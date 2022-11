‘Kingmaker’ Lars Løkke Rasmussen heeft de sleutel in handen van de nieuwe Deense regering – en dat weet hij zelf maar al te goed

Lars Løkke Rasmussen met de fiets op campagne door Kopenhagen. Beeld Elisa Maenhout

De Deense comebackpoliticus Lars Løkke Rasmussen komt met ontspannen tred aan bij de achterkant van het centraal station van Kopenhagen. Het is de bedoeling dat hij hier gaat spreken met een groepje daklozen, als onderdeel van zijn verkiezingscampagne. Maar of hij daaraan toe gaat komen, is onzeker. Hij neemt eerst ruim de tijd voor de vele journalisten die zijn gekomen. Als een van de daklozen inbreekt, zegt hij: ‘Even wachten, ik ben nog niet klaar.’

Rasmussen kan in aanloop naar de verkiezingen van dinsdag op veel aandacht rekenen, hij is immers dé verrassing van de campagne. De ervaren politicus, die al twee keer premier was, doet mee met zijn nieuwe partij de Gematigden. Volgens peilingen kan hij op 10 procent van de stemmen rekenen. Daarmee wordt hij de kingmaker van de nieuwe regering. En dat zou weleens tot een kleine revolutie kunnen leiden.

Vervroegde verkiezingen

Dat Denemarken naar de stembus gaat, komt doordat begin oktober de minderheidsregering van de Sociaaldemocratische premier Mette Frederiksen struikelde over het ‘nertsenschandaal’: tijdens de coronapandemie liet de regering uit voorzorg 15 miljoen nertsen ruimen. Een commissie oordeelde later dat die beslissing illegaal was. Frederiksen bleef achter haar besluit staan, tot teleurstelling van een van haar gedoogpartners, die het vertrouwen opzegde.

Voor Rasmussen is dit de kans om zijn wens te verzilveren: hij wil het oliemannetje worden van een ‘paarse’ regering van Sociaaldemocraten en Liberalen. Dat is sinds 1978 niet meer voorgekomen. ‘Verandering vanuit het midden’, luidt zijn slogan, die overal in de Deense hoofdstad te zien is, onder een foto waarop zijn wallen vakkundig zijn weggewerkt. Maar praten over het midden is vloeken in de Deense kerk. Politici horen traditiegetrouw bij rood of blauw.

‘Het zijn de meest interessante verkiezingen in decennia’, zegt Christian Thode-Jessen (46), manager bij een farmaceut, die naar het treinstation loopt. ‘De discussie is denk ik heel goed voor Denemarken. Het zijn altijd dezelfde kampen die tegenover elkaar staan. Veel mensen willen iets anders.’

Politieke ommezwaai

Lange tijd was Rasmussen ook een kind van het dualisme. Van 2009 tot 2019 was hij de leider van de Liberalen. In die periode was hij twee keer premier namens een onversneden rechts kabinet, dat delen van de zorg privatiseerde en asielzoekers hun juwelen liet inleveren ter bekostiging van de asielprocedure.

in gesprek met de pers bij het centraal station van Kopenhagen. Beeld Elisa Maenhout

In 2019, toen hij het premierschap verloor aan Frederiksen, maakte hij een ommezwaai. Midden in de verkiezingscampagne zei hij dat het tijd was voor een middenregering – tot ontsteltenis van zijn partijgenoten. In het boek Het moment van bevrijding verdedigde hij zijn politieke U-turn. Het duurde niet lang voor hij zijn positie als partijleider moest opgeven. Een jaar later verliet hij zijn partij.

‘Denen zijn gewoon Denen’

Vorig jaar richtte hij de Gematigden op. Dat is soms improviseren. Zijn campagneteam bestaat vandaag uit zijn dochter en een assistent. Ze hebben twee bakfietsen neergezet in de partijkleur paars. Ernaast gaat Rasmussen door met zijn persconferentie. De dakloze man wacht.

‘Vroeger waren de Liberalen nauw verbonden met de landbouwsector, de Sociaaldemocraten een echte arbeidspartij. Maar de samenleving is niet meer verzuild. De Denen zijn gewoon Denen’, zegt Rasmussen, die vaak wordt aangeduid met Lars Løkke, om hem te onderscheiden van de andere twee Rasmussens die sinds 1996 premier waren.

Zijn boodschap is dat de blokpolitiek noodzakelijke hervormingen, zoals die van het pensioenstelsel, in de weg staat. Zijn programma is een combinatie van linkse en rechtse plannen zoals een belastingverlaging voor lage inkomens en een verhoging voor de rijkste Denen. ‘De welvaartsstaat wordt bedreigd. Door demografische veranderingen, door wat er gebeurt in Rusland, door inflatie. We moeten samenwerken in plaats van te focussen op wat ons verdeelt’, zegt Rasmussen, met in zijn hand aansteker en sigaret.

Partijgenoot Nanna Gotfredsen in gesprek met een dakloze man, op de achtergrond Lars Løkke Rasmussen. Beeld Elisa Maenhout

Precies die pragmatische inslag was wat straatjurist Nanna Gotfredsen bewoog zich ook kandidaat te stellen voor de Gematigden. De afgelopen 25 jaar stond ze daklozen, sekswerkers en verslaafden bij. Nu wil ze van bovenaf helpen. Ook Gotfredsen heeft een broertje dood aan ideologie. ‘Ik zeg altijd: het maakt geen donder uit of het rood of blauw is, als het maar werkt.’ Haar partijleider is volgens Gotfredsen net zo begaan met daklozen als zij. ‘We hebben er diepe, indringende gesprekken over gevoerd.’

Asielzoekers naar Rwanda

Niet iedereen is overtuigd van de oprechtheid van Rasmussen, die al decennia meedraait in de politiek en meerdere bonnetjesschandalen overleefde. Critici zeggen dat zijn partij slechts een vehikel is om aan de macht te blijven. Volgens politiek wetenschapper Rune Stubager van de universiteit van Aarhus is het ongewis. ‘Hij lijkt vrij te zijn in zijn denken en misschien heeft hij daadwerkelijk nieuwe plannen. Hij lijkt boven de politiek te staan. Zijn houding is er een van: laat mij jullie vertellen hoe het echt werkt.’

Wat meespeelt is dat de verschillen tussen de partijen kleiner zijn geworden. Zo is een van de grote splijtzwammen in de Deense politiek – het immigratiebeleid – nauwelijks meer een thema. Dat komt doordat de Sociaaldemocraten jaren geleden op dit punt een forse draai naar rechts hebben gemaakt om andere partijen de wind uit de zeilen te nemen. De Sociaaldemocratische regering werkte de afgelopen jaren aan een plan om asielzoekers naar Rwanda te sturen om daar hun procedure af te wachten. Daar kun je moeilijk nog rechts omheen.

Veel daklozen heeft Rasmussen uiteindelijk niet gesproken. Beeld Elisa Maenhout

Een meevaller voor Rasmussen is dat premier Frederiksen nu ook ineens pleit voor een centrumregering. Kiezers lijken enthousiast. ‘We hebben te lijden onder een energiecrisis en een oorlog. Een centrumcoalitie is nu belangrijk’, zegt productiemanager Anders Møller, die met collega’s op weg is naar een biertje. Hij overweegt sterk op Lars Løkke te stemmen. ‘Hij is een goede, ervaren politicus.’

Glimlach, en weg

Of het ook echt gaat gebeuren, is de vraag. Als de peilingen kloppen, zal Rasmussen straks kunnen kiezen. Hij kan een paarse coalitie afdwingen of een van de twee politieke blokken een meerderheid geven. ‘Het plan is om Frederiksen weg te lokken van de lefties, zodat we kunnen hervormen’, zegt Rasmussen met een glimlach.

Dan is er toch nog even tijd voor een gesprekje met een dakloze, zij het een paar minuten. Daarna zwaait Lars Løkke naar de journalisten, stapt op de bakfiets en racet weg.