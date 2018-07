Kiss & ride? Op Schiphol gaat dat (mogelijk) geld kosten

Iemand even met de auto naar Schiphol wegbrengen of ophalen gaat in de toekomst mogelijk geld kosten. Iedere reiziger die met trein of bus komt scheelt de luchthaven namelijk vier auto’s die alleen maar komen en gaan.

Het terugdringen van het aantal zogenoemde kiss & ride-ritjes kan de verkeersdrukte rond de luchthaven verminderen, stelt Schiphol, en tegelijkertijd helpen de CO 2 -uitstoot te beperken. Een concreet besluit over invoering is echter nog niet genomen, aldus een woordvoerder, noch zijn er al gedachten over de prijs die de automobilist zou moeten betalen om een familielid, vriend, kennis of collega af te zetten.

De mogelijkheid om geld te vragen voor een kiss & ride is geopperd door commercieel directeur André van den Berg van Schiphol in een interview met het vakblad Luchtvaartnieuws Magazine. Van alle reizigers – 68,5 miljoen vorig jaar – laat 23 procent zich met de auto brengen en ophalen. In de meeste gevallen betekent dat per reiziger twee keer een retourtje met de auto richting luchthaven. Slechts 11 procent van de reizigers komt met zijn eigen auto en parkeert die op Schiphol.

Openbaar vervoer

Het belasten van de kiss & ride-ritten past in het streven om meer reizigers met het openbaar vervoer naar de luchthaven te laten komen. Met de Nederlandse Spoorwegen, Prorail, de vervoerregio Amsterdam en het rijk wordt op dit moment bekeken of en hoe het trein- en busstation op Schiphol kan worden uitgebreid. Dat geldt ook voor Schiphol Plaza, de hal tussen de sporen en de vertrek- en aankomsthallen. Een van de opties is het doortrekken van de Noord-Zuidlijn van de Amsterdamse metro, die volgende week officieel wordt geopend, of de aanleg van een lightrail-netwerk.

Die laatste twee opties zouden de druk op het spoornet bij Schiphol kunnen verminderen, zegt Van den Berg. Daarmee komt er capaciteit vrij voor internationaal treinverkeer. ‘Wij vinden dat de Eurostar en de ICE hier ook moeten stoppen. De vraag is of de Sprinter dat dan ook nog moet doen, want de treintunnel heeft een beperkte capaciteit.’

Betalen voor het wegbrengen van reizigers naar een vliegveld is geen nieuw fenomeen op Europese vliegvelden, stelt Schiphol. Volgens een studie uit 2014 staan slechts zes van de 24 drukste luchthavens in Groot-Brittanië dat automobilisten reizigers gratis droppen of oppikken bij de ingang. Een vliegveld als Luton bij Londen rekent 3 pond (3,40 euro) voor maximaal 10 minuten en 1 pond voor elke minuut dat een auto langer staat op de drop-off-locatie. Een gratis alternatief is daar om de reiziger naar een parkeerterrein brengen op tien tot vijftien minuten lopen van de terminals, of een pendelbus nemen die er vijf minuten over doet. Ook naar die opties wordt door Schiphol gekeken, aldus de woordvoerder.