Kinderopvang hekelt ‘rare spelletjes’ bij schadevergoeding stintverbod

In 2018 botste nabij Oss een trein op een stint. Vier kinderen kwamen om het leven en er vielen twee zwaargewonden. Beeld ANP

In een persbericht spreekt de Branchevereniging Kinderopvang (BKO) van ‘een Squid Game’, naar de gelijknamige Netflix-serie waarin deelnemers ‘rare spelletjes’ spelen ten koste van hun medespelers. ‘Zowel om zakelijke als morele redenen willen wij buiten claims blijven richting de fabrikant met wie wij jarenlang samen hebben gestreden’, zegt directeur Emmeline Bijlsma. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat vindt dat Bijlsma met die kritiek ‘wel erg op de zaken vooruitloopt’.

De schadevergoedingsregeling, die nog niet definitief is maar sinds vandaag ter consultatie voorligt, is het directe gevolg van het tragische ongeluk in 2018. Toen kwam een stint in Oss in aanrijding met een trein. Vier kinderen kwamen om het leven en er vielen twee zwaargewonden. Direct na het ongeluk haalde het ministerie alle drieduizend stints in Nederland van de weg.

Het stintverbod trof zowel de fabrikant als de kinderopvang midscheeps. Veel crèches en bso’s moesten twee jaar lang duur ander vervoer regelen. De fabrikant en kinderopvang voerden samen juridische procedures om de stint weer op de weg te krijgen. En ze procedeerden voor een vergoeding van de geleden schade. Voor zover er fouten zijn gemaakt bij het toelaten van de stint op de weg, was dat aan de staat te wijten, betoogden zij. In 2021 werden zij in het gelijk gesteld door de Raad van State, de hoogste bestuursrechter.

Machtigen

Maar de Raad van State maakte in die uitspraak wel een onderscheid tussen de ‘lichte stint’ met een vermogen van 800 watt en de ‘zware stint’ met een vermogen van 1.200 watt. Voor die eerste categorie was de staat sowieso aansprakelijk, omdat de overheid tekortschoot bij de keuring. De zwaardere versie, die 90 procent van de totale stinvloot uitmaakt, had eigenlijk apart gekeurd moeten worden, oordeelde de rechter.

Daarvoor was de aansprakelijkheid dus iets minder helder, maar de Raad van State meende wel dat de gebruikers daar niets vanaf konden weten. Dus deed de rechter een beroep op de overheid om ook de zware stintrijders te compenseren.

Dat doet het ministerie nu, vindt het ministerie zelf. Per stint krijgen gebruikers sowieso een vergoeding van 3.500 euro voor de extra vervoerskosten. Daarnaast komt er nog eens een variabel bedrag van maximaal 8.500 euro voor het niet kunnen gebruiken van de stint, afhankelijk van hoe oud het voertuig was op het moment dat het verbod inging. Voor zware stints geldt dus wel de voorwaarde dat zij het geld alleen krijgen indien zij het ministerie machtigen om hun schadeclaim over te nemen.

Vertrouwen

Zakelijk gezien is dat ingewikkeld, omdat kinderopvangbedrijven goed samenwerken met en afhankelijk zijn van de stint, zegt BKO-directeur Bijlsma. ‘Als de fabrikant door claims failliet zou gaan, raakt dat dus ook onze leden heel hard.’ Bovenal vindt zij het moreel verwerpelijk. ‘Wij vinden dat de overheid steken heeft laten vallen. Samen met de fabrikant hebben wij daartegen gevochten. Nu worden wij gedwongen iets te tekenen tegen de partij waarin wij vertrouwen hebben.’

Een woordvoerder van het ministerie benadrukt dat de regeling nog niet definitief is en dat ze proberen uitvoering te geven aan de uitspraak. ‘Voor de zware stint heeft de rechter gezegd dat de overheid niet volledig aansprakelijk is, dus wij willen de mogelijkheid openhouden om nog een deel van de schade te verhalen.’

Het staat nog niet vast dat het ministerie dat ook daadwerkelijk gaat doen, benadrukt ze. ‘En als we het doen, zal het nooit het volledige bedrag zijn, wij hebben zelf ook steken laten vallen. Er is bijvoorbeeld nooit gehandhaafd toen de zware stint zonder vergunning op de markt kwam.’

Maar Bijlsma vertrouwt daar niet op en begrijpt ook niet waarom de overheid zo nodig de handtekening van kinderopvangorganisaties nodig heeft. ‘Het is volgens onze juristen echt niet nodig. En als het ministerie zo stoer zegt de schade op de fabrikant te gaan verhalen, laat ze het dan zelf doen.’