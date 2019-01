Kinderpardon splijt kabinet: kunnen coalitiegenoten de VVD over de streep trekken?

CDA-Kamerlid Madeleine van Toorenburg kondigde in het AD aan dat haar partij van inzicht is veranderd over het kinderpardon. Beeld ANP

De discussie rondom het kinderpardon werd anderhalve week geleden opeens flink aangescherpt, toen het CDA aangaf zich aan te sluiten bij de wens van D66 en de ChristenUnie om de regeling te versoepelen. Daarmee is de VVD binnen de coalitie nu nog de enige partij die achter het huidige pardon staat. Welke krachten brachten CDA-Kamerlid Madeleine van Toorenburg, die het pleidooi van haar partij aankondigde, aan het draaien?

In reactie op de zet van het CDA voerde de ChristenUnie de druk binnen de coalitie verder op: er zouden per direct geen kinderen meer het land uit mogen worden gezet. Daar had staatssecretaris van Asielzaken Mark Harbers (VVD) geen oren naar. Hij gaf aan te blijven handelen volgens het bestaande beleid. De dag voor Harbers’ reactie werd een Armeense familie met drie in Nederland geboren kinderen op een vlucht naar Armenië gezet.

Staatssecretaris Mark Harbers van Justitie en Veiligheid. Beeld ANP

Een belangrijke vraag in aanloop naar het Kamerdebat van woensdag is of het kabinet-Rutte III de steeds explosiever wordende discussie over het kinderpardon gaat overleven. Myrthe Hilkens, oud-Tweede Kamerlid voor de PvdA: ‘Er lijkt sprake van een politiek complexe impasse. De VVD wil geen gezichtsverlies lijden, maar je kunt aan 700 kinderen ook geen valse hoop verkopen. (...) Nog meer onzekerheid lijkt me voor bewezen kwetsbare kinderen in geen enkel opzicht goed.’

Voor CDA, D66 en ChristenUnie dringt ondertussen de tijd. De kans is groot dat er tijdens het debat een motie komt met de eis om voorlopig zeer terughoudend te zijn met het uitzetten van uitgeprocedeerde gezinnen. De drie partijen kunnen vervolgens weinig anders dan tekenen, schrijven we vandaag in onze politieke nieuwsbrief Dagkoersen, omdat anders de hoon van de achterban dreigt.

De fractievoorzitters Buma (CDA), Segers (ChristenUnie) en Dijkhoff (VVD) na coalitieoverleg over het kinderpardon. Beeld Freek van den Bergh / de Volkskrant

Is het onderwerp voor de partijen belangrijk genoeg om een kabinetscrisis te riskeren, mocht de VVD woensdag voet bij stuk houden? De prijs kan dan hoog zijn, schrijft politiek verslaggever Frank Hendrickx. In geval van nieuwe verkiezingen is de toekomst van alle vier de coalitiepartijen allerminst zeker: ‘De peilingen nodigen allesbehalve uit tot bravoure. Flankpartijen als Forum voor Democratie en de Partij voor de Dieren staan op flinke winst. Meer versnippering dreigt.’