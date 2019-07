Kippenboer moedeloos na fipronilzaak: ‘Dit heeft niks meer met rechtvaardigheid te maken’

De rechter oordeelde tot ontzetting van de 38-jarige Van Veldhuizen woensdag dat de overheid de pluimveehouders geen schadevergoeding is verschuldigd. ‘Ik voel me machteloos. Als je ziet wat wij financieel en emotioneel hebben mee gemaakt, mag je van de Nederlandse overheid medewerking verwachten’, zegt Van Veldhuizen, refererend aan de Belgische boeren die wel een schadevergoeding kregen. ‘Uiteindelijk vecht je om de financiële schade vergoed te krijgen, maar het onrecht is veel groter dan dat.’

Zijn bedrijf was een van de 808 kippenstallen die dicht moesten, omdat daar fipronil was aangetroffen. Miljoenen eieren werden vernietigd. ‘We zijn keihard gestraft. Terwijl de fipronilcrisis geen levens heeft gekost en uiteindelijk niet schadelijk is geweest voor de volksgezondheid.’

Het steekt hem dat hij als ondernemer ‘hard wordt afgerekend voor een fout’, terwijl ambtenaren ongestraft fouten mogen maken. ‘Bij de NVWA hebben ze het geweten. Zij moeten op de vingers worden getikt. Maar bij de NVWA mogen schijnbaar wel fouten gemaakt worden. Zij worden daar niet op afgerekend zoals wij. De belangen van de overheid zijn groot. De NVWA wordt in bescherming genomen.’

Van Veldhuizen nam zo’n negen jaar geleden de varkensboerderij van zijn opa en oma over. Hij maakte er samen met zijn vrouw een biologische legpluimveehouderij met 13 duizend kippen van. Een groot deel van de eieren die zij legden, is tijdens de fipronilcrisis vernietigd. ‘De totale schade heb ik nooit exact uitgerekend. Tot op de dag van vandaag wil ik het niet weten. Maar ik schat dat die rond de 300 duizend euro ligt. Dit heeft ons jaren achtervolgd en het werkt door in de toekomst.’

Werkweek van 70 uur

Buiten zijn inspanningen op de biologische kippenboerderij in Lunteren, werkt Van Veldhuizen als pluimveeadviseur bij een mengvoederfabriek in het Gelderse dorp om rond te komen. Werkweken van 70 uur zijn niet ongebruikelijk voor hem. ‘Inmiddels draait het bedrijf weer. Mede dankzij een buffer die we hadden opgebouwd na enkele goede jaren. Op die manier probeer je door te gaan.’

‘Maar tegen alle extra maatregelen die er jaarlijks bijkomen op het gebied van diervriendelijkheid en milieu, is geen nieuwe buffer opgewassen’, aldus Van Veldhuizen. ‘Wij zijn voedselproducenten. Ik denk dat de overheid ons nodig heeft, maar dat blijkt helemaal nergens uit.’

Verdriet is ook om het imago van boeren dat weer een deuk heeft opgelopen. ‘Wij hebben hier in Nederland de veiligste en gezondste producten, die diervriendelijk worden gemaakt.’ Maar dat beeld is volgens hem aangetast door de fipronilaffaire.

Of de pluimveehouders hun strijd voortzetten in een hoger beroep, kan Van Veldhuizen nog niet zeggen. Zijn hoop op een goede afloop heeft de Lunterse boer na woensdag verloren. ‘Ik denk dat het weinig zin heeft. Mijn vertrouwen in de overheid heeft een diepe scheur opgelopen. Dit heeft niks meer met rechtvaardigheid te maken.’