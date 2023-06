Klachten oud-docent Laurens Buijs over onvrije ‘woke-cultuur’ aan de UvA zijn ongegrond, oordeelt commissie

Laurens Buijs. Beeld ANP

De docent diende eind 2022 een klacht in naar aanleiding van ‘ernstige institutionele misstanden’. Bij vakken rondom gender en seksualiteit zou sprake zijn van radicalisering onder zowel studenten als medewerkers, er zou geen ruimte meer zijn voor andere inzichten. De UvA stelde daarop een externe onderzoekscommissie in onder leiding van Carel Stolker, voormalig rector magnificus van de Universiteit Leiden. De leden spraken de afgelopen maanden met Buijs, medewerkers, studenten en andere betrokkenen. De commissie vond geen aanwijzingen voor ernstige misstanden of een angstcultuur.

De kritiek die de docent op zijn werkgever leverde, viel vooral buiten de universiteit in vruchtbare aarde. Hij mocht al snel zijn verhaal doen in De Telegraaf (‘UvA-socioloog liet met woke-kritiek bom ontploffen’), Elsevier en NRC Handelsblad. Hij werd warm onthaald bij Ongehoord Nederland en Forum Inside, de online talkshow van Thierry Baudet. Buijs, die zichzelf omschrijft als links en een ‘zachte, vrouwelijke homoman’, was de ideale figuur om de progressieve sfeer op de faculteit Maatschappij en Gedrag te problematiseren.

‘Links’ en ‘progressief’

Uit de gesprekken die de commissie voerde, blijkt inderdaad dat de politieke oriëntatie van de studenten en docenten als ‘vrij links’ en ‘progressief’ wordt omschreven. Studenten die er anders over denken hebben meer lef nodig om in werkgroepen en hoorcolleges hun zienswijzen naar voren te brengen, vertelden zij zelf tegen de commissie. Toch is er volgens deze studenten geen reden tot zorg, zolang docenten hechten aan de diversiteit van politieke meningen. Dat zou vrijwel altijd het geval zijn. Buiten de collegezalen zou die ruimte er tussen studenten onderling minder zijn.

In het rapport is ook aandacht voor de vrijheid van meningsuiting van universitair medewerkers. Daar hebben ze ‘uiteraard’ recht op, schrijft de commissie. ‘Maar zij hebben wel een extra verantwoordelijkheid om rekening mee te houden.’ Hun verbondenheid aan de universiteit geeft status, en voor lezers en kijkers is niet altijd duidelijk of zij hun uitlatingen doen op basis van expertise of gewoon als een bezorgd iemand. Daarom dienen ze zich ‘terughoudender of genuanceerder op te stellen dan de ‘gewone’ burger dat kan doen’. De commissie noemt het niet expliciet, maar lijkt hier ook te refereren aan de stelligheid van Buijs in zijn mediaoptredens. Bijvoorbeeld over een onderwerp als non-binariteit, waarover hij (nog) geen wetenschappelijke publicaties op zijn naam heeft staan.

Toenemende grimmigheid

‘De academische vrijheid is krachtig en kwetsbaar tegelijk’, schrijft de commissie in haar voorwoord. Helemaal zorgeloos is ze dan ook niet. De ‘toenemende grimmigheid’ van het maatschappelijke en politieke debat gaat niet voorbij aan de universiteit. Voor medewerkers is dat intimiderend, ze kunnen zichzelf gaan censureren. De commissie hekelt daarnaast ‘het woke/anti-woke narratief’ dat media gretig zouden uitserveren. De universiteit ‘zou wel de laatste plaats moeten zijn voor die dynamiek’. Onderzoekers, docenten en studenten moeten in gesprek blijven, in plaats van elkaar de deur te wijzen. ‘In een academische omgeving horen slecht onderbouwde ideeën en ondeugdelijk onderzoek en onderwijs het af te leggen tegen goed onderzoek en goed onderwijs – en niet tegen uitsluiting.’

In een Twitterreactie op het oordeel hield Buijs donderdag vol dat er sprake is van een angstcultuur. ‘Eigenlijk is er sprake van een met publieksgeld betaalde sekte.’