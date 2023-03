Kipkerrie velt De Ligt en Gakpo? ‘Nog helemaal niet zeker, zei arts van Oranje tegen mij’

Ronald Koeman is voor de tweede keer bondscoach van Oranje. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Een nieuwe bondscoach, een nieuw systeem, nieuwe gezichten in de selectie. Wat is er nog hetzelfde in vergelijking met het Nederlands elftal dat in Qatar de kwartfinale haalde?

‘De aanvoerder is nog hetzelfde: Virgil van Dijk. Veel spelers, zoals Memphis Depay en Wout Weghorst, zijn er ook nog. Georginio Wijnaldum is weer terug. Maar er is ook een nieuwe schwung. Die moet er altijd zijn aan het begin van een kwalificatie. Zeker tegen Frankrijk, een van de beste ploegen van de wereld.

‘Wat ook nieuw is, is de virusinfectie van donderdag. Ik zat in de auto naar Parijs toen ik het bericht kreeg dat er vijf spelers waren afgevallen. Dat is nogal wat, dacht ik, een flinke tik. Twee van die spelers, Matthijs de Ligt en Cody Gakpo, hadden normaal gesproken in de basis gestaan. Tijdens de coronajaren testten spelers voortdurend en ging het eigenlijk altijd goed. Nu zijn de coronaregels vervallen en lopen spelers een virusinfectie op. Dat is best cynisch.

‘In de loop van donderdag kwam De Telegraaf met het verhaal dat de vijf spelers kipkerrie hadden gegeten die niet goed was klaargemaakt. De dokter van het Nederlands elftal zei tegen mij dat ze niet precies weten waar het vandaan komt. Zo’n virus kan overgebracht worden via voedsel, zei hij, maar ze moeten het nog uitzoeken. Ondertussen hopen ze maar dat er niet nog meer spelers uitvallen.’

Hoe heeft Koeman op die virusuitvallers gereageerd?

‘Die uitvallers maken het nu wel lastig voor hem. Koeman zegt natuurlijk dat hij positief moet blijven. Hij heeft genoeg spelers over, zegt hij. Feit is wel dat De Ligt en Gakpo niet voor niets in de basis stonden. Gakpo bijvoorbeeld is de laatste tijd bij Liverpool goed bezig en was de Nederlandse topschutter op het WK. Die speler ga je wel missen.’

Wat voor indruk maakt bondscoach Ronald Koeman sinds zijn terugkeer?

‘Koeman wekt altijd dezelfde indruk: rustig. Bij Louis van Gaal was elke persconferentie een soort onemanshow. Elk moment kon een grap komen of iemand beledigd worden. Koeman is een veel gelijkmatiger persoon. Hij is dezelfde Koeman die hij altijd geweest is.

‘Hij is heel blij is dat hij deze baan nog een keer heeft gekregen. In deze fase van zijn leven vindt hij het bondscoachschap prettig. Afgelopen week is hij 60 geworden. Hij hoeft niet meer de hele week een club te leiden. Het bevalt hem goed om maar af en toe een wedstrijd te hebben. De rest van de tijd bekijkt hij wedstrijden en voert hij gesprekken.’

En het nieuwe systeem? Wat moeten we daarvan verwachten?

‘4-3-3 weer, ja. Dat is toch even wennen. Mij maakt het systeem niet zo veel uit. Het gaat mij om de intentie van voetballen. Koeman wil graag aanvallend en agressief spelen. Of het lukt weet ik niet, maar dat hij het gaat proberen, vind ik positief.

‘Op het WK in Qatar gebeurde dat in mijn ogen te weinig. Het waren gewoon hele saaie wedstrijden. Met een plek in de kwartfinales, waarin het Nederlands elftal na penatly’s van de latere wereldkampioen verloor, was het resultaat helemaal niet slecht. Maar achteraf hoorde ik alleen dat men het saai voetbal vond.’

Welke nieuwe gezichten in de spelersselectie moeten we in de gaten houden?

‘Lutsharel Geertruida gaat wel spelen, verwacht ik, normaal gesproken als rechtsback. Hij is al wat langer aan de top in Nederland. Tegen Mbappé kan hij meteen getest worden. Als die het op zijn heupen krijgt, wordt het een lastige avond.

‘Ik denk dat Mats Wieffer ook speeltijd krijgt. Misschien niet vanaf het begin, maar wel als invaller. Wieffer maakt bij Feyenoord een stormachtige ontwikkeling door. Hij is een controlerende middenvelder, met een grote actieradius, veel overzicht, een goed schot en een goede pass. Eigenlijk kreeg hij alleen meer speeltijd omdat Quinten Timber daar geblesseerd is, maar hij doet het verrassend goed. Dat is leuk om te zien.’

Tot slot, wat verwacht je dat Nederland klaarspeelt tegen Frankrijk, de verliezend finalist op het afgelopen WK?

‘Ik hoop dat ze standhouden. Frankrijk had de laatste dagen nog een kwestie over de aanvoerder. De vorige aanvoerder, keeper Hugo Lloris, is ermee gestopt. Toen dacht de 32-jarige Antoine Griezmann dat hij het zou worden. Maar de Franse bondscoach heeft gekozen voor Mbappé. Enerzijds omdat hij de beste speler is, anderzijds moet hij met zijn 24 jaar ook een link vormen tussen de oudere en jongere spelers.

‘In de kwalificatiepoule moet Nederland bij de eerste twee eindigen om zich te plaatsen voor het EK. In principe moet dat wel lukken, al vind ik de concurrentie met Ierland en Griekenland redelijk sterk.’