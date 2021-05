King’s College maakt excuses voor prins Philip, Conservatieven vinden hun alma mater ‘te woke’

Op een billboard bij Piccadilly Circus wordt stilgestaan bij het overlijden van prins Philip. Beeld AP

Het leek een mooi gebaar van King’s College. Na het overlijden van prins Philip, eerder dit voorjaar, stuurde de Londense universiteit een foto rond waarop te zien is hoe de echtgenoot van de koningin in 2002 de nieuwe universiteitsbibliotheek opende. Enkele medewerkers waren gekwetst door de foto, waarna de universiteit excuses aanbood. Die leidden tot nog meer ophef.

De bijna twee eeuwen oude universiteit in het centrum van Londen was een van de vele instellingen waarvan Philip beschermheer was, de reden van het eerbetoon na diens dood. Medewerkers noemden hem een racist en seksist, vanwege opmerkingen tijdens de bijeenkomst, bijvoorbeeld over ‘spleetogen’ en Britse vrouwen die volgens hem ‘niet kunnen koken’.

Een interne antiracismegroep diende een klacht in. Een van de gekwetste medewerkers was Vanessa Farrier, die zorg draagt voor de dekolonisering van het curriculum. Het bracht bestuurder Joleen Clarke ertoe om namens de universiteit verontschuldigingen aan te bieden voor het leed dat de foto veroorzaakt heeft. Ze voegde eraan toe dat de mail niet bedoeld was om hem te herdenken.

Offensief tegen ‘woke’

Deze verontschuldigingen zorgden voor boze reacties, onder meer van de minister van Noord-Ierse Zaken Brandon Lewis. ‘Dit is van de zotte’, zei de Conservatieve bewindsman, ‘als alumnus schaam ik me hiervoor.’ Zijn partijgenoot Sir John Hayes, onderwijsspecialist, stelde vast dat King’s College zich aan het uiterste einde van het spectrum bevindt waar het gaat om het verhinderen van vrijheid van expressie.

Dat met name Conservatieve politici zich uitspreken tegen de actie van de universiteit – alma mater van onder meer Jean Keats, Virginia Woolf en Desmond Tutu – berust niet op toeval. De regering is bezig met een offensief tegen ‘woke’ en politieke correctheid. Deze strategie wordt gezien als een electorale goudmijn. Een geldschieter van de universiteit heeft inmiddels aangekondigd te stoppen met het overmaken van bedragen.