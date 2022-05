Klachtencommissie beoordeelt omstreden uitspraken politiechef over doodgeschoten Sammy Baker

Demonstranten bij een stille tocht voor Sammy Samuel Seewald Baker eisen ‘Gerechtigheid voor Sammy’. Beeld Steffen Gross

Het overlijden van hun zoon, een Duitse fitness-influencer, leidde tot stevige kritiek van de ggz op het handelen van de politie. Vlak na het incident beweerde politiechef Paauw in Het Parool dat een van zijn agenten ‘door de verdachte met een mes in zijn vest was gestoken’. Uit documenten van justitie, ingezien door de Volkskrant, blijkt echter dat er op het vest geen schade te zien was. Forensisch experts hebben het vest daarop twee keer onderzocht in opdracht van de Rijksrecherche, aldus advocaat Richard Korver die de ouders bijstaat.

De ouders, die in Duitsland wonen, vragen de politiechef al een jaar om zijn uitspraken publiekelijk recht te zetten en zijn excuses te maken. Paauw weigert dit. Hij wordt vandaag gehoord bij de onafhankelijke Nationale Klachtencommissie van de politie. Het is zeer uitzonderlijk dat een klacht wordt ingediend tegen een politiechef. Volgens een woordvoerder is dit slechts drie keer eerder gebeurd en werden al deze klachten deels gegrond verklaard. De uitspraken van de klachtencommissies zijn niet-bindend, maar de politie volgt ze wel vaak op.

De 23-jarige Sammy Baker kwam twee jaar geleden naar Amsterdam, waar hij cannabis gebruikte met zijn vrienden en waarschijnlijk in een psychose raakte. ‘Hij was een atleet, geen drugsverslaafde’, zegt moeder Justine Seewald. Op de dag van zijn dood zat Baker minutenlang met een mes in zijn ondergoed in de bosjes en reageerde hij nauwelijks.

Sammy Baker ‘was een atleet, geen drugsverslaafde’, zegt moeder Justine Seewald.

Psycholance niet ingezet

Uiteindelijk arriveerde een psycholance – een psychiatrische ambulance – maar deze werd tot verbazing van de ouders niet ingezet. In plaats daarvan benaderden agenten Baker met getrokken pistool. Toen de jonge man begon te lopen, met het mes op zijn keel, rende een hondengeleider onverwachts van achteren op hem af met een politiehond. De hond liep hem voorbij, waarop de hondengeleider probeerde hem neer te slaan. In de worsteling die ontstond, zwaaide Baker om zich heen en werd hij neergeschoten. Hij overleed ter plekke.

Zijn ouders rekenen Paauw, die de leiding heeft over het Amsterdamse korps, zijn uitspraken zwaar aan. Volgens hen heeft hij daarmee het onderzoek naar de zaak beïnvloed en geprobeerd te voorkomen dat zijn agenten zouden worden vervolgd. ‘De politieman van het vest was toen nog niet eens gehoord’, zegt moeder Seewald. Ze voelen zich beschadigd, omdat hun zoon volgens hen door de politiechef ten onrechte wordt beschuldigd van het neersteken van een agent.

Paauw wil geen excuses aanbieden, schreef hij de klachtencommissie eerder, omdat het ‘nooit mijn intentie geweest om mensen te beïnvloeden’. Hij ‘betreurt’ het, mocht hij iemand met zijn uitspraken hebben gekwetst, maar blijft achter zijn woorden staan. Deze waren volgens hem nodig om ‘enig tegenwicht te bieden aan de negatieve, kritische beweringen die zijn gedaan op sociale media’ over het optreden van de agenten. Op die manier ‘ben ik achter mijn mensen gaan staan’, schreef Paauw.

Paauw zegt zich destijds te hebben gebaseerd op informatie van de betrokken agenten. Hoewel er door de Rijksrecherche geen bewijs voor is gevonden, kan volgens hem ‘ook niet worden uitgesloten dat het vest wel is geraakt’.

In de steek gelaten

De klacht tegen Paauw maakt andermaal duidelijk dat de ouders van Baker en de politie lijnrecht tegenover elkaar staan. Ze voelen zich in de steek gelaten door de Nederlandse overheid en nemen geen genoegen met de conclusies van de Rijksrecherche, die de betrokken agenten niet verder wilde vervolgen omdat zij uit noodweer handelden.

Bakers ouders geloven daar niet in. ‘Mijn zoon was in de war’, zegt Seewald. ‘Hij bedreigde niemand. Hij had hulp nodig.’ Om meer details te achterhalen, zijn de ouders zelf op zoek gegaan naar getuigen en betrokkenen die meer weten over de noodlottige dag in 2020. Inmiddels hebben ze een procedure aangespannen om een ‘eerlijk onderzoek’ te krijgen, aldus hun advocaat Korver. De rechter heeft hun verzoek om twee onafhankelijke deskundigen naar de zaak te laten kijken gehonoreerd.

Vanuit de ggz kwam eerder forse kritiek op de aanpak van de politie. Zo zei psychiater en voorzitter Elnathan Prinsen van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie dat de agenten niet de-escalerend hebben gehandeld en dat ze nauwelijks waren opgeleid om bedreigende situaties met verwarde personen te ontzenuwen.

De omgang met verwarde personen stelt de politie voor steeds meer problemen. Van de mensen die de afgelopen jaren overleden nadat ze in aanraking waren gekomen met de politie, vertoonde 84 procent verward gedrag, bleek in februari uit onderzoek. Vaak hing dat gedrag samen met overmatig drugs- of alcoholgebruik, of een geschiedenis daarvan.