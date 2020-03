Klacht ic-artsen: regie mist bij verdeling patiënten, RIVM: Verspreiding corona lijkt te zijn afgeremd

Een klein beetje optimisme toonde Jaap van Dissel (RIVM) woensdag in de Tweede Kamer. Beeld ANP

Volgens Van Dissel duidt nieuw onderzoek van het RIVM erop dat Nederlanders met corona nu gemiddeld één andere persoon of minder besmetten. Eerder was dat in Nederland en elders twee nieuwe besmettingen of zelfs meer.

De exponentiële groei lijkt staande gebracht door de vanaf begin maart genomen maatregelen. Zo kregen mensen het advies om bij hoesten en verkoudheid thuis te blijven en werd het belang van handen wassen benadrukt.

Voor het uitroepen van de zege op het virus is het nog veel te vroeg, gaf Van Dissel daar een winstwaarschuwing bij. Als Nederland op een zonnige dag massaal naar het strand trekt, kan het aantal nieuwe besmettingen opnieuw snel toenemen. Ook zitten onzekerheden in het RIVM-rekenmodel. ‘Maar er zijn een aantal positieve signalen die ons sterken in onze aanpak.’

Dat het kabinet maandag desondanks nieuwe maatregelen trof, was volgens Van Dissel om de druk op de intensive cares te verlagen. Volgens de ramingen van het RIVM zou de capaciteit op de ic’s alsnog zijn overschreden, ook omdat patiënten soms wekenlang intensieve behandeling door artsen nodig hebben.

Momenteel liggen 600 patiënten met corona op ic’s in Nederland. In de ramingen loopt dat aantal op tot 1100 patiënten op 1 april, plus 500 patiënten met andere klachten dan corona. ‘Die bedden zijn er nu niet’, zei Diederik Gommers, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care (NVIC). De ziekenhuizen zetten alle zeilen bij om binnen een week genoeg ic-bedden te regelen. ‘Het ene ziekenhuis is daar verder mee dan het andere.’

‘Met de rug tegen de muur’

Artsen in Noord-Brabant maken zich volgens Gommers grote zorgen of er voor het weekend genoeg bedden zijn voor alle coronapatiënten. ‘Zij staan met de rug tegen de muur.’ Hij mist landelijke regie bij het regelen van de ic-capaciteit. Ook de afdelingen voor minder urgente zorg in de Brabantse ziekenhuizen kampen met een ‘enorme aanslag’ op de beschikbare capaciteit.

Toch voelen ziekenhuizen in het noorden van het land, waar het coronavirus minder wijdverspreid is, volgens Gommers te weinig druk om patiënten met spoed over te nemen. ‘Je mist de centrale, militaire aansturing’, stelde hij. ‘Er is geen keuze meer. In die fase zitten we nu.’

Gommers verwacht de piek voor de ic’s eind mei. Dan zijn volgens de modellen 2200 bedden nodig om alle Nederlandse ic-patiënten te kunnen behandelen. Hij sloot zijn betoog onheilspellend af, na een vraag van PvdA-leider Lodewijk Asscher over wat er nodig is om 2500 of zelfs 3000 patiënten te behandelen, mocht dat onverhoopt nodig zijn.

‘Ik denk niet dat het dan zit in het kopen van meer apparaten’, antwoordde Gommers. ‘Ik denk dat de Nederlandse gezondheidszorg het dan gewoon niet aan kan.’