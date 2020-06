Kinderopvang verwacht grote personeelstekorten in de zomer

Kinderdagverblijf Puur bleef alleen open voor kinderen van ouders met vitale beroepen. Nu is de kinderopvang weer gewoon open. Beeld Hollandse Hoogte / Robin Utrecht

Dit blijkt uit ‘een quickscan’ van Kinderopvang werkt, uitgevoerd in opdracht van Platform Arbeidsmarkt Kinderopvang, een samenwerkingsverband tussen werkgevers en werknemers in de branche.

In de kinderopvang werken momenteel zo’n honderdduizend mensen. Begin dit jaar gold een tekort van drieduizend medewerkers. Hoewel de coronacrisis hier weinig aan heeft veranderd, is de druk op de branche wel toegenomen.

Medewerkers die in de risicogroep vallen zijn tijdelijk niet inzetbaar. Diegenen die wél aan het werk zijn, willen graag zelf vakantie opnemen. Tegelijkertijd geven veel ouders aan minder lang of minder vaak weg te gaan, waardoor er meer vraag is naar opvang.

‘Het regelen van een extra opvangdag of het inzetten van een ruildag zal hierdoor moeilijker zijn', zegt Ramon Rikken, voorzitter van het Platform Arbeidsmarkt Kinderopvang. Hij verwacht niet dat organisaties daadwerkelijk hun deuren zullen sluiten. ‘De kinderopvang is creatief en gaat flexibel om met dit probleem, maar ik hoor wel van organisaties dat hun roostermakers tegen overspannenheid aan zitten.’

Minder kinderen

De verwachte personeelstekorten zijn gebaseerd op het aantal aanmeldingen van kinderen die in de zomer gebruik willen maken van de opvang. In de praktijk zou dit iets rooskleuriger kunnen uitpakken, omdat de ervaring leert dat uiteindelijk vaak minder kinderen komen dan er vooraf worden verwacht.

‘Opa en oma passen een dag op of ouders gaan toch zelf een dagje weg met de kinderen’, zegt Elisa Roele, communicatieadviseur van TintelTuin, met bijna 900 medewerkers een van de grotere kinderopvangorganisaties in Amsterdam, de Zaanstreek en Waterland. ‘We moeten ook nog ervaren in hoeverre thuiswerkende ouders een rol gaan spelen. Hun kinderen zullen misschien minder vaak gebruik maken van de vakantieopvang.’

Roele gaat ervan uit dat TintelTuin deze zomer gewoon open is. ‘Vanwege de bestaande krapte hebben we ervaring met schaalbaarheid’, zegt ze. ‘We doen onder meer een beroep op uitzendbureaus. Het is puzzelen en zoeken, maar tot nu toe is het altijd gelukt.’

Na de zomervakantie neemt de druk waarschijnlijk weer wat af, blijkt uit de inventarisatie van Platform Arbeidsmarkt Kinderopvang: ongeveer een kwart van de kinderopvangorganisaties denkt tegen die tijd tekorten te hebben. Met een verwachte krimp van 600 werknemers op een branche waar 100 duizend mensen werken, is dit te overzien.

‘Door de aankomende economische crisis verwachten we dat ouders minder gebruik zullen maken van de opvang’, zegt voorzitter Ramon Rikken. ‘Als ouders hun baan verliezen, houden ze de kinderen eerder thuis.’

Duurdere opvang

Gjalt Jellesma van Boink, de organisatie die opkomt voor ouders in de kinderopvangbranche, betwijfelt dit. Hij wijst erop dat de vorige crisis in 2008, toen de branche slonk van 90 duizend naar 70 duizend werknemers, in de eerste plaats werd veroorzaakt door gewijzigde toeslagen, waardoor de opvang voor sommige ouders onbetaalbaar werd.

De overheid is voornemens de maximum uurprijzen voor de kinderopvang volgend jaar met 3,5 procent te verhogen. Onacceptabel, vindt Jellesma. ‘Als de overheid de kinderopvang financieel met rust laat, zoals het onderwijs ook met rust wordt gelaten, dan zal de uitval beperkt blijven.’

Kinderopvangorganisaties waren vanwege de covid-19-maatregelen van half maart tot half mei gesloten. Alleen voor kinderen uit gezinnen waarvan ten minste één van de ouders werkzaam was in een cruciaal beroep, was opvang mogelijk. Zij hoefden door een compensatieregeling van de overheid geen eigen bijdrage te betalen.