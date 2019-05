Kinderopvang Berend Botje met vijftig vestigingen in Noord-Holland weigert niet-ingeënte kinderen

De ouders en verzorgers van de ruim 3.100 kinderen die kinderopvangorganisatie Berend Botje op vijftig locaties opvangt, werden dinsdagavond ingelicht over de maatregelen. ‘Voor ons was het genoeg na de mazelenuitbraak in New York en Londen’, zegt algemeen directeur Alien Alberts. ‘Hoeveel Nederlandse ouders vliegen niet wekelijks voor een stedentrip naar Londen of New York met hun kinderen?’

In Den Haag bleken vorige maand meerdere kinderen van een kinderdagverblijf besmet met mazelen. Alberts: ‘Het komt steeds dichterbij. En we willen niet dat niet-ingeënte kinderen in aanraking komen met baby’tjes die nog nauwelijks een immuunsysteem hebben. Die baby’tjes en hun ouders wil ik beschermen.’

Ook de medewerkers van Berend Botje moeten vanaf 1 juli zijn gevaccineerd. De gastouders die werken onder de vlag van het bedrijf, mogen voorlopig zelf weten hoe ze omgaan met niet-ingeënte kinderen.

Liegen over vaccinaties

Uit een rondgang van de NOS bleek vorige maand al dat ruim honderd kinderdagverblijven, verspreid over heel Nederland, niet-gevaccineerde kinderen de deur wijzen. Van hen zeggen er 25 daadwerkelijk kinderen te hebben geweigerd. Omdat de opvangorganisaties in het artikel anoniem bleven, staat Berend Botje voor zover bekend te boek als het eerste bedrijf dat niet-gevaccineerde kinderen niet langer wil opvangen.

Volgens directeur Alberts gaat het bij Berend Botje om tien ouders die hun kind niet hebben ingeënt. ‘Een paar hebben nu tegen ons gezegd dat alsnog te gaan doen, anderen denken erover na. En sommigen zijn het er pertinent niet mee eens.’

Een van de ouders is volgens Alberts bereid het ongelijk van Berend Botje tot bij de rechter aan te vechten. ‘Maar onze advocaat is ervan overtuigd dat hier geen sprake is van discriminatie. Wij doen dit uit het oogpunt van veiligheid.’ Al bij het intakegesprek wordt aan ouders gevraagd of ze hun kinderen hebben gevaccineerd. ‘Maar we ontdekten dat sommigen daarover hadden gelogen. Voortaan vragen we daarom een kopie van het vaccinatieboekje, zodat we zeker weten hoe het zit.’

‘Gaan mensen mijn jongste kind straks buitensluiten, omdat hij niet gevaccineerd is?’

Karin de Boer wil haar zoontje Ryndell niet laten vaccineren en daardoor mag Ryndell binnenkort waarschijnlijk niet meer naar de opvang. En Tanja Hannewijk voelt zich gediscrimineerd. ‘Ik heb een mening, die wordt niet geaccepteerd, er worden zelfs maatregelen tegen getroffen.’ Lees hier hoe deze twee niet-vaccinerende ouders het besluit van Berend Botje ervaren.

Baby’s in gevaar

Universitair docent gezondheidsrecht Ernst Hulst van de Erasmus Universiteit in Rotterdam denkt dat Berend Botje best een kans maakt in de rechtszaal. ‘Je kind naar de crèche kunnen brengen is een recht, maar geen grondrecht. Je kunt er namelijk voor kiezen om je niet-gevaccineerde kind niet naar de opvang te brengen.’

Hulst is desondanks benieuwd hoe een rechter de belangen van de niet-ingeënte kinderen tegen de wel-ingeënte kinderen afweegt. ‘Maar een crèche heeft nu eenmaal de verplichting om kinderen een veilige omgeving aan te bieden. Daarom denk ik dat het kan wat Berend Botje van plan is.’

Om een ziekte uit te bannen, is het volgens de Wereldgezondheidsorganisatie nodig dat 95 procent van de doelgroep is ingeënt. Het percentage 2-jarigen dat in Nederland is ingeënt tegen bof, mazelen en rode hond (bmr) ligt op 92 procent. Daardoor komt de groepsimmuniteit in gevaar, betoogt Berend Botje in een brief aan de ouders. Vooral baby’s lopen risico’s, omdat zij pas met 14 maanden worden ingeënt tegen bmr. Daardoor zijn op de locaties van Berend Botje waar ook baby’s worden opgevangen, straks alleen nog tegen bmr ingeënte kinderen welkom.

De Brancheorganisatie Kinderopvang en de belangenvereniging van ouders in de kinderopvang Boink pleiten ervoor dat de kinderopvang ‘geen speelbal van de discussie over vaccineren wordt’. ‘Berend Botje neemt een moedig standpunt in’, zegt Gjalt Jellesma van Boink. ‘Maar deze discussie hoort thuis in de politiek.’

Vermoedelijk na het zomerreces stemt de Tweede Kamer over een wetsvoorstel van D66 om kinderopvangorganisaties de mogelijkheid te geven om niet-ingeënte kinderen te weigeren. Staatssecretaris Tamara van Ark van Sociale Zaken zei eerder in de Kamer dat het weigeren van zulke kinderen volgens de wet niet expliciet is verboden. Om duidelijkheid te krijgen, heeft ze een commissie ingesteld die aftast welke juridische mogelijkheden de opvangbranche in zo’n geval heeft.