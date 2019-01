Kinderpardon: VVD ligt na coalitieakkoord onder vuur van electorale concurrenten

Goedemiddag,

Dagenlang leek het kabinet op een crisis af te stevenen, tot de coalitiepartijen gisteravond laat toch tot een oplossing kwamen. Van de vier moest de VVD de meeste veren laten - en dat wilden de electorale concurrenten vandaag maar al te graag weten. ‘U bent door uw knieën gegaan.’

HET KINDERPARDON

De coalitie vermijdt ternauwernood een crisis...

Na dagen van koortsachtig overleg sprak VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff dinsdagavond de verlossende woorden: er ligt een overeenkomst over het kinderpardon. Dankzij de bereidheid van de grootste regeringspartij om het coalitieakkoord open te breken kent Rutte III geen vroegtijdig einde, al zijn de wonden nog niet geheeld.

De belangrijkste uitkomst: ruim 600 uitgeprocedeerde asielkinderen plus hun gezinsleden, in totaal naar verwachting zo'n 1300 mensen, mogen alsnog blijven. In ruil krijgt de VVD op andere vlakken een restrictiever asielbeleid, althans in de ogen van de VVD. Zo verwelkomt Nederland voortaan geen 750 vluchtelingen per jaar meer die via de Verenigde Naties over verschillende landen worden verdeeld, maar nog slechts 500. Ook zal de discretionaire bevoegdheid, waarmee staatssecretaris Mark Harbers (VVD) in schrijnende gevallen alsnog kon bepalen dat een gezin mocht blijven, verhuizen naar de baas van de Immigratie- en Naturalisatiedienst. Die verschuiving moet de publieke druk weghalen bij de politiek als asielkinderen in de media hun zaak bepleiten.

Het oude kinderpardon, waarvoor nauwelijks kinderen in aanmerking kwamen, verdwijnt bovendien. De bedoeling daarvan is het wegnemen van de valse hoop voor toekomstige Lili's en Howicks, Nemrs en Hayarpi's.

...en daarvoor betaalt de VVD de politieke prijs

‘U bent gemangeld. U bent door uw knieën gegaan.’

Oké, de draai van het CDA vond hij ook niet fraai, maar de meeste pijlen van Geert Wilders waren bij het debat over het kinderpardon vandaag gericht op de VVD. De grootste regeringspartij, de partij die nooit van het oprekken van het kinderpardon wilde weten, is uiteindelijk dan toch overstag gegaan. En dat wilde de PVV-leider - met in zijn kielzog FvD’s Theo Hiddema - gretig benadrukken. ‘U bent nu de spreekbuis van links Nederland geworden.’

Van de vier regeringspartijen heeft de VVD inderdaad het meeste terrein prijsgegeven. Dat doet de liberalen pijn, erkende VVD-Kamerlid Malik Azmani, en ‘versterkt het gevoel van onrechtvaardigheid'. Volgens Azmani heeft zijn partij de bestuurskracht getoond die nodig was om de coalitie bijeen te houden, maar duidelijk is dat PVV en FvD de VVD blijven geselen tot 20 maart, als Nederland naar de stembus mag voor de Provinciale Statenverkiezingen.

Ter linkerzijde van de coalitie kraaide de ChristenUnie victorie. ‘De wonderen zijn de wereld nog niet uit’, sprak Joël Voordewind, de predikantenzoon die de voorbije weken hoog spel speelde om zijn doel te bereiken. ‘We komen gezamenlijk tot een humaan en effectief asielbeleid.’ Ook D66 toonde zich verheugd met die uitkomst.

Hoe het hele Kamerdebat verliep kunt u teruglezen in het liveblog van de Volkskrant.

Staatssecretaris Mark Harbers van Justitie en Veiligheid (VVD) en Geert Wilders (PVV) tijdens het debat over het kinderpardon. Beeld Freek van den Bergh

HET KLIMAATDEBAT

Die klimaatdoelen moeten we halen, maar hoe?

Door alle aandacht voor het kinderpardon zou je bijna vergeten dat er nóg een onderwerp is waarover de gemoederen in het kabinet hoog oplopen: het klimaat. Vanaf 4 uur debatteert de Kamer over de uit het Urgenda-vonnis voortvloeiende klimaatdoelen - die naar alle waarschijnlijkheid niet worden gehaald - en over het Klimaatakkoord, waarover binnen de coalitie al de grootste bonje uitbrak na uitspraken van Klaas Dijkhoff.

Ondanks de geringe kans op succes blijven de regeringspartijen aankoersen op het halen van de klimaatdoelen: een reductie van 25 procent van de CO2-uitstoot in 2020 ten opzichte van 1990. Hoe dat moet gebeuren, wordt vermoedelijk nog niet duidelijk uit het debat. Premier Rutte zei eerder al pas in april met maatregelen te komen. Bovendien is het nog wachten op de doorrekening van het Klimaatakkoord door het Planbureau voor de Leefomgeving. De uitkomsten worden verwacht op 13 maart, een week voor de Provinciale Statenverkiezingen.

Interessant is vooral de vraag hoeveel licht er zit tussen de opvattingen van D66 en VVD. Rob Jetten, de leider van die eerste partij, zei vrijdag nog dat het ‘ondenkbaar’ was dat het kabinet de klimaatdoelen naast zich neer zou leggen. Daar beloofde hij zich ‘tot het uiterste tegen te verzetten'. Premier Rutte daarentegen verklaarde dezelfde dag nog dat ‘het doel niet alle middelen heiligt’ en dat hij zeker geen ‘draconische maatregelen’ zou nemen.

Over één ding zijn ze het waarschijnlijk eens: dat de helft van de subsidie voor elektrisch rijden naar Tesla- en Jaguar-rijders ging, is niet zo handig. Krijgt Sybrand ‘prosecco drinkende Tesla-rijders’ Buma toch gelijk.

DEN HAAG - Sybrand Buma (CDA) tijdens het debat over de dividendbelasting. FREEK VAN DEN BERGH

