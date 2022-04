Kinderombudsman: ‘Kinderen in azc Ter Apel worden verwaarloosd’

Het aanmeldcentrum voor asielzoekers in het Groningse dorp Ter Apel. Beeld ANP

Kinderen in het aanmeldcentrum in Ter Apel worden ‘mentaal verwaarloosd’, zegt de Kinderombudsman in NRC. In de noodopvang in de Groningse gemeente Westerwolde zitten momenteel 113 kinderen voor langere tijd zonder hun ouders. Zij krijgen nauwelijks hulp of aandacht, stelt de Kinderombudsman.

Ook is er geen dagbesteding of onderwijs. ‘Ze krijgen te eten – en dat is het’, aldus Kalverboer. De Kinderombudsvrouw waarschuwt dat kinderen in het azc veel stress ervaren en dat zij het opvangcentrum verlaten met meer trauma’s dan ze al hadden.

De Kinderombudsman bracht deze week een bezoek aan het azc nadat de Groningse burgemeester Koen Schuiling afgelopen weekend de noodklok luidde in het vakblad Binnenlands Bestuur. Schuiling zegt zich te schamen voor de ‘inhumane’ leefomstandigheden in het azc. Hij vergeleek de situatie in het opvangcentrum met het Italiaanse eiland Lampedusa, dat berucht is vanwege de slechte omstandigheden waarin duizenden migranten aankomen na hun gevaarlijke oversteek over zee.

Maximaal zes dagen

Officieel verblijven de asielzoekers die zich aanmelden in Ter Apel maximaal zes dagen in het opvangcentrum. Daarna stromen zij door naar andere opvanglocaties, met meer voorzieningen. Maar in de praktijk wordt die termijn nooit gehaald, stelt Kalverboer. De problematiek is volgens Kalverboer bekend bij alle instanties, maar die doen niets.

Vorig jaar publiceerde de GGD al twee rapporten over de omstandigheden in de noodopvang, waarin onder meer naar voren kwam dat de sanitaire voorzieningen ernstig tekortschieten. Volgens de gezondheidsdienst is er grote kans op besmettingen en infectieziekten in het azc. Ook hebben de bewoners nauwelijks privacy en is er brandgevaar.

De Kinderombudsman wil dat het verblijf in het azc wordt teruggebracht naar de wettelijke termijn van zes dagen óf dat er dagbesteding, scholing en hulpverlening komt in het opvangcentrum.

Opvang van minderjarige vluchtelingen

Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) laat weten dat er al maatregelen zijn getroffen. ‘We hebben altijd een team voor alleenstaande kinderen in Ter Apel rondlopen. Dat team is uitgebreid’, zegt woordvoerder Jacqueline Engbers. De organisatie die verantwoordelijk is voor de opvang van vluchtelingen geeft toe dat de begeleiding van alleenstaande kinderen in Ter Apel naar ‘de ondergrens is gezakt’.

De ruim honderd alleenstaande kinderen die op het moment in Ter Apel verblijven, afkomstig uit onder meer Syrië en Afghanistan, zijn tussen de 14 en 18 jaar oud. ‘Jongere kinderen worden in een pleeggezin geplaatst’, vertelt Engbers. Alle alleenstaande kinderen die in Nederland asiel aanvragen, krijgen daarnaast een voogd toegewezen door stichting Nidos. Na de aanmeldprocedure gaan de oudere kinderen naar een kleinschalige opvang waar ze onderwijs krijgen en begeleiding van een persoonlijke mentor.

Maar zolang de kinderen in Ter Apel zitten, hoeven ze niet op persoonlijke begeleiding van een mentor te rekenen. Tenzij er specifieke aanwijzingen zijn dat een kind een mentor nodig heeft, zegt Engbers. Wel zijn er 24 uur per dag coaches aanwezig, vertelt de COA-woordvoerder. ‘Zij gaan nu zorgen dat er meer dagbesteding komt. Zo zijn we begonnen met Nederlandse lessen.’

Dat team is alleen niet groot genoeg om alle kinderen de begeleiding te geven die ze nodig hebben. ‘Er zijn meer alleenstaande kinderen in Ter Apel dan zou moeten’, aldus Engbers. Het COA stelt nog geen kans te hebben gehad om verder uit te breiden, mede omdat ze hard bezig zijn met het vinden van nieuwe opvangplekken. ‘Zodat de kinderen sneller kunnen doorstromen naar een kleinschalige opvang.’

Landelijk worden op dit moment zo’n 1.200 alleenstaande minderjarige vluchtelingen opgevangen.