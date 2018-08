Kinderopvang zit weer in de lift na een aantal magere jaren

De aantrekkende economie en de stijgende opvangtoeslag brengen de groei terug in de kinderopvang. Na de bezuinigingen tot 2014 gaan kinderen in alle leeftijdscategorieën tot 12 jaar inmiddels weer vaker naar de crèche of de buitenschoolse opvang.

In vier jaar tijd kwamen er ook bijna 3.000 locaties voor dagopvang bij, een stijging van bijna 30 procent. Dit meldt het Sociaal en Cultureel Planbureau in een studie. De branche staat er na magere jaren weer goed voor, stellen de onderzoekers, al blijven de kosten voor veel ouders een zwak punt. Zij denken minder negatief over de kosten dan enkele jaren geleden, maar nog steeds vindt een groot deel van de gebruikers de opvang te duur. Ruim vier op de tien ouders noemt de opvang ‘tegenwoordig bijna niet meer te betalen’.

Die opvatting blijkt sterk afhankelijk van het inkomen. De lagere inkomensgroepen zijn positiever gestemd dan de hogere inkomens. Voor hen is de kinderopvangtoeslag door de jaren heen stabieler gebleven en de laatste tijd bovendien gestegen. Het bedrag per uur dat ouders in de laagste inkomensgroepen zelf bijdragen daalde van gemiddeld 80 cent per uur in 2012 naar 65 cent per uur in 2016.

Voor de hogere inkomensgroepen wisselde de kinderopvangtoeslag in de afgelopen jaren sterk. In 2012 betaalden zij nog gemiddeld 4,41 euro per uur aan opvang. Dat ging van 6,08 euro in 2013 naar 5,46 euro in 2016. Het huidige kabinet verhoogt de kinderopvangtoeslag verder.

Van de 0-3-jarigen gaat nu ongeveer de helft naar de opvang. Bij de 4-12-jarigen is dit een kwart. Over de kwaliteit van de opvang zijn ouders over het algemeen redelijk tevreden. Medewerkers weten goed hoe het met de kinderen gaat, het is er schoon en veilig en er is een vast dagritme. De onderzoekers zelf wijzen erop dat er nog veel verbeterd kan worden: kinderen worden over het algemeen inderdaad goed verzorgd en voldoende getroost en geknuffeld, maar het lukt minder goed om de kinderen in de opvang spelenderwijs wezenlijke dingen te leren. ‘Dit niveau ligt net op de grens van wat internationaal als voldoende wordt beschouwd.’

Het planbureau hekelt de administratie waar ouders doorheen moeten om opvang te regelen en kinderopvangtoeslag aan te vragen. ‘Een deel van de ouders zal hier niet goed in slagen of hier zo erg tegenop kijken dat ze de opvang liever op een andere manier regelen.’ Dit verklaart deels waarom in de laagste inkomensgroep slechts 17 procent van de baby’s en peuters naar de kinderopvang gaat. Bij de hoogste inkomens ligt de deelname op 68 procent.