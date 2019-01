Kinderpardon zet de VVD tussen twee vuren

Goedemiddag,

Terwijl de concurrenten op rechts roepen om afschaffing van het kinderpardon, eisen de coalitiepartners versoepeling. Het is lang geleden dat de VVD zo klem zat.

GESPREK VAN DE DAG

De uitzetstop

In afwachting van een mogelijke nieuwe regeling voor het kinderpardon is het kabinet vooralsnog niet van plan de uitzettingen van kinderen te stoppen. In het Vragenuur maakte staatssecretaris Harbers van Asielzaken aan de oppositie duidelijk dat er wat hem betreft nu geen ruimte is voor een pas op de plaats: ‘Ik handel volgens het bestaande beleid.’

Voor Harbers zat er vandaag weinig anders op. Hij is van de uitvoerende macht en vooralsnog heeft hij van een meerderheid in de Tweede Kamer geen opdracht ontvangen dat in dit uiterst precaire dossier het roer om moet. Of die meerderheid er wel aan komt, hangt geheel af van de coalitieonderhandelingen die deze week binnenskamers worden gevoerd, nadat in het weekend CDA en D66 lieten weten dat de huidige regeling in hun ogen niet meer volstaat. De VVD is binnen de coalitie nu nog de enige die achter het huidige pardon staat, maar de partij geeft zich niet zomaar gewonnen en wil sowieso eerst het al lopende onderzoek afwachten naar de vraag waarom asielzoekers er na hun afwijzing vaak in slagen om nog jaren in Nederland te blijven.

Omdat de resultaten van dat onderzoek pas tegen de zomer worden verwacht, eist de ChristenUnie sinds maandag een tijdelijke uitzetstop voor kinderen die mogelijk onder een nieuwe pardonregeling zouden kunnen vallen. Kamerlid Joël Voordewind groef zich vanmiddag binnen en buiten de vergaderzaal nog wat verder in: er zit wat hem betreft niets anders op. Hij eist tenminste ‘terughoudendheid’ met nieuwe uitzettingen. ‘Er is een nieuwe politieke realiteit. We hebben nu een meerderheid in de Kamer en binnen de coalitie', dreigde hij de VVD. Ook CDA en D66 koersen aan op een pas op de plaats.

Tegelijkertijd maakte de andere flank van de Kamer duidelijk hoezeer de VVD op dit thema tussen twee vuren is beland, in de aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen van 20 maart. PVV-Kamerlid Sietse Fritsma wil van het hele kinderpardon af. ‘Het is een regeling die het traineren van de terugkeer naar het land van herkomst beloont, bijvoorbeeld door steeds nieuwe procedures op te starten. Slechts 8 procent van de afgewezen asielzoekers vertrekt. Vrijwel iedereen blijft hier hangen, wachtend tot slappe politici toch weer met verblijfsvergunningen op de proppen komen.’

Forum voor Democratie-leider Baudet vulde aan: ‘Hoeveel mensen is de VVD van plan nog naar Nederland te laten komen? Wanneer is het genoeg?’

De gesprekken binnen de coalitie gaan de komende dagen verder.

AANVARING VAN DE DAG

De Boer vs Klaver

Intussen woedt ook dat andere politiek gevoelige debat, over het klimaatbeleid, gewoon voort. Vandaag vooral buiten de Kamer waar werkgeversvoorzitter Hans de Boer hard uithaalde naar GroenLinks-leider Klaver. Diens maandag gelanceerde wetsvoorstel om per 2019 een CO2-heffing in te voeren voor het bedrijfsleven zal desastreus uitpakken voor de economie, denkt De Boer, omdat bijvoorbeeld het Nederlandse staal dan duurder wordt. ‘Klaver is straks verantwoordelijk voor 50.000 klimaatwerklozen. En dan haalt de rest van de wereld wel zijn staal uit India of Vietnam, waar ze veel vervuilender te werk gaan. De CO2 die wij dan besparen gaat elders de lucht in.’

Klaver toonde zich op Twitter niet onder de indruk:

Als de lobbyist van het grote bedrijfsleven deze taal gebruikt om ons aan te vallen, dan weet je dat we goed bezig zijn. 😉



Laat ook je stem horen voor het klimaat. Samen staan we op tegen de macht van de vervuilende industrie. Kom naar de #Klimaatmars: https://t.co/wGR1v7gPYa https://t.co/bbV1V4UaPV Jesse Klaver

AANGENOMEN

Morrel appel op diplomaten

Het is een van de grote ergernissen onder inwoners van Den Haag en de agenten in die stad: buitenlandse diplomaten die de verkeersregels aan hun laars lappen omdat ze bekeuringen toch niet hoeven te betalen. Zij zijn immers diplomatiek onschendbaar.

Sinds vandaag is er een doekje voor het bloeden: de Eerste Kamer nam het wetsvoorstel aan dat regelt dat diplomaten nadat ze tegen de lamp zijn gelopen voortaan wel een brief thuis krijgen met het vriendelijke verzoek om te betalen. In zo'n brief zal staan dat de Nederlandse wet is overtreden en hoe hoog de boete is die kentekenhouders zonder diplomatieke immuniteit in vergelijkbare gevallen dienen te betalen.

Het kabinet hoopt met zo'n moreel appel op iets meer verantwoordelijkheidsgevoel onder de buitenlandse gasten. Volgens de meest recente telling bleven acht op de tien bekeuringen onbetaald.

Eerder besloot het kabinet al de lijst van bekeuringen per ambassade jaarlijks te publiceren, in de hoop dat dit disciplinerend werkt.

Een fout geparkeerde diplomatenauto in het centrum van Den Haag. Beeld ANP

