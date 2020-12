Klaas Dijkhoff wil geen minister worden: afscheid van het Binnenhof is definitief

Klaas Dijkhoff. Beeld Oof Verschuren

De fractieleider van de VVD, die eerder dit jaar bekendmaakte zich niet herkiesbaar te stellen, wil een eigen bedrijf beginnen. Dat moet een strategisch adviesbureau worden. Veranderen kan ook buiten de politiek om, zegt Dijkhoff. Zijn bureau moet zich toeleggen op veranderingen ‘waarvan mijn kinderen beter worden’; Dijkhoff heeft twee jonge dochters.

Dijkhoff werd lang gezien als de opvolger van Mark Rutte als leider van de VVD. Het besluit niet in diens voetsporen te treden, nam hij al vroeg, vertelt hij in het vraaggesprek. Al voor de verkiezingen van 2017 deelde hij zijn voornemen met collega-minister Jeanine Hennis-Plasschaert. ‘Zij wist dat het niet mijn plan was ooit Mark op te volgen.’

Met zijn vrouw besprak hij dat besluit voordat er kinderen kwamen. ‘Voordat je daar samen aan begint, heb je gesprekken over hoe je ouderschap en werk voor je ziet.’ De combinatie van werkdruk en gezinsleven was voor Dijkhoff de voornaamste reden om het partijleiderschap niet te ambiëren. Daar kwam later bij dat hij soms beveiligd moest worden, omdat ontevreden burgers aankondigden hem thuis te komen opzoeken. ‘Dat levert wekenlange spanning op voor het hele gezin.’

Lees het interview hier Klaas Dijkhoff was de man die Rutte op een dag zou opvolgen. Maar Rutte ging niet weg. Dijkhoff wel. En daar heeft hij zijn redenen voor: ‘Als ik lees over de zoon van Femke Halsema die een wetsovertreding begaat en daarmee de voorpagina’s haalt, omdat zijn moeder burgemeester is, is dat voor mij een schrikbeeld.’

Verbaasd over het niveau

Voor Dijkhoff was de periode als staatssecretaris van asielzaken tijdens de vluchtelingencrisis de tijd die de meeste voldoening gaf. Omdat Nederland voorzitter van de Europese Unie was, schoof hij in die functie aan voor topoverleg in Brussel. Waar hij zich verbaasde over het niveau van de beraadslagingen.

Zijn intrede in de politiek was het lidmaatschap van de gemeenteraad in Breda, waar hij op zijn 28ste fractievoorzitter werd. Bij alle volgende stappen was hij verbaasd over het niveau dat hij aantrof. ‘Toen ik naar Den Haag ging, dacht ik: o, nou kom ik op een niveau wat betreft analyse en strategie! Dat viel tegen. Dan mag je aanschuiven in de ministerraad, zou het nu? Nee, toch ook weer niet. Maar de Europese Raad van ministers, dat zal toch echt puik zijn? Ook niet echt.’

Vervolgens mocht hij naar Brussel voor overleg met de Europese leiders, onder wie Angela Merkel, Viktor Orbán en Jean-Claude Juncker. Daar bleef hij zich verbazen over de kwaliteit van de onderhandelingen. ‘Merkel moet als de camera’s uit zijn ook gewoon heel erg haar best doen om de leider van een veel kleiner land op de Balkan te overtuigen. Die zegt dan gewoon: als jij zegt: wir schaffen das nicht, dan doe ik morgen mijn grens dicht. Maar als jij die vluchtelingen wil hebben, dan stuur ik ze door. Moet je wel de treinkosten vergoeden. Vervolgens wordt er gewoon plat onderhandeld. Of iemand gaat, aan de foto’s van de dames te zien, door een soort Actueel uit zijn land zitten bladeren en dan een buurman aanstoten: kijk hier, nice. Gewoon om uit te stralen: ik ben hier wel, maar dit is een grote poppenkast.’