Beeld Harry Cock / de Volkskrant

Toen een van de negen katten van Regina uit Warga begon over te geven, wist ze dat het mis was. De dierenarts stelde die zaterdagavond al de diagnose: kanker, niet meer te redden. Alleen: het huisdier laten inslapen kostte 76 euro, terwijl het gezin met een tienerdochter onder budgetbeheer leeft van 80 euro per week.

‘Eigenlijk had ik dat spuitje met mijn bewindvoerder moeten bespreken. Maar je eigen huisdier laten lijden, dat is toch geen optie?’ Dus moest het geld maar komen uit het spaarpotje voor de feestdagen, zegt ze, terwijl ze een grote zak hypoallergeen kattenvoer in de achterbak legt.

Net als een grootverpakking natvoer, wat zakjes kattensnoepjes en een spuitbus antivlooienmiddel heeft ze die net meegekregen van vrijwilliger Penny Nienhuis. Die runt vanuit haar bijkeuken in Leeuwarden de lokale afdeling van dierenvoedselbank Wie vult mijn bak. De stellingkast tegen de wand puilt uit van Special-Fit, Senior Complete en aluminium kuipjes paté: hondenvoer rechts, kattenvoer links.

Wat zeven jaar geleden begon als een Facebookgroep, is inmiddels een netwerk met vijftien lokale afgiftepunten, van Stadskanaal tot Spijkenisse. Bij Nienhuis is liefdadigheid zakelijk georganiseerd. ‘Anders hou ik geen tijd over’, zegt Nienhuis, die entertainer van beroep is.

Gierende inflatie

In twee blauwe ordners houdt ze zicht op de circa vijftig cliënten uit de Friese hoofdstad en omgeving. ‘Er zijn er na de zomervakantie alweer zes bijgekomen.’ Nienhuis’ administratie vormt een weerslag van torenhoge energierekeningen en gierende inflatie. Ook dierenvoer is zo’n 15 procent duurder geworden, schat ze. Landelijk nam het aantal cliënten al toe sinds corona, met de energiecrisis daarbovenop zelfs met 45 procent. ‘Wij voeden nu op jaarbasis ruim 7.500 bekjes', aldus stichtingsvoorzitter Astrid Naaktgeboren.

‘Wij zijn er om de dieren te helpen, niet de mensen’, zegt Nienhuis gedecideerd. Maar, erkent ze: ‘Door de dieren te helpen, helpen we de mensen ook.’ Wat begint met deze week even geen botje, eindigt met dierenbezitters die zelf het eten uit de mond sparen. ‘Laatst had ik nog een dame van 80, zij en haar Berner sennen aten alleen maar rijst.’

De dierenvoedselbank is nadrukkelijk bedoeld voor mensen die al huisdieren hadden en daar niet meer goed voor kunnen zorgen omdat ze in de financiële problemen zijn geraakt. ‘Laatst meldde iemand zich aan: ‘Ik heb net een pup, kan ik langskomen?’ Zo werkt het dus niet.’

Strenge toelatingseisen

De toelatingseisen zijn strikt; het landelijk beheer van de stichting checkt zelfs loon- en uitkeringsgegevens. En cliënten krijgen een keer per twee maanden voer voor een maand, voor maximaal vier dieren. Nienhuis: ‘Een heel pakket, dat wel, inclusief snackjes en speeltjes. En als een hond geperst voer gewend is, scheep ik die niet af met krokante brokken.’

Ze is daarbij afhankelijk van donaties, zoals van dierenspeciaalzaak Jumper. Eerder deze middag staat daar een volle winkelkar voor haar klaar. ‘Dierenartsvoer, daar ben ik heel blij mee. Zo’n zak kost zo 70 euro.’ Producten die over datum zijn, mag zij nog maximaal een jaar uitdelen.

Ook bij Jumper merken ze dat mensen op de kleintjes moeten letten. ‘Mensen kiezen vaker voor huismerken en houden de folders met aanbiedingen goed in de gaten’, zegt de verkoopmedewerker. Een voordeel voor Nienhuis: zij krijgt juist vaker luxe voer mee.

Ze kent de veelgehoorde klacht: waarom nemen mensen die weinig geld hebben dieren? ‘Dat vind ik zelf ook niet altijd verstandig’, zegt ze. Bewindvoerders adviseren om die reden soms zelfs dieren de deur uit te doen. De andere kant, zegt Nienhuis, is dat juist deze mensen al weinig geld hebben om leuke dingen te doen. ‘Dan geeft een huisdier veel afleiding en troost.’

Gebroken poot: 2.000 euro

Het probleem is dat mensen onderschatten wat er in financiële zin allemaal komt kijken bij het houden van een huisdier. ‘Een konijn koop je voor 15 euro, maar aan onderhoud ben je een veelvoud kwijt. Bodembedekking, vitamines: daar staan mensen niet bij stil.’ Vooral dierenartskosten zijn een vaak onvoorziene last. ‘Een kat die z’n poot breekt, kan je zo 2.000 euro kosten.’

Dieren zijn de grote afwezigen tijdens de uitgiftemiddag. Al klinkt aan de andere kant van de bijkeukendeur het gepiep om aandacht van Nienhuis’ eigen staffordshires. ‘Die houden niet zo van gasten.’

Veel van de klanten van de dierenvoedselbank gaan ook naar de ‘gewone’ voedselbank. Zoals Ashley Bubb uit Veenwouden. Lang werkte hij als zelfstandig ondernemende pijpfitter in de olie- en gasindustrie. Maar door complicaties na een knieoperatie raakte hij arbeidsongeschikt.

‘Ik ging van 1.500 naar 60 euro in de week’, zegt hij, met een plastic tas met bakjes paté voor de kat en een XL-knaagstick (smaak: tropisch fruit) voor papegaai Pucky. ‘Dit kunnen we ons niet meer veroorloven’, zegt Bubb. ‘Of het zou ten koste gaan van onszelf.’

Voor Regina uit Warga is een naheffing van 1.200 euro op de jaarlijkse energierekening een aderlating. En toen ging onlangs ook nog eens de wasmachine kapot. Het aquarium (‘een kleintje maar’) is al de deur uit, en alle fittingen in huis zijn vervangen door exemplaren van 1,5 watt. ‘Maar je blijft de eindjes aan elkaar knopen.’

Verwend

Het enige nadeel van de steun van de dierenvoedselbank, zegt ze, is dat haar katten verwend raken. ‘Als we zelf goedkopere brokken geven, kijken ze me zo aan van: wat is dit nou?’

De dankbaarheid die Nienhuis ten deel valt, is groot. Al moet ze soms streng zijn. Een afwijzing komt haar soms op sentimentele chantage te staan. ‘Dan stuurt iemand me een kitten-foto: ‘Laat je deze verhongeren?’ Nou, daar ben ik niet gevoelig voor.’ Gekscherend: ‘Ik ben sowieso meer een honden- dan een kattenmens.’