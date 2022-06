Klachtencommissie berispt Amsterdamse politiechef Frank Paauw om uitspraken over dood verwarde man

Hoofdcommissaris van de politie Frank Paauw geeft een toelichting op de Amsterdamse veiligheidscijfers over 2019. Beeld Sem van der wal / ANP

Paauw reageerde bovendien te traag op de klacht die de ouders van Baker tegen hem hadden ingediend. Dat oordeelt de klachtencommissie van de Nationale Politie, die Bakers ouders volledig in het gelijk stelt. Met de uitspraak van de klachtencommissie krijgt Paauw een gevoelige tik op de vingers. Het is zeer uitzonderlijk dat een klacht wordt ingediend tegen een politiechef.

Kort na de dood van de 23-jarige Sammy Baker, een populaire Duitse fitness-influencer, zei politiechef Paauw in Het Parool dat een van de betrokken agenten ‘door de verdachte met een mes in zijn vest was gestoken’. Na onderzoek bleek echter dat op het vest geen enkele steekschade te zien was. Het vest werd volgens advocaat Richard Korver van de ouders tot tweemaal toe onderzocht door forensisch experts.

De ouders, die in Duitsland wonen, vragen de Amsterdamse politiechef al een ruim een jaar om zijn uitspraken publiekelijk recht te zetten en zijn excuses te maken. Ze vinden dat de naam van hun zoon en hun eigen naam hierdoor zijn aangetast en zeggen dat hij de agenten, die nog verhoord moesten door de Rijksrecherche, hiermee kan hebben beïnvloed. In mei vorig jaar dienden ze een klacht in.

‘Door feiten te stellen in plaats van bijvoorbeeld bronnen te citeren’ heeft de politiechef ‘in deze uiterst gevoelige kwestie onvoldoende zorgvuldig gehandeld’, oordeelt de klachtencommissie van de Nationale Politie. Paauw ‘had zich bewust moeten zijn van de uitwerking die dergelijke feitelijke stellingen in de media zouden kunnen hebben’. Volgens de commissie was het een ‘bewuste keuze’ van Paauw om zich te uiten in de media en waren zijn woorden ‘te stellig’. Ook vindt de commissie dat onvoldoende voortvarend is gehandeld na een klacht ‘van een gewicht als hier aan de orde is’.

Geen excuses

Politiechef Paauw weigert zijn excuses te maken. In een reactie liet hij zaterdag alleen weten dat zijn uitspraak ‘te stellig’ was. ‘Ik had kort na het heftige incident terughoudender moeten zijn in mijn uitspraak in de media’, aldus de verklaring. Hij schrijft dat het er in de kern op neerkomt dat hij beter had kunnen zeggen dat de verdachte ‘in de richting van’ het vest stak.

Sammy Baker liep in augustus 2020 in verwarde toestand met een mes op zijn keel door een binnentuin, nadat hij volgens zijn ouders voor het eerst in zijn leven cannabis had gebruikt. Terwijl agenten hem met getrokken pistolen benaderden, werd hij tegelijkertijd onverwachts van achteren aangevallen door een agent met een politiehond. De hond liep hem echter voorbij, waarop de hondengeleider probeerde hem neer te slaan. In een worsteling zwaaide Baker vervolgens om zich heen en werd hij neergeschoten. Hij overleed ter plekke.

De ggz had naderhand forse kritiek op de politie en stelde dat agenten onvoldoende zijn opgeleid om met verwarde personen om te gaan. Het Openbaar Ministerie besloot uiteindelijk de agenten niet te vervolgen, omdat ze ‘uit noodweer’ handelden.

Tegenwicht bieden vanwege mediastorm

Tijdens de hoorzitting van de klachtencommissie zei politiechef Paauw dat er vlak na de dood van Baker ‘sprake was van een (social) mediastorm waarbij werd gesproken over liquidatie en moord’. Hij voelde daarom de ‘behoefte om een context te schetsen en om enig tegenwicht te bieden aan de negatieve, kritische beweringen op social media’. Hij zei dat hij ter plekke was gaan kijken en zelf van de twee schietende agenten had gehoord wat er was gebeurd.

De ouders dienden uiteindelijk twee klachten in, zowel over een ‘onjuiste uitspraak’ als over de trage afhandeling door Paauw. De klachtencommissie, die de korpschef van de Nationale Politie adviseert, gaf hen op beide punten gelijk. Korpschef Henk van Essen van de Nationale Politie verklaarde daarop beide klachten gegrond. Wel vindt hij het te ver gaan om te spreken van een onjuiste uitspraak. ‘Daarover is ook achteraf geen absolute zekerheid te geven. (...) Het is niet met zekerheid te zeggen of er met het mes in het vest is gestoken.’ Volgens Van Essen waren de uitlatingen wel ‘te stellig’.