Kinderopvang grotendeels gratis, nieuwe kerncentrales en een minister voor wonen: dit staat er in het coalitieakkoord van Rutte IV

Partijleiders Segers (CU), Kaag (D66), Rutte (VVD) en Hoekstra (CDA) onderweg naar de Statenpassage van de tijdelijke Tweede Kamer, waar zij het coalitieakkoord woensdag presenteerden. Beeld ANP

Medisch-ethische kwesties

De stemming over het D66-wetsvoorstel over ‘voltooid leven’ wordt een zogenoemde vrije kwestie, waarbij Kamerleden naar eigen geweten stemmen zonder dat ze gebonden zijn aan partijdiscipline. ‘Over levenseindebegeleiding van ouderen op verzoek’, staat in het coalitieakkoord, ‘verschillen de meningen in de samenleving en in de politiek, ook in deze coalitie’. ‘Een ieder zal een persoonlijke afweging maken bij het initiatiefwetsvoorstel ‘toetsing levenseindebegeleiding van ouderen op verzoek’.

Anticonceptie wordt gratis ‘voor kwetsbare groepen’ om ‘het aantal ongewenste en onbedoelde zwangerschappen en (herhaalde) abortussen te kunnen verminderen’.

Ook het afschaffen van de vijf dagen bedenktijd voorafgaand aan een abortus wordt een vrije kwestie. In februari haalde een motie over de vijf dagen bedenktijd van PvdA en GroenLinks een meerderheid in de oude Tweede Kamer. CDA, ChristenUnie, Denk en SGP waren toen tegen.

De Nip-test en de twintig-wekenecho worden gratis voor alle zwangeren. Met deze test en echo kunnen tijdig afwijkingen aan de foetus worden vastgesteld. De ChristenUnie voerde indertijd actie tegen de Nip-test uit vrees voor een ‘Down-vrije samenleving’. Volgens het coalitieakkoord komt er ook ‘voldoende tijd voor ‘counseling’, reflectie en voorlichting over de mogelijkheden van leven met een beperking’.

Toeslagen

De kinderopvang wordt grotendeels gratis. ‘In stappen verhogen we de vergoeding van de kinderopvang tot 95 procent voor werkende ouders.’ De toeslag wordt uitbetaald aan kinderopvanginstellingen. Ouders betalen alleen nog een eigen bijdrage. Ook de huurtoeslag wordt hervormd en vereenvoudigd.

Klimaat

Om uiterlijk in 2050 klimaatneutraal te zijn, scherpt het kabinet Rutte IV het CO 2 -reductiedoel voor 2030 aan tot tenminste 55 procent. ‘We committeren ons hard aan dit doel en zullen indien nodig extra stappen zetten om dit te realiseren.’ Rutte IV streeft naar 70 procent reductie in 2035 en 80 procent in 2040. Het volgende kabinet moet de plannen verder uitwerken in een ‘een integraal pakket dat tot voldoende reductie leidt en oog heeft voor weglekeffecten, uitvoerbaarheid, kosteneffectiviteit en het verdienvermogen van Nederland.’

Er komt een minister voor Klimaat en Energie die regie voert over het beleid en het klimaatfonds waarin de komende tien jaar 35 miljard euro wordt gestort. Die minister moet waken over ‘bindende maatwerkafspraken’ met de tien tot twintig grootste uitstoters van broeikasgassen. ‘We stimuleren het aanbod van hernieuwbare energiebronnen, door in te zetten op extra wind op zee, zon-op-dak, aardwarmte, groen gas en aquathermie. Tegelijkertijd schalen we de productie en import van waterstof op.’

Het gebruik van houtige biomassa voor de opwekking van energie wordt zo snel mogelijk afgebouwd.

Kerncentrales

Het kabinet wil twee nieuwe kerncentrales laten bouwen. Rutte IV meent dat kernenergie een aanvulling kan zijn op zon, wind en geothermie. Ook kan het worden ingezet bij de productie van waterstof. Daarnaast maakt kernenergie Nederland minder afhankelijk van de import van gas. Om die redenen blijft de kerncentrale in Borssele langer open.

Boeren

Het boerenbedrijf moet veranderen. Dat hoopt het kabinet-Rutte IV te bereiken door ‘extensivering, omschakeling, innovatie, legalisering en verplaatsing’. Bedrijfsbeëindiging door ‘natuurlijk verloop’ – bedrijfssluiting bij pensionering – is een optie. Waar ‘vrijwilligheid niet langer vrijblijvendheid betekent, gaan we op het boerenerf het gesprek aan om samen te zoeken naar de mogelijkheden’.

Wonen

Er komt weer een minister voor Volkshuisvesting & Ruimtelijk Ordening (VRO).

Om de woningcrisis het hoofd te bieden, moeten er rond de 100 duizend woningen per jaar bij komen. Een van de manieren waarop het kabinet-Rutte IV dat hoopt te bereiken, is de afschaffing van de verhuurdersheffing, de belasting voor woningcorporaties. Als tegenprestatie komen er ‘bindende prestatieafspraken met de corporaties’, zodat het geld dat ze straks overhouden, wel wordt gebruikt ‘voor de bouw van flexwoningen, betaalbare huurwoningen, renovatie, verduurzaming en voor de leefbaarheid van wijken’.

De sociale huur voor mensen met een lager inkomen gaat omlaag. De huur voor mensen met een hoger inkomen die in een sociale huurwoning wonen, stijgt stapsgewijs tot de marktconforme huur.

Speciale aandacht is er voor de bouw van woningen voor starters, senioren en middeninkomens. Met het oog op de acute tekorten aan woningen voor studenten, spoedzoekers, arbeidsmigranten en daklozen is het streven om jaarlijks 15 duizend tijdelijke woningen te bouwen en 15 duizend woningen te creëren door kantoren tot woningen om te bouwen.

Grote datacentra leggen een onevenredig groot beslag op de beschikbare duurzame energie in verhouding tot de maatschappelijke en/of economische meerwaarde, constateert Rutte IV. Het wil zelf scherper toezien op de toelatingscriteria bij de vergunningverlening hiervoor.

De coalitie reserveert voor de komende 10 jaar in totaal 7,5 miljard euro voor ‘goede ontsluiting van nieuwe woningen in de 14 verstedelijkingsgebieden en daarbuiten’.

De verruimde schenkingsvrijstelling eigen woning, de ‘jubelton’, wordt geschrapt.

Digitale veiligheid

Er gaat meer geld voor ‘cyberexpertise’ naar de politie, rechtspraak, OM en Defensie om gijzelsoftware aan te pakken. Toezichthouder Autoriteit Persoonsgegevens krijgt meer middelen en er komt een aparte toezichthouder op algoritmes.

Het delen van dreigingsinformatie moet makkelijker en sneller, al is onduidelijk hoe dat precies zal gaan. Het Nationaal Cyber Security Center blijft in z’n huidige vorm bestaan, maar zal beter moeten samenwerken met het Digital Trust Center, overheden, bedrijven en wetenschappers.

Spionage wordt strafbaar. Dat is opmerkelijk, omdat spionage wordt geaccepteerd tussen staten en Nederland er zelf aan meedoet. Wellicht bedoelt Rutte IV dat Nederland buitenlandse inmenging – van landen als Rusland, Iran en China, hoewel die niet worden genoemd – wil tegengaan.

Het coalitieakkoord geeft nog geen antwoord op de vraag of er een minister van Digitale Zaken komt. Digitale veiligheid is nu een versnipperde verantwoordelijkheid van verschillende departementen, maar het lijkt er niet op dat het nieuwe kabinet dat gaat veranderen.

Rutte IV staat het gebruik van gezichtsherkenningscamera’s toe, met wettelijke afbakening en controle. Ook wil het nieuwe kabinet kinderen online extra beschermen tegen ‘volgen’ en het opbouwen van dataprofielen.

Werk en inkomen

De coalitie neemt het SER-advies over de hervorming van de arbeidsmarkt over. De vaste baan moet weer de norm worden, flexwerk wordt aan banden gelegd. ‘In totaal investeren we 500 miljoen euro per jaar in het hervormen van de arbeidsmarkt, reïntegratie en het aanpakken van armoede en schulden.’ Er wordt 300 miljoen euro per jaar uitgetrokken voor lastenverlichting van het midden- en kleinbedrijf voor de kosten van de loondoorbetaling in het tweede jaar ziekte van werknemers.

Er komt een standaard minimumuurloon. De coalitie neemt hiermee een initiatiefwetsvoorstel van PvdA en GroenLinks over. Nu is er nog een minimumloon per maand maar dat hetzelfde is voor mensen die een 36-urige werkweek hebben als voor mensen die 40 uur per week werken. Het minimumloon wordt gebaseerd op de huidige 36-urige werkweek. Mensen die tegen het minimumloon werken met een langere werkweek in bijvoorbeeld de schoonmaak of call centers gaan er dus op vooruit. Deze wijziging heeft geen gevolg voor uitkeringen die aan het minimumloon zijn ‘gekoppeld’.

Daarnaast gaat het minimumloon ‘stapsgewijs’ 7,5 procent omhoog. Deze verhoging werkt ook door in uitkeringen zoals de bijstand. Maar de coalitie wil de AOW niet laten meestijgen. Ouderen kunnen bij de belastingaangifte profiteren van een hogere ‘ouderenkorting’.

Er komt drie miljard euro lastenverlichting ‘met name voor lage- en middeninkomens, werkenden en gezinnen’.

De kostendelersnorm voor bijstandsgerechtigden wordt versoepeld ‘zodat inwonende jongvolwassenen tot 27 jaar niet langer meetellen als kostendeler voor de uitkering van huisgenoten’.

Wegen, spoor, vervoer

Jaarlijks wordt 1,25 miljard euro uitgetrokken voor het inlopen van achterstanden bij het onderhoud van wegen, spoor, bruggen, viaducten en vaarwegen.

Justitie

De griffierechten worden verlaagd met 25 procent.

Onderwijs

Het leenstelsel voor studenten wordt afgeschaft. ‘We voeren daarom per studiejaar 2023/2024 een basisbeurs voor alle studenten in en een inkomensafhankelijke aanvullende beurs’.

De ov-studentenkaart, de huidige leenvoorwaarden en de investeringen vanuit het studievoorschot blijven ‘ongemoeid’.

De ‘pech-generatie’-studenten voor wie sinds 2015 geen basisbeurs beschikbaar is geweest, krijgt de keuze tussen korting op hun studieschuld of een studievoucher. Hiervoor wordt 1 miljard euro uitgetrokken.

Er komt één cao voor leraren en bestuurders in het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs. Die moet de loonkloof dichten tussen leraren aan basisschool en de middelbare school. Er komen betere arbeidsvoorwaarden voor schoolleiders en leraren op scholen met veel leerachterstanden.

Er komt geld voor ‘het verlagen van de werkdruk’. Daarmee kunnen de klassen worden verkleind of meer docenten of begeleiders in de klas ingezet. ‘We faciliteren het gebruik van digitale hulpmiddelen om de werkdruk van de leraar te verminderen en de onderwijskwaliteit te verbeteren.’

Buitenland

De coalitie zet in op een slagvaardiger, strategisch autonome Europese Unie, met de Navo als blijvende hoeksteen van de collectieve verdediging. Nederland bungelt al jaren onder in de lijstjes van de defensiebijdragen van bondgenoten, maar de coalitie wil de komende jaren het peil van die uitgaven verhogen tot het gemiddelde van de EU-bondgenoten in de Navo.

Deze kabinetsperiode wordt 10,7 miljard euro geïnvesteerd in onderhoud en intensivering van de defensie-uitgaven, structureel komt er 3 miljard euro per jaar bij. Om de EU ook een militaire snelle reactiecapaciteit te geven wordt het militair hoofdkwartier van de EU versterkt, ‘waarbij dubbelingen met de Navo zoveel mogelijk vermeden worden’. De uitgaven aan ontwikkelingssamenwerking gaan omhoog met structureel 500 miljoen euro per jaar. Ook de diplomatieke posten worden ‘versterkt’ voor betere dienstverlening voor Nederlanders in het buitenland.

Omdat nationale en internationale veiligheid steeds meer verweven raken, gaat deze coalitie een nationale veiligheidsraad oprichten. Andere opvallende beleidsdoelen hebben vooral betrekking op Europa, zoals het pleidooi voor afschaffing van het vetorecht bij sancties, mensenrechtenschendingen en civiele missies. Er komen Nederlandse voorstellen voor een Europese Veiligheidsraad en Nederland kiest voor een ‘constructieve benadering’ tegenover de modernisering van het Stabiliteit- en Groeipact.

Zorg

Roken en frisdrank worden duurder. ‘We verhogen de belasting op suikerhoudende dranken en we verhogen de accijnzen op tabak. (..) We bezien hoe we op termijn een suikerbelasting kunnen invoeren en de btw op groente en fruit naar nul procent kunnen verlagen.’

‘Voor een toekomstbestendige ouderenzorg wordt wonen en zorg stapsgewijs gescheiden zodat langer thuis wonen nog meer gestimuleerd wordt.’ Dit betekent dat bewoners van bijvoorbeeld een verpleeghuis huur gaan betalen. Nu vergoedt de Wet Langdurige Zorg, WLZ, nog kost en inwoning, straks alleen de zorg. Thuiswonende hulpbehoevende ouderen kunnen via de WLZ ook zorg aan huis krijgen. Dat wordt de norm voor de toekomst. ‘Hierbij is expliciete aandacht voor innovatieve woonvormen en voor de mogelijkheid voor iedereen, ongeacht inkomen, om betaalbaar langer thuis te blijven wonen met zorg.’

Het eigen risico in de zorgverzekering wordt anders vormgegeven. ‘Mensen hoeven niet in een keer hun gehele eigen risico te betalen maar een betaling per behandeling tot een maximum van 385 euro.’ Het eigen risico is nu 385 euro en dat blijft zo.

Om het afsluiten van contracten tussen zorgverzekeraars en zorgverleners in de GGZ en de wijkverpleging te stimuleren ‘wordt de aanpak verstevigd’. Eerst met ‘verplichte kwaliteitsregistratie en onafhankelijke indicatiestelling’, of ‘een geringe eigen bijdrage’ of een verlaging van de vergoeding van ongecontracteerde zorg. Dat laatste is brisant omdat er nu nog een vergoeding geldt van 75 procent van de rekening voor ongecontracteerde zorg. Als die vergoeding lager wordt, tornt dat aan de ‘vrije artsenkeuze’. De coalitie schrijft wel meteen: ‘Dit alles met behoud van keuzevrijheid voor de patiënt’.

De zorg moet zich toeleggen op ‘passende zorg’. Als medisch specialisten zich niet aanpassen en vooral productiegericht blijven dan moeten zij in loondienst komen bij het ziekenhuis. ‘Voor transformatie naar passende zorg, de bestuurbaarheid van ziekenhuizen en afremmen van perverse prikkels hebben ook medisch-specialistische bedrijven een verantwoordelijkheid.’ Indien bij deze medisch-specialistische bedrijven onvoldoende verbetering optreedt binnen twee jaar zal er regelgeving komen zodat alle medisch specialisten in loondienst gaan.

Dit overzicht wordt aangevuld.