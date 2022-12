Klant betaalt voor witwasonderzoek naar zichzelf: ondernemers boos op banken

Het hoofdkantoor van de Rabobank in Utrecht. Beeld Getty

Wat de oplossing van een langslepende kwestie had moeten zijn, heeft een nieuw probleem geschapen. Een aanscherping van de wetgeving moest een einde maken aan witwaspraktijken: op straffe van miljoenenboetes moeten banken voortaan het betaalverkeer van hun klanten doorlichten. Maar de kosten voor dat onderzoek lopen volgens de banken inmiddels zo hoog op dat ze hun klanten ervoor laten betalen – tot onvrede van ondernemingsorganisatie VNO-NCW.

De Rabobank is de laatste bank die besloten heeft deze ‘kosten klantonderzoek’ door te berekenen aan zijn clièntele. Vanaf 1 januari betalen zakelijke rekeninghouders de voormalige bank jaarlijks een bedrag dat varieert van enkele tientjes tot bijna 300 euro. Eerder voerden ook onder meer ABN Amro, ING en SNS Bank deze kostenpost door.

Banken zijn veel geld aan het tegengaan van witwassen. De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) schat dat het gaat om 1,4 miljard euro per jaar. Een deel daarvan gaan op aan personeelkosten. Zo zijn er op dit moment zo’n 13 duizend medewerkers betrokken bij de witwasbestrijding. Dat is ongeveer 20 procent van het totale aantal bankmedewerkers.

Eenmanszaken gevrijwaard

Het is niet eerlijk om die kosten zomaar door te schuiven naar ondernemers, verenigingen en stichtingen, zegt een woordvoerder van de VNO-NCW, de grootste werkgeversorganisatie in Nederland. Zij hebben, onder meer door toegenomen administratieve lasten, al genoeg last van de witwasregelgeving. ‘Het gaat ook om het principe’, aldus een woordvoerder. ‘Het zou beter zijn als de bank de kosten zelf zou dragen.’

Hoeveel een zakelijke klant bij de Rabobank gaat betalen, hangt af van de juridische status van de organisatie. Hoe complexer die is, hoe hoger de maandelijkse rekening. Zo blijven eenmanszaken en maatschappen vooralsnog van kosten gevrijwaard, maar verenigingen en stichtingen gaan per maand 3 euro betalen. Voor coöperaties en kerkgenootschappen lopen de kosten op tot 8 euro per maand. Naamloze vennootschappen en rechtsvormen uit het buitenland betalen maandelijks 24 euro.

Banken bepalen zelf of en in welke mate zij de kosten van het witwasonderzoek aan klanten doorberekenen, zegt een woordvoerder van de NVB, de belangenbehartiger van de bankensector. De ene bank kiest ervoor om de risico’s neer te leggen bij de klanten voor wie de meeste kosten worden gemaakt, de andere verspreidt ze meer over het gehele klantenbestand. ‘Die prijzen komen op de commerciële markt tot stand’, aldus de woordvoerder.

Kanonschot

Het aantal transacties op een rekening maakt voor de prijs geen verschil. Volgens de Rabobank heeft dit maar beperkte invloed op de tijd en moeite die een onderzoek kost. Dat kan tot wrange situaties leiden, blijkt uit het relaas van een man uit Berkel en Rodenrijs met wie de NOS sprak. De bv die de man gebruikt om zijn eigen pensioen veilig te stellen, valt ook onder de nieuwe regels. ‘Als een bankmedewerker een keer per maand naar mijn afschrift kijkt, dan ziet die daar een regel pensioen op staan’, aldus de man. ‘En dan moet ik gaan betalen voor klantonderzoek.’

VNO-NCW heeft dan ook sterke twijfels over de effectiviteit van de maatregelen. ‘In veel gevallen zijn banken strikter dan volgens de wet noodzakelijk is, omdat ze risico’s willen indammen’, zegt de woordvoerder. ‘Het is alsof je met een kanon op een mug schiet.’

Toch is zo’n kanonschot wel degelijk nodig om aan de wetgeving te voldoen, legt de woordvoerder van de NVB uit. Pas na onderzoek kan een bank namelijk met zekerheid stellen dat een klant zich niet met louche praktijken bezighoudt. ‘We kunnen helaas niet meer iedereen op zijn blauwe ogen vertrouwen’, aldus de woordvoerder. ‘Als er niks aan de hand blijkt te zijn, is het mooi. Maar dan heb je de kosten voor die verplichte onderzoeken al gemaakt.’